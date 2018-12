Laura Hornickel (Nummer 18, VG Meyenburg Schwanewede) konnte mit ihrem Volleyball-Landesligateam zum Jahresende noch einmal einen Punkt bejubeln. (Brockmann)

Meyenburg/Schwanewede. Nun ist erst einmal Weihnachtspause und die hat sich die VG Meyenburg/Schwanewede so richtig verdient. Zwar hatten die Schützlinge von Günter Kraus gegen den Zweitplatzierten Bremen 1860 II in der Volleyball-Landesliga 3 der Frauen nach zwei Stunden und sieben Minuten mit 2:3 Sätzen das Nachsehen, hielten aber wieder prächtig mit und konnten so immerhin einen Zähler verbuchen (25:17/25:19/22:25/14:25/10:15).

Beim Gast fehlten neben Hilke Brosig und Julienne Melzer auch noch die Jugendspielerinnen Leonie Hennemann und Libera Neele Wachtendorf – die Libera-Position übernahm erstmals die erfahrene Anne Jäger. Nach zwei Sätzen lag der starke Neuling dennoch gegen die Stadtbremerinnen mit 2:0 in Führung.

Die VG Meyenburg/Schwanewede hatte mit Mittelblockerin Christina Brozinski und Zuspielerin Luisa Sperling einfach die besseren Aufschlagspielerinnen und übte von Beginn an Druck aus – „auch gelangen fast alle clever vorgetragenen Angriffe und spektakulären Abwehraktionen. Die Sensation war greifbar nahe“, berichtetet der VG-Trainer Günter Kraus. Der dritte Durchgang war äußerst umkämpft und sollte die Wende für den Favoriten bringen. „Auf Augenhöhe ging es über ein 18:19 in die spannende Schlussphase, in der 1860 II mit 25:22 siegte. Unser Block wurde immer wieder überspielt, und die Bremerinnen schöpften daraus neues Selbstvertrauen“, meinte Kraus.

Der Gast musste also reagieren und brachte Melanie Frieß auf die Diagonalposition, um den Block zu verstärken. Neuzugang Sonja Oehlenberg startete als Mittelblockerin und Angelika Kosak-Becker sollte ihre Erfahrung als Außenangreiferin einbringen.

„Das ging aber daneben, weil die Laufwege in dieser Konstellation noch nicht ausreichend eingeübt sind. Parallel dazu wurden die 1860-Aufschläge immer besser in unsere Lücken geschlagen, sodass kein druckvoller Angriff zustande kam“ (Kraus). So musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Hier griff Meyenburg/Schwanewede wieder auf die bewährte Aufstellung zurück. „Es mangelte jedoch an der Entschlossenheit im Aufschlag und Angriff, um dieses Spiel zu entscheiden“, so Kraus. Im neuen Jahr geht es für den Viertplatzierten VG Meyenburg/Schwanewede mit einem Heimspieltag weiter.

Am Sonnabend (12. Januar) erwartet das Kraus-Team in der Halle der Grundschule Meyenburg den noch ungeschlagenen Tabellenführer TuS Zeven II sowie den Ortsnachbarn ATSV Scharmbeckstotel (Beginn 15 Uhr).

VG Meyenburg/Schwanewede: Sperling, Kosak-Becker, Kosak, Frieß, Brozinski, Hornickel, Oehlenberg, Jäger.