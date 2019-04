Farges Dennis Zäbe blickt auch auf den Erfolg in Surheide zurück. (Christian Kosak)

Mittwoch, 17. April: Mein Tag beginnt in der Regel gegen 6.45 Uhr. Um 8 Uhr muss ich in Bookholzberg sein. Dort arbeite ich seit fast sieben Jahren in der Vereinigten Volksbank e.G. und seit etwas mehr als einem Jahr im Kunden-Service-Center. Nach der Arbeit um 16 Uhr geht es direkt zum Optiker. Ich hole meine neue Brille ab. Ich erledige auch direkt den Einkauf, sodass ich über Ostern gut versorgt bin. Am Abend schaue ich mir das Viertelfinal-Match der Fußball-Champions-League zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur an. Es entwickelt sich von Beginn an ein unglaubliches Spiel. Nach 21 Minuten sind bereits fünf Tore gefallen. Manchester City führt mit 3:2. Da aber Tottenham das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatte, benötigt Manchester wegen der Auswärtstor-Regel einen weiteren Treffer zum Weiterkommen. Sergio Agüero sorgt nach knapp einer Stunde für den nötigen Zwei-Tore-Vorsprung. Doch dann verkürzt Fernando Llorente auf 3:4. Raheem Sterling erzielt in der Nachspielzeit noch das vermeintliche 5:3 für ManCity. Doch weil der Video-Assistent auf Abseits entscheidet, kommt Tottenham weiter. Grundsätzlich finde ich, dass der Video-Assistent ein positives Hilfsmittel sein kann, das sich aber noch weiterentwickeln muss.



Donnerstag, 18. April: Die Arbeit verläuft recht ruhig. Man merkt, dass Ferien sind und Ostern vor der Tür steht. Um 17.30 Uhr darf ich dann endlich ins Wochenende gehen. Ich fahre schnell nach Hause, ziehe mich um und fahre direkt weiter zum Platz. Im Trainer-Trio mit mir, Malte Golla und Jerome Schröder besprechen wir noch letzte Details zur Aufstellung beim Nachholmatch in der Bezirksliga bei Tuspo Surheide. Unser Kader ist recht gut gefüllt. Daher denke ich, dass wir durchaus eine Chance gegen den Achten haben. Wir kommen auch eigentlich recht gut ins Spiel. Trotzdem geraten wir zweimal in Rückstand. Zur Halbzeitpause führen wir mit 3:2 und können nach dem Wiederanpfiff sogar dank eines Treffers von Thorben Jendroschek auf 4:2 erhöhen. Surheide erhöht allerdings den Druck und gleicht zum 4:4 aus. In den letzten zehn Minuten haben beide Mannschaften noch die Chance zum Siegtreffer. Das Glück, das uns monatelang fehlte, ist heute auf unserer Seite. In der Nachspielzeit bekommen wir einen Elfmeter zugesprochen, den Christian Bohnhardt ganz souverän verwandelt. Wir erzielen sogar noch das 6:4 durch Thorben Jendroschek und freuen uns alle über die drei wichtigen Punkte, die wir im Kampf um den Klassenerhalt mit nach Farge nehmen. Es war eine tolle Mannschaftsleistung. So muss es weitergehen. Den Sieg feiern wir ausgiebig in der Kabine und später auch noch im Vereinsheim in Farge.



Freitag, 19. April: Ich schlafe erst einmal in Ruhe aus und frühstücke gemütlich. Um 13 Uhr gucke ich mir das Spiel unserer Ü32 gegen den ATSV Sebaldsbrück II an. Unser Team gewinnt recht souverän mit 4:0 und bleibt damit im Aufstiegsrennen der 3. Kreisklasse. Im Anschluss gibt es noch Bier und Bratwurst am Platz. Wir freuen uns gemeinsam über die beiden Siege. Nebenbei verfolge ich das mit Spannung erwartete Topspiel der Fußball-Bremen-Liga im Live-Ticker. Der Bremer SV besiegt den FC Oberneuland mit 2:1 und hat damit die Meisterschaft eigentlich bereits sicher. Ich würde mich freuen, wenn es in diesem Jahr endlich mal mit dem Aufstieg in die Regionalliga klappen würde. Am Nachmittag besprechen wir noch unseren Urlaub. Nächsten Sonnabend geht es mit 15 Männern, organisiert von unserem Präsidenten Marc Flieshardt, für eine Woche nach Dänemark. Dort werde ich mich auch mal an der Angel ausprobieren. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Den Abend verbringe ich gemütlich auf der Couch.



Sonnabend, 20. April: Am Vormittag erledige ich die üblichen Dinge, die im Haushalt anfallen. Ich putze die Küche, wasche die Wäsche und sauge. Am Nachmittag freue mich dann auf das Spiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und Werder Bremen. Das Spiel gucke ich in unserem Vereinsheim. Dieses ist nach großer Renovierung auch bereits fast fertig. Im Mai findet dann hoffentlich auch die offizielle Eröffnung statt. Werder verliert das Spiel in München leider mit 0:1. In der ersten Halbzeit konnte man den Plan von Werders Trainer Florian Kohfeldt noch erkennen. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Milos Veljkovic hatten die Grün-Weißen aber leider kaum noch Chancen und mussten sich nur noch auf das Verteidigen konzentrieren. Es war deshalb eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die Bayern ein Tor schießen werden. Ich hoffe nun, dass ich am Mittwoch einen Sieg für Werder über die Bayern im DFB-Pokal im Weserstadion sehen kann und es endlich mal wieder ins Finale nach Berlin geht. Wie es mit einer Revanche funktioniert, zeigt Manchester City in der englischen Premier-League mit einem 1:0-Sieg über Tottenham Hotspur. Am Abend besuche ich noch das Osterfeuer in Farge. Beim Lokal „Zum Grünen Jäger“ findet seit Jahren ein kleines, aber doch ganz nettes Osterfeuer statt.



Sonntag, 21. April: Mittags sind mein Bruder „Basti“ und ich bei unseren Eltern zum Essen eingeladen. Mein Papa fragt natürlich noch einmal nach, was am Donnerstag in Bremerhaven los war und möchte von mir wissen, wie wir das Bezirksliga-Spiel gewinnen konnten. Am Nachmittag verfolge ich die Begegnung in der Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund. Die Meisterschaft bleibt dank des 4:0-Erfolges der Dortmunder spannend. Das tut der Bundesliga mal ganz gut. Am Ende werden wahrscheinlich aber dann doch wieder die Bayern den Titel holen. Am Abend begebe ich mich zum Schützenplatz nach Farge. Dort ist auch Osterfeuer. Ich denke mir, dass man hier mit etwas mehr Einsatz deutlich mehr auf die Beine stellen könnte. Von dort aus geht es noch weiter zum „Rekumer Hof“. Dort findet die jährliche Osterfeier statt – es wird hier ordentlich gefeiert.



Montag, 22. April: Den gestrigen Abend merke ich noch ein wenig. Deshalb bin ich froh, nichts Großes für heute geplant zu haben. Am Nachmittag entschließe ich mich dann aber doch dazu, mich etwas zu bewegen, und gehe ein kleine Runde joggen. Mein Fitnesszustand ist seit meiner Operation wegen eines Knorpelschadens im vergangenen Sommer aber leider noch nicht der beste. Das Knie macht auch immer mal wieder Probleme. Es befindet sich insgesamt nicht mehr in einem perfekten Zustand.



Dienstag. 23. April: Der Arbeitsalltag ist wieder da und ich muss auch gleich bis 18 Uhr arbeiten. Im Anschluss fahre ich dann zum Training nach Farge. Die Trainingsplanung übernimmt Malte Golla in Absprache mit Jerome Schröder und mir. Da er selber nicht mehr spielt, ist Malte für diesen Bereich weitestgehend verantwortlich. Die Stimmung in der Mannschaft ist durch die positiven Ergebnisse der vergangenen Wochen deutlich besser geworden. Es macht wieder richtig Spaß. Für uns geht es nun darum, die sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer in der Bezirksliga in den verbleibenden sechs Begegnungen noch aufzuholen.



Zur Person

Dennis Zäbe (30)

ist einer von drei Trainern der TSV Farge-Rekum in der Bremer Fußball-Bezirksliga. Der ledige Bankfachwirt wohnt an der Rekumer Straße in Farge und gehört dem Verein bereits seit immerhin 18 Jahren an.