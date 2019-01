Janine Schubert (HSG Lesum/St. Magnus) kann gegen die HSG Vegesack-Hammersbeck störungsfrei auf das Tor werfen. (von Lachner)

Bremen-Nord. „Wir sind super in das Spiel gestartet. In den ersten 17 Minuten mussten wir nur vier Gegentore gegen diesen guten Gegner hinnehmen“, teilte Lesums Trainerin Jutta Junge mit.

Leider habe es ihre Mannschaft aber vorne nicht geschafft, die Chancen zu verwerten. „Gleich drei verworfene Siebenmeter in der Anfangsphase sind da nur ein Beispiel“, sagte Junge. Insgesamt leisteten sich die Gastgeberinnen sogar vier Fahrkarten aus sieben Metern. So brachte Ulivia Ullrich nur einen ihrer drei Siebenmeter im generischen Kasten unter – auch Stefanie Fleckenstein und Claudia Losch scheiterten.

„Durch unsere schlechte Chancenverwertung hatte die HVH das Spiel dann bereits zur Halbzeitpause praktisch gewonnen“, erklärte Jutta Junge. Ihre Mannschaft habe im zweiten Durchgang einfach kein Mittel im Angriff gegen die defensiv ausgerichtete Abwehr der Gäste gefunden und sich auch im gesamten Spiel zu viele technische Fehler erlaubt. „Die HVH hat das Spiel letztendlich auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, zeigte sich Jutta Junge als faire Verliererin.

Siebenmeter-Schwäche

Auch der Gast stand ein wenig mit den Siebenmetern auf Kriegsfuß. So ließ Valeska Zielonka gleich drei Strafwürfe ungenutzt. Auch Kristian Gerber versagte einmal aus sieben Metern. „Mit Lesum hatten wir uns in den vergangenen Spielen immer schwer getan“, gab Vegesacks Coach Carsten Blum zu bedenken. So sei es auch bis zur 18. Minute erneut ein Krampf gewesen. „Wir waren nicht konzentriert bei unseren Würfen und haben einige klare Chancen einfach nicht genutzt“, ärgerte sich Blum. Dennoch habe sich seine Formation nie aus der Ruhe bringen lassen und sei nach und nach auf sieben Tore nach den ersten 30 Minuten davongeeilt.

„In der zweiten Halbzeit stellten die Lesumerinnen ihre Abwehr um. Wir brauchten einige Minuten, um uns darauf einzustellen und zogen danach Tor um Tor davon“, berichtete Carsten Blum. Seine Abwehr sei im zweiten Abschnitt jedoch nicht mehr ganz so konzentriert gewesen und habe ein wenig mehr Chancen als in der ersten Hälfte zugelassen. „Insgesamt bin ich aber mit dem Ergebnis zufrieden. Es war ein guter Auftritt meiner Mannschaft. Lediglich unsere Angriffsleistung muss in den nächsten Spielen effektiver werden“, bilanzierte Blum.

HSG Lesum/St. Magnus: Jung; Fitschen (1), Flierbaum, Fleckenstein, Ullrich (2/1), Boll, Bultmann, Steinwede (1), Losch (1), Johanna Junge (1), Schubert (1), Messer (2), Weßels, Piprek (2).

HSG Vegesack/Hammersbeck: Ludemann, Marlies Kuls; Rattai (2), Lamcke, Gerber (6), Anders (1), Schacht (1), Jasmin Kuls, Zielonka (4), Haase (6), Junge (2), Weiß (2).