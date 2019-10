Silvia Muchow, Bernd Muchow und Anita Cordes (SG akquinet Lemwerder, von links) waren beim 15. SWB-Marathon in Bremen auch mit von der Partie und zogen nach der Veranstaltung ein zufriedenstellendes Fazit. (Spieler)

Bremen-Nord/Lemwerder. Sieben von insgesamt 3294 Läufern, die im Halbmarathon beim 15. SWB-Marathon in Bremen bei gutem Laufwetter die Ziellinie überquerten, gehörten der SG akquinet Lemwerder an. „Unsere Läufer waren im Ziel sehr zufrieden über die erzielten Zeiten und teilweise persönliche Bestzeiten“, versicherte Lemwerders Trainer Karl Spieler.

Anita Cordes gewann in 1:32:48 Stunden die Altersklassenwertung bei den Frauen W40. „Für mich war es gigantisch, einfach mal das Tempo hochhalten zu können. Dank der vielen Zuschauer und guten Stimmung fiel es mir auch leicht“, so Cordes. Sie habe ihre angepeilten Kilometerzahlen um etwa fünf Sekunden unterboten. „Jetzt kann der Oldenburger Marathon kommen“, sagte die Spitzenläuferin.

„Auch Torsten Bruns lief mit 1:26:39 Minuten eine sehr gute Zeit“, betonte Spieler. Damit belegte Bruns Rang elf bei den Männern M40. Nach langer Wettkampfpause meldete sich Bernd Muchow eindrucksvoll zurück. In 1:35:03 Stunden wurde er Siebter bei den Männern M55. „Bernd zeigte ein konstantes Rennen und war im Zielbereich weder gezeichnet noch erschöpft“, teilte Spieler mit. Richtig gut ins Rollen komme auch dessen Ehefrau Silvia Muchow, die eine Sekunde unter der 1:40-Stunden-Marke blieb.

„Leider zwickte mich mein Magen“, informierte Muchow. Wenngleich sie dann so locker und entspannt wie lange nicht gelaufen sei, habe sie sich wieder herangekämpft. Am Ende beanspruchte sie Position zwei bei den Frauen W50. Thomas und Klaas Henning nahmen den Halbmarathon als Vater-Sohn-Lauf in Angriff. Beide kamen auch gemeinsam nach 1:53:16 Stunden ins Ziel. „Für Klaas war es der erste Halbmarathon, während Thomas nach zehn Jahren wieder diese Distanz bewältigte“, ließ Spieler wissen.

Sarah Bruns war eine Debütantin über die Halbmarathon-Strecke und deshalb ging sie die ersten zehn Kilometer sehr verhalten an, um hinter heraus noch genug Körner zu haben. Von Kilometer 14 an steigerte Sarah Bruns dann das Tempo, sodass sie den letzten Kilometer sogar in unter sechs Minuten laufen konnte. „Im Ziel war sie überglücklich und keineswegs erschöpft“, verriet Spieler. In 2:16 Stunden reihte sich Bruns auf Platz 92 bei den Frauen W35 ein.

Für Uwe Hinz wurde zudem in 56:23 Minuten Rang 46 bei den Männern M55 über die zehn Kilometer notiert. Margret Behrens und Dörthe Drubel-Holscher absolvierten diese Strecke gemeinsam in 1:04:17 Stunden als 19. der Frauen W55 beziehungsweise 61. der Frauen W50. Lemwerders Vorsitzende Doris Weichert fungierte als Schrittmacherin für Gunda Hinz damit diese die 70-Minuten-Marke knackt. In 1:07:34 Stunden realisierte Hinz auch ihr Ziel auf Position 23 der Frauen W60.

Andreas Römhild von der LG Bremen-Nord bejubelte im Marathon in 3:04:06 Stunden Rang neun bei den Männern M45. Jens Greulich vom Lauftreff (LT) des TV Schwanewede verbuchte hier in neuer persönlicher Bestmarke von 3:27:55 Stunden Platz 32. Matthias Kiel vom VC Vegesack verzeichnete in 1:26:56 Stunden Rang zehn bei den Männern M45 im Halbmarathon. Fußballer Maurice Hesseling vom Blumenthaler SV fand sich hier in 1:34:39 Stunden auf Platz zwei in der männlichen Jugend U20 wieder. Thomas Hanke (LT TV Schwanewede) wurde nach 1:40:18 Stunden als 18. der Männer M55 im Ziel begrüßt.

Sehr erfolgreich waren die Aktiven der LG Bremen-Nord über die zehn Kilometer-Distanz. Während Frank Minge in 36:21 bei den Männern M50 siegte, so heimste Lars Sonnberg in 36:47 Minuten die Silbermedaille bei den Männern M30 ein.

Gerd Stöver vom LT TV Schwanewedes sammelte in 46:33 Minuten den neunten Platz bei den Männern M55 ein. Für seine Klubkollegin Simone Barz-Hillmer wurde in 48:23 Minuten Rang sieben bei der Frauen-W30-Konkurrenz registriert.