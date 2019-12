Abdullah Basdas (SG Aumund-Vegesack) traf im Bremen-Liga-Auswärtsspiel beim Drittplatzierten SFL Bremerhaven mit einer gekonnten Bogenlampe. (Christian Kosak)

Vegesack. Das Ergebnis ist deutlich, aber es spiegelt nach Ansicht von SAV-Coach Björn Krämer nicht den kompletten Spielverlauf korrekt wider: 1:4 (1:1) unterlag seine Mannschaft im letzten Fußball-Bremen-Liga-Spiel des Jahres beim Favoriten SFL Bremerhaven. Doch in den ersten 45 Minuten hätten die Vegesacker für eine Überraschung sorgen und zumindest einen Punkt aus der Seestadt entführen können.

Gleich auf sieben Positionen änderte Björn Krämer am Mittwochabend sein Team gegenüber dem Spiel beim ESC Geestemünde, wo die Nordbremer eine 1:7-Abfuhr erlitten hatten. In der Anfangsformation standen nur noch Mannschaftskapitän Christian Böhmer, Ferdi Uslu, Clifford Stecher und Abdullah Basdas. Zu den Neuen gehörte unter anderem Verteidiger Luca Maximilian Seidel (Sohn des ehemaligen Bundesliga-Spielers und Trainers der JFV-B-Jugend-Regionalligamannschaft Sören Seidel.)

Der SAV-Innenverteidiger Luca Maximilian Seidel studiert in den USA und hält sich gerade in seiner Heimat auf. „In der Innenverteidigung hat er neben Christian Böhmer eine starke Vorstellung gegen SFL Bremerhaven abgegeben“, lobte Björn Krämer den 19-Jährigen. Überhaupt präsentierten sich die Nordbremer in der ersten Halbzeit auf dem neuen Kunstrasenplatz der Leherheider in der Defensive stabil. Zudem brachten sie die Seestädter mit schnellem Konterspiel ein ums andere Mal in Verlegenheit. Räumte SFL-Trainer Marcus Klame ein: „Wir hätten uns über einen Rückstand zur Pause nicht beschweren dürfen.“ Seine Mannschaft war bereits in der zwölften Minute durch einen Distanzschuss von Arne Birreck aus rund 20 Metern in Führung gegangen. Auch, weil der Flatterball SAV-Torwart Markus Böttcher überraschte. Nur sechs Minuten später schaute sein Gegenüber verdutzt in den Abendhimmel.

In Höhe der Mittellinie hatte sich Vegesacks Spielmacher Abdullah Basdas den Ball nach einem Fehlpass der Heidjer geschnappt und gesehen, dass SFL-Keeper Marco Theulieres weit vor seinem Kasten stand. Basdas überwand ihn mit einer gekonnten Bogenlampe, und die SAVer jubelten über den 1:1-Ausgleich (18.). Der das Selbstbewusstsein der Gäste stärkte, während das der Gastgeber schwand. „Wir sind ins Schwimmen geraten“, räumte Marcus Klame ein. Der SFL-Coach musste denn auch ebenso wie seine Mannschaft bis zum Pausenpfiff bange Momente überstehen. „Gleich drei Mal besaßen wir große Möglichkeiten, um deutlich in Führung zu gehen“, bilanzierte Björn Krämer zur Pause. Genauer: Ibrahim Fidan tauchte zweimal allein vor Theulieres auf, konnte ihn aber ebenso wenig überwinden wie danach Clifford Stecher.

Doch wie schon im ersten Durchgang starteten die Seestädter nach dem Wiederanpfiff mit überfallartigen Offensivattacken. Und innerhalb von acht Minuten brachen sie den Widerstand der Nordbremer entscheidend. Deren dritte Niederlage in Serie bahnte sich nach einem Eckball der Seestädter in der 53. Minute an. Im Rückraum lauerte Arne Birreck und drosch die Kugel zum 2:1 ins rechte untere Toreck. Markus Böttcher war machtlos und zum zweiten Mal geschlagen. Nur zwei Minuten später trat der rechte Verteidiger des SFL Bremerhaven, Tommi Felker, zum direkten Freistoß an und überwand den Vegesacker Keeper mit einem Schuss unter die Latte zum 3:1.

Und endgültig besiegelt war das Schicksal der Gäste, als auch Arne Birreck einen Freistoß direkt verwandelt hatte (61.), bei dem Böttcher ebenfalls eine etwas unglückliche Figur machte. Anzulasten war dem Vegesacker Torwart die erwartete Auswärtsniederlage natürlich nicht allein. Sie kam nicht nur aufgrund der ausgelassenen Chancen in der ersten Halbzeit zustande, sondern auch, weil sich das Krämer-Team im zweiten Spielabschnitt keine zwingende Torchance mehr erarbeiten konnte. Ihr Schicksal hatte sich innerhalb von acht Minuten manifestiert.

Gleichwohl bescheinigte Björn Krämer seiner Mannschaft eine gute Moral und kämpferische Einstellung. Im Spiel habe sie den Bremerhavenern wenig erlaubt und sei letztlich durch Standards und ausgelassene Torchancen um ein besseres Resultat gebracht worden. Krämer: „Die Vorstellung macht nach einer schwierigen Phase Mut.“

Derweil freute sich SFL-Coach Marcus Klame über das dritte siegreiche Spiel seiner Mannschaft in Folge auf dem neuen Kunstrasenplatz. Und darüber, dass sie im zweiten Jahr nach dem Aufstieg aus der Landesliga mit dem dritten Tabellenplatz zur Winterpause besser dastehen, als zur selben Zeit in der vergangenen Saison.

Weitere Informationen

Bremen-Liga

SFL Bremerhaven – SG Aumund-Vegesack 4:1 (1:1)

SFL Bremerhaven: Theulieres; Gagelmann, Hennen, Aulich, Neumov (64. Sleimann), Felker (62. Zander), Birk Virkus, Tatje, Kimmel (71. Felipe), Tjark Virkus, Birreck

SG Aumund-Vegesack: Böttcher; Seidel, Böhmer (86. Syla), Broekmann, Uslu, Stecher (68. Ifebuzor), Schlobohm, Shabanaj, Fidan (68. Bosse), Torabi, Basdas

Tore: 1:0 Arne Birreck (12.), 1:1 Abdullah Basdas (18.), 2:1 Arne Birreck (53.), 3:1 Tommi Felker (55.), 4:1 Arne Birreck (61.)

Schiedsrichter: Jamil Mousavi (FC Riensberg´11)

Zuschauer: 50 GRU