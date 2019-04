Schwanewede. Mannschaften und Schiedsrichter standen bereit, das Spiel zwischen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II und dem TuS Sulingen in der Handball-Landesliga der Männer konnte am Sonnabendabend dennoch nicht stattfinden. Grund: Der Boden in der Sporthalle an der Waldschule hatte sich über Nacht an einer Stelle gewölbt und stellte nach den Worten von HSG-Trainer Marko Koß eine erhebliche Unfallgefahr dar. Ursprünglich sollte das Spiel ohnehin in der Halle der Heideschule ausgetragen werden. Doch dort muss der Boden nach einem Riss ebenfalls repariert werden. Nun hofft Koß, dass die Partie noch in dieser Woche in der Heidehalle über die Bühne gehen kann.