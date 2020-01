Das B-Team der TSG Ars Nova erreichte in der Landesliga Nord B in Verden den zweiten Platz. (Niklas Curtius)

Vegesack. Die TSG Ars Nova, der Kooperations-Verein des TTK Grün-Weiß Vegesack, lud nach Verden zum Auftakt-Turnier der Nordformationen (Latein), und insgesamt 19 Mannschaften zeigten hier ihr Trainingsergebnis von mehreren Monaten. Zum Auftakt legte die A-Truppe des Teams Ars Nova in der Regionalliga vor und ertanzte sich den zweiten Platz.

„Die Mannschaft hat sehr gut in den Turniertag gefunden und nach einer guten Vorrunde im Finale noch mal richtig aufgedreht“, äußerte sich die Trainerin Imke Teuchert. „In der Finalrunde war der Druck nach vorne deutlich spürbar und der Funke sprang auch auf das Publikum über. Und Tänzer Cedric Bender fügte hinzu: „Man hat im Finaldurchgang das gesamte Team gespürt, und wie alle gemeinsam an einem Strang zogen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl.“

Am Folgetag zog das B-Team in der Landesliga Nord B nach und konnte an der starken Leistung der A-Mannschaft anknüpfen. Auch sie wurden mit der Silber-Platzierung belohnt. „Unser Nachwuchsteam, in dem einige Tänzerinnen und Tänzer ihr erstes Turnier absolviert haben, hat die Erwartungen übertroffen. Der Silberrang ist ein fantastisches Ergebnis, mit dem wir hoch zufrieden sind," freute sich Imke Teuchert.

Die neue Musik und Choreografie zum Thema „Survivor“ kamen in beiden Ligen sehr gut an. „Das Konzept ist stimmig und druckvoll, und sorgt bei Team und Publikum für ein gutes Gefühl. Ich bin sehr stolz auf beide Teams, die neben dem Auf- und Abbau der Halle und der Durchführung des Turniers auch noch tolle sportliche Leistungen abgeliefert haben. Das erfordert ein hohes Maß an Disziplin und Zusammenhalt“, betonte Imke Teuchert.

Beide Ars Nova-Mannschaften könnten sich nun mit dem jeweils zweiten Rang sehr weit oben einordnen. „Wir werden in den nächsten Wochen alles geben, um die Leistungen und die Ergebnisse zu festigen, oder bestenfalls noch weiter auszubauen“, ergänzte der TTK-Pressewart Niklas Curtius. Das nächste Mal ist die A-Formation im Einsatz und zwar am Sonnabend, 1. Februar, in Bremerhaven.