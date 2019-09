Keine Verteidigungsmöglichkeit für Dennis Sirowa (Nummer 8) von Lesum/Vegesack: Marco Mennebäck erzielte für den siegreichen Delmenhorster TV 22 Punkte und war der Topscorer der Oberliga-Partie. (INGO MöLLERS)

Bremen-Nord. Wie sich die Dinge gleichen. Auch in der Vorsaison unterlagen die Oberliga-Herren von Basketball Lesum/Vegesack (BLV) zum Saisonauftakt auswärts nach einer guten Saisonvorbereitung in Stade. Dieses Mal erwischte es das Team von Headcoach Ronny Arnoldt bei den Devils vom Delmenhorster TV, es setzte eine deutliche 68:91 (33:43)-Niederlage.

Auch dieses Mal waren die Nordbremer auf fremdem Parkett lange Zeit gut im Geschäft und brachen dann komplett ein. „In unerklärlichen vier Minuten haben wir das Spiel aus der Hand gegeben“, kommentierte Ronny Arnoldt verärgert und bezog sich auf den spielentscheidenden Run der Devils vom 54:46 (26.) auf 72:51 (30.) am Ende des dritten Viertels. „Da waren wir antriebslos, die Einstellung hat gefehlt, und in der heißen Phase haben wir den Kampf einfach nicht angenommen.“ (Arnoldt). Im vierten Viertel versuchten die Gäste zwar, nochmals wieder heranzukommen, doch da erwiesen sich die Gastgeber als zu abgezockt, um ihrerseits den Sieg noch aus der Hand zu geben.

Der Start in die Partie verlief aus Nordbremer Sicht noch ansprechend, eine frühe 8:2-Führung von BLV drehten die Gastgeber jedoch alsbald zum 25:18-Viertelgewinn. Danach blieben die Gäste jeweils dran, lagen mit zehn Zählern zur Halbzeit zurück und verkürzten den Abstand leicht in der Phase unmittelbar nach der Halbzeit. „Wir sind da gut aus der Kabine gekommen und haben unseren Spielstil auch erfolgreich umgesetzt“, sagte Ronny Arnoldt. Wie der folgende Leistungseinbruch zu erklären ist, muss jetzt ursächlich analysiert werden. Probleme mit der Zonenverteidigung der Devils aus Delmenhorst, viele Turnover und eine eklatante Abschlussschwäche waren die Symptome.

„Mit unserem Kader im Vergleich zu Delmenhorst unter den Umständen waren wir von der Papierform her leicht favorisiert und verlieren wieder mit mehr als 20 Punkten Differenz, wie vor rund einem Jahr auch“, bilanzierte der BLV-Headcoach ernüchtert. „Ich habe einen Sieg zum Saisonauftakt erwartet, wir sind mit einer sehr enttäuschenden Niederlage im Gepäck zurückgekommen.“ Außer den privat verhinderten Tim Blach und Thorben Rybarczik sowie dem beruflich fehlenden Florian Dierks waren alle Spieler aus dem aktuellen BLV-Kader dabei, auch die Neuzugänge. Aufseiten der Delmenhorster ragte mit dem ehemaligen Regionalliga-Spieler der Weser Baskets, Marco Mennebäck, ein Akteur besonders heraus, er erzielte insgesamt 22 Punkte. Weiter geht es für die Mannschaft von Basketball Lesum/Vegesack nun am kommenden Sonnabend mit einer Auswärtsfahrt in die Nähe von Hannover. Dann treten die Arnoldt-Schützlinge um 16 Uhr beim Aufsteiger SC Langenhagen II an, der zum Saisonstart das Aufsteigerduell gegen Blau-Weiß Merzen mit 71:78 verloren hat. Somit stehen dann beide Team schon ein wenig unter Druck.

Basketball Lesum/Vegesack: Bäuning (4), Gottwich (10/1 Dreier), Grafunder (10), Gran (10), Ilinseer (9/1), Kollath (9), Kück, Melching, Sirowi (5), Timmermann (9/1), Wollschläger (2).