SAV-Spitzenspieler Jakob Guzmann musste sich im Einzel mächtig strecken. (Kosak)

Vegesack. Nächstes Derby, nächster Sieg. Nachdem die SG Aumund-Vegesack in den ersten beiden Begegnungen der Tischtennis-Bezirksoberliga West der Herren gegen Werder Bremen III und TuSG Ritterhude III doppelt gepunktet hatte, gelang nun ein 9:5 beim TuS Huchting.

Mit 6:0 Punkten hat sich der Absteiger zunächst einmal im oberen Tabellendrittel eingenistet. Welchen Wert der derzeitige zweite Tabellenplatz hat, muss sich aber erst noch zeigen. Denn Gegnern wie Stade, Wremen, Habenhausen und Oyten, die SAV-Mannschaftsführer Gregor Grzesik in oberen Tabellenregionen erwartet, standen die Nordbremer bislang nicht gegenüber.

Dass das Endergebnis 9:5 lauten würde, hatte sich zunächst ganz und gar nicht abgezeichnet. Das 1:2 aus den Doppeln und ein 1:1 im oberen Paarkreuz bezeichnete der womöglich letztmalig wegen seines Achillessehnenrisses pausierende Grzesik als „keinen guten Start“. Der sogar noch schlechter hätte ausfallen können, denn Thomas May besaß gegen SAV-Spitzenspieler Jakob Guzmann im vierten Satz beim Stande von 10:8 zwei Matchbälle. Doch Guzmann konterte zum 12:10 und holte sich Durchgang Nummer fünf fast im Spaziergang (11:4).

Jakob Guzmann und die Mitte mit Marcus Kunte und Patrick Jahic, der nach vier Fünf-Satz-Niederlagen in Serie diesmal zwei Vier-Satz-Erfolge landete, hielten die SAV im Spiel. Während Guzmann sich aus der Umklammerung befreite, wurde Ersatzmann Klaus Malorny auf seinem Weg zum Sieg noch gestoppt. Malorny brachte gegen Thomas Mruck ein 9:6 im fünften Satz nicht ins Ziel und unterlag mit 9:11.

Huchting führte nach der ersten Einzelrunde also mit 5:4 und schnupperte an einem Punktgewinn oder mehr gegen die „Gejagten“, wie Gregor Grzesik seine abgestiegene SAV gerne bezeichnet. Die Gejagten wurde aber schließlich keine Beute, weil die SAV dem TuS Huchting in der zweiten Runde die Zähne zeigte und mit fünf Siegen am Stück aus dem 4:5 ein 9:5 machte.

„In der zweiten Einzelrunde habe es von den Konstellationen einfach gepasst“, versuchte Gregor Grzesik zu erklären, warum es schließlich noch so glatt lief. Besonders gefreut hat den SAV-

Mannschaftskapitän, dass Patrick Jahic seine schwarze Serie mit Fünf-Satz-Niederlagen beendet hat: „Patrick hat hoch konzentriert gespielt.“

Mit 6:0 Punkten auf dem Konto lässt sich die lange Pause, die die SG Aumund-Vegesack nun erwartet, sicher ganz gut ertragen. Saisonspiel Nummer vier wartet erst am Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr, beim TV Oyten auf die Nordbremer. Und da Oyten eher in der oberen Tabellenhälfte erwartet wird und Gregor Grzesik voraussichtlich sein Comeback feiern wird, verspricht diese Partie einiges.

Weitere Informationen

TuS Huchting – SG Aumund-Vegesack 5:9: May/Dunker – Jahic/Malorny 3:0 (13:11, 14:12, 11:9); Schwiering/Thies – Guzmann/Burkhardt 3:0 (11:9, 11:6, 11:7); Murck/Helvogt – Kunte/Lenz 1:3 (11:9, 3:11, 10:12, 10:12); Schwiering – Burkhardt 3:0 (11:5, 11:3, 11:9); May – Guzmann 2:3 (11:8, 6:11, 11:7, 10:12, 4:11); Thies – Kunte 2:3 (11:8, 13:15, 2:11, 11:4, 6:11); Dunker – Jahic 1:3 (12:10, 7:11, 6:11, 8:11); Murck – Malorny 3:2 (5:11, 11:9, 11:8, 10:12, 11:9); Helvogt – Lenz 3:1 (11:3, 9:11, 11:5, 11:2); Schwiering – Guzmann 0:3 (9:11, 9:11, 11:13); May – Burkhardt 1:3 (7:11, 11:5, 10:12, 7:11), Thies – Jahic 1:3 (5:11, 8:11, 11:5, 5:11), Dunker – Kunte 0:3 (9:11, 7:11, 7:11); Murck – Lenz 1:3 (18:16, 9:11, 9:11, 7:11) PJ