Maike Krüger übernimmt beim SV Grambke-Oslebshausen immer mehr Verantwortung und trägt sich immer häufiger in die Torschützenliste ein. (OLAF KOWALZIK)

Im Nachhinein können Maike und Marc Krüger über die ausgebrochene Hektik kurz vor ihrer Hochzeit schmunzeln. „Wir hatten mit allem Glück gehabt“, fasst das beim SV Grambke-Oslebshausen spielende Handball-Paar das im September dieses Jahres Geschehene zusammen. Wer von den beiden konnte auch bei der Hochzeits-Terminierung im Februar 2019 ahnen, dass solch schwierige Zeiten kommen würden?

Der Bogen spannte sich bei ihnen von einem kurzfristigen Wechsel der Feierstätte, inklusive der Organisation von sämtlichen Helfern zu einer Hochzeitsreise, die rechtzeitig abgeschlossen war, bevor die Region zum Risikogebiet erklärt wurde. Und er endete wenige Stunden nach ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen mit Punktspielsiegen in der Landesklasse, bei denen beide jeweils für ihr Team eine wichtige Rolle spielten.

Der Stress begann bei Maike und Marc Krüger dann zehn Tage vor ihrem Ja-Wort: Die geplante Location für die Hochzeitsfeier erwies sich für sie wegen der gerade geänderten Corona-Vorschriften als nicht mehr nutzbar. Denn aufgrund der engen Räume des ausgewählten, umgebauten ehemaligen Bahnhofs in Oberneuland, hätte die Hochzeitsparty mit Mund- und Nasenbedeckung stattfinden müssen.

„Eine Hochzeitsfeier mit Masken im Gesicht wollten wir aber nicht im Gedächtnis behalten. Eher hätten wir alles verschoben“, stellte Marc Krüger klipp und klar fest. Also suchten die beiden SVGO-Akteure schleunigst nach einer anderen Location. Nur, wo sollte bloß so kurzfristig eine neue Feierstätte her? Der Lösungsvorschlag kam aus der Handball-Abteilung. Ruckzuck war der Kontakt zum mehr als geräumigen Dorfgemeinschaftshaus im Blockland hergestellt.

Die Getränke und das Catering organisierte das Duo ebenso kurzfristig nebenbei. Nun mussten noch Helfer her, um die 89 Gäste auch verwöhnen zu können. Hier sprangen Maike Krügers Mannschaftskameradinnen in die Bresche, die sich zehn Stunden um vieles kümmerten: Vom Thekendienst bis hin zum Putzen.

„Es ist eben nicht nur der Handball, der uns verbindet. Es ist toll, solch eine Gemeinschaft zu haben“, betont Maike Krüger (geborene Leder). Die Familie und Freunde des Hochzeits-Paares, ja überhaupt all diejenigen, die noch irgendwie Zeit hatten, schmückten dann das Dorfgemeinschaftshaus. „Das war schon alles richtig stressig“, blickt Maike Krüger zurück. „Sie hat davon profitiert, dass ich ein sehr entspannter Typ bin“, kommentiert Marc Krüger das augenzwinkernd.

Die Feier wurde, unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften, ein voller Erfolg. Anschließend ging es weiter in die Flitterwochen ins Salzburger Land. Wandern und Ausspannen stand auf dem Programm. Vier Tage nach der Rückkehr der Frisch-Vermählten bangte die Urlaubsregion Österreichs darum, zum Risikogebiet zu werden. 14 Tage danach landete es tatsächlich auf der gefürchteten Liste des Robert-Koch-Instituts – auch hier hatten die beiden Glück gehabt. Ganz im Gegensatz zu ihren Saison-Premieren im Handball keine 21 Stunden nach ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen. Da zeigten sie ihr Können.

Marc Krüger feierte einen Auftaktsieg über den TSV Daverden II, bei dem der fünffache Torschütze den alles entscheidenden Strafwurf zum 31:28-Endstand herausholte. Maike Krüger ballerte ihre SVGO-Mannschaft wiederum mit sechs Toren zum 33:18-Heimsieg über den TSV Daverden und strahlte im Rückraum stetig große Gefahr für den Gegner aus.

Kurioser Weg

Der Weg, der das Paar zum Handball führte, wirkt zudem schon etwas kurios. Marc Krüger war mit einer Schulfreundin zum TV Grambke gegangen und trainierte deshalb auch zunächst bei den Mädchen mit. Es bedurfte einige Überzeugungsarbeit, um ihn von dort auf die andere Seite der Sporthalle zu lotsen, auf der die Jungs trainierten.

„Da ich von den Jungs niemanden gekannt hatte, wollte ich zunächst auch nicht zu ihnen rüber“, schmunzelt der smarte Bartträger beim Rückblick. Maike Krüger wurde hingegen damals von ihrer Großcousine zum Handball bei der TuSG Ritterhude geschleppt. So weit, so gut. Allerdings hatte sie gedacht, dass sie zum Volleyball-Training ginge. „Ich fand es trotzdem cool, deshalb bin ich beim Handball geblieben„, sagt Maike Krüger. Bis zur B-Jugend stand die heutige Rückraumspielerin jedoch im Tor, „weil ich die große Dicke war“, verrät die heute 1,75 Meter Nordbremerin grinsend. Das war eine sportliche Sünde, wie sich längst herausgestellt hat, denn die große Blonde gab später, sowohl im Rückraum der Oberliga-Frauen des ATSV Habenhausen, als auch jetzt beim SV Grambke-Oslebshausen in der Landesklasse eine gute Figur ab.

Ihr vielleicht bestes Spiel in ihrer bisherigen Handball-Laufbahn machte sie am 15. Oktober 2015 in Habenhausen beim 30:27-Heimsieg gegen den Oberligisten Elsflether TB. Sie begann das Match mit einem Pfostentreffer, anschließend pfefferte sie den favorisierten Gästen 13 Bälle ins Netz.

„Danach war die Erwartungshaltung an mich aber auch riesig“, blickt sie zurück. Diesen Zug zum Tor hat sie bis heute, zwei Klassen tiefer beim SVGO, beibehalten. Bei dem ist sie nach einem Eingewöhnungsjahr die aktuell beste Werferin, und holt dort auch einige Siebenmeter heraus.

Verantwortung übernommen

Die Rechtshänderin ist beim Ligaprimus mit ihren zwölf Toren aus zwei Spielen die Kanonierin vom Dienst, womit sie in der Torjägerliste ihrer Staffel den fünften Rang einnimmt. „Ich musste mich erst einmal ins Team einfinden“, meint sie. Außerdem habe sie sich in der Saison 2019/20 viel auf die Torjägerin Kim-Anna Heidorn verlassen.

Dennoch hatte sie in den zehn Spielen bis zum coronabedingten Saisonabbruch 31 Mal ins Schwarze getroffen. Jetzt, wo sich „Uschi„ Heidorn (96 Tore in 15 Spielen) berufsbedingt vom Handball zurückgezogen hat, „müssen eben andere, wie zum Beispiel ich, mehr in die Verantwortung gehen“, erklärt die 28-Jährige ihren Leistungsschub im gelb-blauen Dress – eine gute Anspielerin ist sie obendrein. Marc Krüger bringt ebenfalls einiges an Routine in sein Team mit ein, auch wenn das sowieso schon mit reichlich erfahrenen Akteuren bestückt ist. Der 29-Jährige spielte sowohl beim SV Grambke-Oslebshausen, als auch beim ATSV Habenhausen II viele Jahre in der Ober- und Verbandsliga. Mittlerweile lässt es der Schwarzschopf beim SVGO II in der Landesklasse ruhiger, aber nicht weniger ehrgeizig angehen. „Nach 25 Jahren in dieser Sportart ist diese für mich ein Lebensgefühl; und ein Ausgleich zum Beruf“, sagt Marc Krüger. Im täglichen Job ist er Baufinanzierer bei der Sparkasse Bremen.

Bei allen Gemeinsamkeiten kann jedoch die Vorbereitung des Paares auf die Punktspiele kaum unterschiedlicher sein. Denn Marc Krüger chillt gerne vor den Partien auf dem Sofa. „Die Anspannung kommt bei mir in der Kabine„, klärt er auf. Derweil glänzt das Eigenheim der beiden vor den Spielen von Maike Krüger noch einen Tick, mehr als ohnehin schon. „Ich kann dann nämlich nicht rumsitzen und muss unbedingt etwas tun“, erklärt sie, weshalb sie vor den Partien besonders emsig zum Putztuch greift.

Umso mehr vermisst sie jetzt das gemeinsame Training mit dem Team, die Spiele sowieso. „Der Verstand sagt mir, dass die Pause richtig ist, trotzdem ist sie ätzend", sagt die im öffentlichen Dienst tätige Angestellte. Sie kann sich schwerlich vorstellen, dass die Saison noch regulär zu Ende gespielt wird. „Wenn überhaupt, dann gibt's nur noch eine Halbserie“, tippt sie. Trotzdem hält sich die Spielerin mit der Rückennummer 26 selbst während des Teil-Lockdowns fit.

„Allein schon Shorty lässt uns ja schon nicht in Ruhe", plaudert sie. „Shorty“, das ist ihr Handball-Trainer Stephan Rix, und der gibt seinen Spielerinnen zweimal die Woche individuelle Hausaufgaben, wie Crossfit und Laufeinheiten mit – Beweisfotos und Ähnliches natürlich inklusive.

Einen Großteil der Freizeit von Maike und Marc Krüger beanspruchen zudem ihre beiden Hunde „Burger" und „Hazel". Burger ist ein Mops-Mischling und fordert im Krüger-Haushalt seit fünf Jahren seine Aufmerksamkeit. Gut ein Jahr später kam Hazel eher unbeabsichtigt mit dazu. Eigentlich wollte sich das Paar nämlich nur neu eingetroffene Welpen aus Athen bei ihrer Tierärztin ansehen, einen mitzunehmen, war nicht geplant. Aber wie das nun mal so mit dem „nur schauen“ ist. Der griechische Straßenhund eroberte im Sturm ihr Herz und ist seit vier Jahren ein weiterer unverzichtbarer Teil der Familie. Ich hatte mich in Hazel sofort verliebt", lacht Maike Krüger.

„Einen Urlaub ohne Hund gibt's bei uns nicht mehr„, betont ihr Mann. Das eigene Haus in Grambke mit dem ruhig gelegenen Grundstück rundet das Familienglück ab. „Wir haben hier außerdem den See und das Naturschutzgebiet: Hier möchten wir nicht mehr weg“, meint Maike Krüger. Nun fehlt nur noch, dass der Corona-Inzidenzwert deutlich sinkt und danach endlich wieder der Sportbetrieb aufgenommen werden kann...