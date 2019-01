Carsten Teuchert spielt seit 15 Jahren Unterwasserrugby beim TSC Bremen. (WK)

Mittwoch, 16. Januar: An meinem sportfreien Tag steht harte körperliche Arbeit an. Wir bewirtschaften einen kleinen Forst im Landkreis Cuxhaven, in dem der Borkenkäfer mächtig zugeschlagen hat. Vor Kurzem hat ein Harvester mehrere Hundert Fichten eingeschlagen und im Wald Unmengen an Ästen und kommerziell nicht verwertbarem Holz hinterlassen. Ich berge nun mit meinem Mitarbeiter Michael Fehr liegen gebliebenes Stammholz, das wir dann zu Feuerholz verarbeiten werden. In zehn Tagen erwarten wir einen Lohnunternehmer mit einem großen Schredder, der die verbliebenen Äste und das dünne Holz zu Hackschnitzeln verarbeitet. Der Verkaufserlös des Feuerholzes geht zu 100 Prozent an das Schönebecker Lilge-Simon-Hospiz, in dem ich seit seiner Erbauung ehrenamtlich arbeite. Am Abend telefoniere ich dann lange mit Kai Hillemann, dem Mannschaftsführer des Hamburger Unterwasserrugby (UWR)-Teams. In Ermangelung einer eigenen geeigneten Halle richten die Hamburger am Sonntag im Bremen-Norder-Sportbad ihren Heimspieltag aus.

Donnerstag, 17. Januar: Wieder geht es in den Landkreis Cuxhaven. An einem von uns betreuten Objekt haben die Wurzeln großer Büsche ein Abwasserrohr so stark beschädigt, dass großflächig aufgegraben und das Rohr ausgetauscht werden musste. Ein paar Kubikmeter Sand, Split und das erforderliche Werkzeug liegen bereits bereit. Während mein Mitarbeiter Michael die Grube verfüllt, führe ich Vertragsverhandlungen mit Interessenten für ein Gewerbeobjekt. Beim Pflastern unterstütze ich Michael dann wieder. Einige Gehwegplatten sind über 60 Kilogramm schwer und verlegen sich zu zweit wesentlich besser. Am Nachmittag schaue ich kurz bei Lyon Seward, einem meiner Großneffen, vorbei, der seinen siebten Geburtstag feiert. Kurz vor 19 Uhr begebe ich mich zum Unterwasserrugby-Training in Richtung Unibad. Die erste Stunde zählt als Techniktraining für Ligaspieler. Gleichzeitig findet in dieser Stunde UWR als Hochschulsport statt. Wir nutzen es als Schnuppertraining für Interessierte. Wir haben im TSC einen Stab motivierter Spieler und Trainer, die das simultane Training in vielen Leistungsstufen möglich machen. Ich bin heute der verantwortliche Trainer. Unterstützt werde ich von Christina Morchner, Svenja Lange, Nelson Ehling und Johannes Krafczyk. Nach dem gemeinsamen Einschwimmen und Tauchen trennen wir die Teilnehmer bei den technischen Übungen in verschiedene Gruppen auf, um am Ende der Einheit mit einem Übungsspiel das Erlernte anzuwenden. Viele Anfänger, die von drei Erfahrenen unterstützt werden, treten gegen wenige Ligaspieler an. Alle haben sehr viel Spaß. Zwischen 21 und 22 Uhr findet ein reines Spiel statt. Wir versuchen, die Mannschaft, die am Wochenende in der Liga antritt, möglichst zusammenspielen zu lassen. Das klappt leider nur sehr eingeschränkt – etliche Spieler fehlen. Auch ich lasse diese Einheit ausfallen. Nach einer in der vergangenen Woche zugezogenen Verletzung schone ich meinen lädierten Arm für das Wochenende. Beim allwöchentlichen Würfeln am späten Donnerstag-Abend mit Cord Walter und Volker Stühmer am Vegesacker Utkiek wird der Arm nicht so belastet.

Freitag, 18. Januar: Die Verhandlungen bezüglich der Lagerhalle waren kompliziert, aber erfolgreich. Jetzt gilt es, die getroffenen Absprachen in Miet- und Pachtvertragsentwürfe umzusetzen. Danach widme ich mich den Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2018. Der Tag beginnt aber bereits vor 7 Uhr mit einer ausgefallenen Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus. Das ist nicht so witzig bei minus vier Grad. Auch nicht so schön erging es einer Mieterin, die kurz vor 10 Uhr zum Rauchen auf den Balkon ging und von ihrer Mitbewohnerin ausgeschlossen wurde. Die Mitbewohnerin verließ die Wohnung für mehrere Stunden. Glücklicherweise liegt die Wohnung im ersten Stock, und mein Vater wohnt in der Nähe. So kann er die Dame mit einer Leiter vom Balkon retten. Am Abend fahre ich wieder ins Unibad und nehme am Jugendtraining des TSC teil. In der kommenden Woche bieten wir ein Schnuppertraining für die Tauchjugend des Vereins an. Ich möchte mir vorher ein Bild vom Schwimm- und Tauchvermögen der Teilnehmer machen. In einem Telefonat mit dem Mannschaftsführer unseres Ligateams, Alexander von Bremen-Kühne, diskutieren wir die Aufstellung und die taktische Ausrichtung für die wichtigen Spiele gegen Bielefeld und Hamburg am Sonntag.

Sonnabend, 19. Januar: Das kalte und klare Wetter lädt zur Waldarbeit ein. Nach sieben produktiven Stunden im Forst fahre ich abends direkt zum Nordbremer Sportbad, um die Halle für den morgigen Spieltag vorzubereiten. Daheim verfolge ich noch die letzten Minuten des Handball-WM-Spiels Deutschland gegen Island und informiere mich über den Fußball-Bundesligaspieltag. Die Ergebnisse kannte ich schon – während der Waldarbeit lief unter den Gehörschutzkappen der Livestream.

Sonntag, 20. Januar: Um 8 Uhr empfange ich das Hamburger UWR-Team am Sportbad. Da Dresden absagt, werden die drei Partien mit Dresdener Beteiligung jeweils mit 20:0 für die Gegner gewertet. Das ist gut, weil durch die bisherigen Ergebnisse unser Klassenerhalt fast schon gesichert ist, schlecht hingegen, weil davon genau unsere drei Hauptkonkurrenten in der Liga profitieren. Diese stehen jetzt alle mit einem tollen Torverhältnis da. Wir verlieren dann auch noch knapp unsere beiden Spiele und werden daher den Rest der Saison nur noch um Platz drei kämpfen. Der Spieltag selbst läuft ansonsten klasse. Wie immer gibt es Lob von allen Seiten für das tolle Wettkampfbecken. Die ganze Unterwasserrugby-Liga hofft, dass das Land Bremen einen Weg findet, diese Spielstätte über das Jahr 2020 hinaus zu erhalten. Den Nachmittag und Abend verbringe ich mit der Nachbereitung, um dann ganz in Ruhe am späten Abend das Halbfinale der amerikanischen Football-Liga (NFL) zu schauen. Ich liebe diesen Sport, seit ich vor fast 20 Jahren die Gelegenheit hatte, ein Spiel in den USA mit dem ganzen Drumherum verfolgen zu können.

Montag, 21. Januar: Alles ist für den Einsatz des Lohnunternehmers vorbereitet. Ich treffe mich im Wald mit dem zuständigen Förster und bespreche vor Ort den genauen Ablauf der Aufforstung. Danach stehen einige Mietergespräche und Treffen mit Handwerkern an. Am Abend fahre ich zur Chorprobe ins Lilge-Simon-Hospiz. Der Hospizchor wurde bereits kurz nach der Eröffnung des Hauses vor fünf Jahren gegründet und dient der Erbauung der Gäste, dem Zusammenhalt zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitsängern und der Begleitung von Festen und Andachten. Wie immer singen wir zunächst einige Stücke aus dem aktuellen Repertoire auf dem Flur, um Gäste und Angehörige zu unterhalten, und proben dann für kommende Auftritte.

Dienstag, 22. Januar: Nach einem Bürotag kommt das Training am Abend gelegen. Kurz vor 20 Uhr geht es mit der Fahrgemeinschaft los Richtung Oldenburg. Seit Jahrzehnten gibt es eine Trainings- und Spielgemeinschaft mit dem Polizei SV Oldenburg, der dienstags die UWR-Spieler der Bremer und Oldenburger Tauchsportvereine zum gemeinsamen Training ins Olantis-Bad lädt. Auf der Fahrt dorthin analysieren wir den jüngsten Spieltag.

Carsten Reese, der Kapitän der Tennis-Herren-50-Formation des TV Schwanewede, wird als Nächster über seine Woche berichten.

Zur Person

Carsten Teuchert (54)

spielt bereits seit 15 Jahren Unterwasserrugby beim TSC Bremen. Er betreibt selbständig eine Firma zur Immobilienverwaltung und lebt mit seiner Ehefrau in Schönebeck. Den gebürtigen Cuxhavener zog es berufsbedingt im Jahre 1993 nach Bremen-Nord. KH