SAV-Keeper Carlos Obiegly pflückt den Ball vor dem mit hochspringenden John-Marvin Halstenberg herunter. Später gelang Halstenberg das Tor des Tages. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Mit einer furiosen Aufholjagd hat Abstiegskandidat 1. FC Burg am 20. Spieltag der Fußball-Bezirksliga ein weiteres dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Nordbremer gewannen nach 0:2-Rückstand mit 5:2 gegen den SC Weyhe. Indes wartet die Reserve des Blumenthaler SV noch auf den ersten Sieg des Jahres – gegen ATSV Sebaldsbrück gab es eine 3:5-Niederlage. Aufstiegskandidat SV Türkspor entschied das Derby gegen die SG Aumund-Vegesack II knapp mit 1:0 für sich.

SV Türkspor – SG Aumund-Vegesack II 1:0 (0:0): „Hitzig war das Spiel nicht, die Stimmung war gut und wir hatten viele Zuschauer“, meinte Izzet Bekar, Co-Trainer des SV Türkspor, nach dem Abpfiff. Er vertrat den privat verhinderten Coach Bahadir Kilickeser an der Seitenlinie und war mit dem Resultat erwartungsgemäß zufrieden. „Vom Ergebnis her ist es knapp, aber eigentlich hätten wir sogar mit 4:0 oder 5:0 gewinnen müssen. Der Schiedsrichter war mir aber zu leichtsinnig mit all den Gelben Karten.“

Für SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann gab es hingegen zu viele Zwischenrufe: „Der Schiri hatte es nicht leicht. Türkspor hat viel gemeckert.“ Am Ende gingen jeweils sechs Gelbe Karten auf die Konten der Vegesacker und des SVT, in der Nachspielzeit sah Türkspors Veyis Albayrak noch Gelb-Rot wegen Meckerns (90. +6). Kämpferisch überzeugten die unterlegenen SAV-Kicker ihren Spielertrainer, sodass „wir am Ende einen Punkt verdient gehabt hätten.“

In der ersten Hälfte wehrten sich die Gäste, die mit nur zwölf Mann am Burgwall antreten konnten, noch erfolgreich gegen die Blumenthaler Angriffe. Zum zweiten Durchgang stießen noch zwei SAV-Akteure dazu, die eigentlich – wie viele im Team – derzeit verletzt sind. Der Jubel für den einzigen Treffer der Partie gehörte dann jedoch John-Marvin Halstenberg, der in der 50. Minute nach einer Ecke mit einer Portion Glück das 1:0 für Türkspor markierte.

Vegesack II musste nun etwas offensiver agieren, was Sebastian Begani und Pawel Kail zu Chancen brachte, die sie aber nicht nutzten. Auch Türkspor hätte die Führung erhöhen müssen, immerhin hatten die Blumenthaler über die gesamten 90 Minuten mehr Ballbesitz. So war es am Ende ein knapper Sieg für die Mannen von Coach Kilickeser, der sich auch zu Wort meldete: „Das 1:0 und damit die drei Punkte sind alles, was für mich zählt.“ SVT rangiert weiter auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter TSV Hasenbüren (beide 40 Punkte), SAV II steht auf Rang sieben (30).

ATSV Sebaldsbrück – Blumenthaler SV II 5:3 (1:0): Für die BSV-Kicker um Trainer Sven Landwehr gab es nach der deftigen 1:4-Niederlage gegen den FC Roland nun gegen ATSV Sebaldsbrück noch ein Gegentor obendrauf. Mit 24 Punkten belegt die BSV-Reserve derzeit den zehnten Platz und hat den Anschluss an das obere Tabellendrittel längst verloren. In der Rückrunde der laufenden Saison hat die Mannschaft noch keinen Sieg einfahren können.

„Beim zwischenzeitlichen 5:1 haben wir schon gedacht, wir kommen richtig unter die Räder“, gab Sven Landwehr nach der Partie zu Protokoll. Zuvor hatte Mustafa Celik erst in der 39. Minute den Führungstreffer für Sebaldsbrück markiert. Burak Yücel verwandelte im zweiten Durchgang einen fragwürdigen Strafstoß (64.) – Kommentar Landwehr: „Strittiger Elfer, weil Hannes Günther eigentlich nur in den Ball grätscht.“ Diese Situation stellte dann auch den Wendepunkt dar – „alles war jetzt vorbei, es ging so schnell“, so Landwehr.

Dennoch ließen die Nordbremer dem 0:3 durch Mustafa Celik (66.) ihren Anschlusstreffer durch Paul Barton folgen (1:3/69.). Eine Viertelstunde vor Schluss setzte jedoch Anil Yücel zu einem eiskalten Doppelpack an (75./77.) – und plötzlich stand es 5:1 für Sebaldsbrück. „Wir haben das Spiel immerhin noch vernünftig zu Ende gespielt“, sagte BSV-Coach Sven Landwehr mit Blick auf die weiteren beiden Treffer von Kevin Thiele (2:5/87.) und Jannik Stein (3:5/88.).

1. FC Burg – SC Weyhe 5:2 (2:2): Die personellen Veränderungen beim 1. FC Burg in der Winterpause greifen. Bereits in der Vorwoche hatte das Team von Spielertrainer Mirko Wendland ja durch einen Last-Minute-Treffer des eingewechselten Julian Kubicek einen knappen 3:2-Sieg über ESC Geestemünde II eingeheimst – nun sorgte erneut Joker Kubicek für den letzten Treffer in einem siegreichen Spiel (90. +2), wenngleich die Partie diesmal schon vorher entschieden war.

Und das, obwohl die Burger mit einem 0:2-Rückstand eine denkbar ungünstige Ausgangslage hatten. Sehr früh ging nämlich der SC Weyhe durch Gordy Mumpese in Führung (6.), und nach einer halben Stunde folgte das 2:0 für die Gäste, das ebenfalls Mumpese erzielte (33.). „Nach dem 0:2 ging ein Ruck durch die Mannschaft und wir sind über den Kampf in das Spiel gekommen“, berichtete FCB-Teammanager Leif Eriksons.

Burg drehte die Partie und begann eine furiose Aufholjagd, die letztlich in der Überholspur endete und dort für torreiche Unterhaltung sorgte. In der 40. Minute eroberte Mirko Wendland den Ball und trieb ihn über das gesamte Spielfeld, passte dann klug auf Kevin Stepput, und der Stürmer erzielte aus 13 Metern den Anschlusstreffer. Direkt danach tauschten Wendland und Stepput die Rollen und es stand durch den Treffer des Coaches 2:2 (42.).

Aus der Pause kehrte Burg mit dem nötigen Kampfgeist zurück – und ließ Weyhe kaum Luft holen. Dennis Schumann machte das 3:2 (70.) und Kapitän Mirco Boltjes ­erhöhte auf 4:2 (80.), ehe Julian Kubicek sein Jokertor in der Nachspielzeit erzielte. „Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Ich bin stolz, was für eine Einheit die Jungs geworden sind“, lobte Manager ­Eriksons.