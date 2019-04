John-Marvin Halstenberg (SVT) traf im Derby auf seinen Bruder Glen. (Christian Kosak)

Das Spiel in der Fußball-Bezirksliga Bremen am vergangenen Wochenende zwischen dem Meisterschaftsanwärter SV Türkspor und der SG Aumund-Vegesack II, das 6:2 (2:2) endete, war mehr als ein Derby. Er war auch ein Bruderduell. John-Marvin Halstenberg lief für Türkspor auf, während bei SAV II der A-Junior Glen Halstenberg mitwirkte. Wie SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann mitteilte, wird dies aber vorerst das wohl letzte Duell der Halstenbergs gewesen sein. „Glen wechselt im Sommer ebenfalls zum SV Türkspor und beginnt dort seine Herren-Zeit“, so Broekmann. MP

In der Handball-Verbandsliga der Männer wird zwar keine offizielle Zuschauer-Statistik geführt, trotzdem dürften die 600 Fans beim ausverkauften Spitzenknüller zwischen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen und dem Elsflether TB (26:26) der absolute Saisonrekord sein. Schon eine Stunde vor dem Spiel hatten sich rund 120 Zuschauer, darunter etwa die Hälfte aus Elsfleth die besten Plätze gesichert. 30 Minuten vor dem Anpfiff waren es um die 500, sodass der HSG-Trommler Peter Pomorski sein Schlaginstrument stehen ließ und die äußersten beiden Halb-Tribünen als zusätzliche Sitzgelegenheiten ausfuhr. „Solch einen Andrang kenne ich höchstens von den Fan-Tagen, aber diesmal war der Andrang von uns nicht gesteuert“, staunte Thomas Hannemann. Der HSG-Hallensprecher sorgte zusammen mit seinem Moderations-Kollegen Jan-Peter Lemke dafür, dass die Besucher bei bester Laune gehalten wurden. So schnappte sich der Unterhaltungs-Routinier Hannemann für das Warm-up zehn Kinder im Alter von neun bis elf Jahren und tanzte mit ihnen einen Sirtaki. ELO

Das schwache 28:28 bei der HSG Verden-Aller störte die männliche A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen am Abschlussspieltag nicht mehr, da sie sich den Meistertitel in der Handball-Landesliga schon vorzeitig gesichert hatte. Dafür war die Freude bei den jungen Männern über die Belohnung umso größer, denn durch die Sicherung der Landesliga-Zugehörigkeit für die kommende Saison müssen sie erst am 26. Mai in die Qualifikationsrunde zur Oberliga-Vorrunde einsteigen. Deshalb gönnt der SVGO-Trainer Jochen Feldermann seinem alten Jahrgang nun auch eine Abschlussfahrt über Ostern zum Turnier ins dänische Kolding. „Das haben sich meine Spieler verdient. Danach bleibt dem neuen, jüngeren Jahrgang immer noch genug Zeit für die Vorbereitung auf die Oberliga-Aufstiegsrunde“, ist er überzeugt. ELO

Ein Wochenende im Zeichen des Tischtennis-Sports steht am 6./7. April bei der SG Marßel auf dem Programm. Unter der Leitung von Thomas Bienert, dem Trainer der Regionalliga-Damen der SG Marßel, und seiner für die SGM spielenden Tochter Jennifer findet in der Halle der Bezirkssportanlage an der Stader Landstraße 100 ein Lehrgang für Spielerinnen und Spieler statt, die sich verbessern wollen. Im Mittelpunkt stehen Technik- und Taktik-Training sowie Aufschlag-, Rückschlag- und Wettkampftraining. Darüber hinaus sind eine Material-Beratung, Balleimer-Training sowie eine kurze Videoanalyse vorgesehen. Der gesamte Lehrgang ist in jeweils zwei Blöcken pro Tag gegliedert. Weitere Informationen erteilt Thomas Bienert unter Telefon 04462 209663/4 oder E-Mail bino@ewetel.net GRU