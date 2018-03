Kreis Osterholz. Die richtete die SG Platjenwerbe in der Halle der berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck aus. Besonders erfreulich war dabei die große Beteiligung an den Gruppen-Wettbewerben.

Die zwölf Teams aus drei Vereinen eröffneten auch den Wettkampfreigen. Gleich vier Gruppen starteten bei den Jüngsten in der Kinderklasse 8. „Das zeigt, dass wir uns um den Nachwuchs keine Sorgen machen müssen“, sagte RSG-Bezirksfachwartin Alexandra Mesic. Sie bedauerte, dass der TV Schwanewede krankheitsbedingt nicht vollzählig antreten konnte und deshalb außer Konkurrenz turnte.

So machten die beiden Platjenwerber Teams und der SV Grün-Weiß Beckedorf die Medaillen unter sich aus. „Besonders glücklich bin ich darüber, dass unsere Trainerinnen es geschafft haben, gleich zwei Gruppen in der Kinderklasse 8 vorzubereiten. Unser Nachwuchsbereich befindet sich derzeit im Neuaufbau und die Meldungen in der KK 8 markieren hier einen guten Anfang. Beide Teams zeigten bereits hohe Synchronität und ein gutes tänzerisches Gespür“, begeisterte sich die RSG-Spartenleiterin der SG Platjenwerbe, Sabrina Tietjen.Gold ging an die Beckedorferinnen mit 13,934 Punkten. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mädchen. Bemerkenswert war, dass sie sich im zweiten Durchgang, in dem sie leider ohne Musik starten mussten, nicht aus der Ruhe bringen ließen und trotz fehlender Orientierung durch die Musik sehr gleichmäßig auftraten“, berichtete SVB-Trainerin Melissa Prütz stolz.

Ohne Konkurrenz startete SV Beckedorf in der Kinderklasse 8 - 10 (13,467). Bei den Schülerinnen setzten sich die Gymnastinnen des TV Schwanewede (11,051) vor dem SV Beckedorf (10,200) durch. Das freute TVS-Trainerin Katrin Fuchs: „Das erste Jahr in dieser Altersklasse und mit einer neuen Übung – da ist es besonders schön, dass die Gruppe den Bezirkstitel geholt hat.“ Für die Landesmeisterschaften, die am 3. März an gleicher Stelle ausgetragen werden, wollen die Beckedorferinnen ihre neue, sehr anspruchsvolle Choreografie etwas entschärfen. Team und Trainerinnen streben an, sich einen Startplatz für den Deutschland-Cup zu sichern.

Auch in der Juniorinnen-Wettkampf­klasse stellten sich zwei Mannschaften dem Vergleich. Platz eins ging an die SGP-Gymnastinnen (14,418), die sich bei ihrer temporeichen Keulen-Choreografie deutlich stabiler als im Vorjahr präsentierten und Schwanewede (10,200) auf Rang zwei verwiesen.

Spannung war in der Freien Wettkampfklasse angesagt. Im ersten Durchgang bewies nur das jüngste Team, der TV Schwanewede II, Nervenstärke. Es arbeitete sich sauber durch das zweieinhalbminütige Programm und setzte sich verdient an die ­Spitze. In der zweiten Runde fand der SV Beckedorf zu seiner Stärke und sicherte sich mit der höchsten Wertung des Wettkampfs doch noch den Bezirkstitel (15,241). Auf den Plätzen zwei und drei folgten Schwanewede I (13,484) und II (12,767).

Ungewöhnlich wenige Gymnastinnen waren in den Einzelwettbewerben der Kinderklassen am Start. So gab es nur in der KLK 8 einen Zweiervergleich, den die Beckedorferin Daria Merkel (30,525) deutlich vor ihrer Vereinskameradin Berenike Mesic (24,025) gewann.

Der interessanteste Vergleich bahnte sich schon allein aufgrund des großen Starterinnenfeldes in der Schüler-Wettkampfklasse an – auch wenn Platz eins der stärksten Gymnastin des Bezirks, Luisa Ibanez (SVB), vorbehalten war. Nachdem sie zu Beginn der Saison noch Stabilitätsprobleme in ihren Übungen hatte, zeigte sie jetzt eine nahezu perfekte Leistung und war ihrer Konkurrenz vor allem in den hochwertigen Körperschwierigkeiten voraus (24,300). Auch die weiteren vorderen Platzierungen gingen an Beckedorferinnen: Silber und Bronze sicherten sich mit deutlichem Abstand Felicitas Mesic (18,275) und Lera Litau (17,295). Für die Landesmeisterschaft sind außerdem Friederike Themsen (4./15,575) und Jaqueline Schalken (5./15,300) qualifiziert.

Große Freude löste der Sieg von Gina Kirschnick in der JWK im Schwaneweder Team aus. „Gina steht sich sonst oft mit ihrer Nervosität selbst im Weg. Aber diesmal hatte sie ihre Nerven voll im Griff und wurde dafür belohnt“, lobte Katrin Fuchs die Gymnastin, die mit Reifen, Ball und Keulen ­glatte 20 Punkte eingeheimst hatte.

Nicht gut lief es für die Platjenwerberinnen Leandra Ahlers und Dana Czalnik. ­Beide verturnten ihre neue Übungen und wurden mit hohen Abzügen bestraft. So lag Ahlers nach den Übungen mit Reifen und Ball eindeutig auf Goldkurs, verlor dann mit den Keulen aber zu viele Punkte, sodass es nur für Platz zwei (18,875) reichte. Die am Ende viertplatzierte Czalnik steigerte sich nach einem desolaten Auftritt mit dem Reifen enorm, zeigte die beste Keulenübung des Wettkampfes, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen. Auf Rang drei landete mit einer stabilen Leistung Kim Sauerbaum (SVB/18,450). Alle vier Gymnastinnen dürfen sich auf Landesebene erneut beweisen.