Mittwoch, 6. Juni: Wie jeden Morgen starte ich den Tag mit meiner Bibel. Leistungssport nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, Familie, Schule, Freunde und Training unter einen Hut zu bekommen. Deshalb bin ich dankbar, Gott zu haben, der mir jeden Morgen die Kraft für den anstehenden Tag gibt. Nach der Schule geht es für mich und meine Zweier-Partnerin Rieke Wens mit dem Zug in die Bremer Innenstadt. Dort trainiere ich mit meinen Vierer-Partnerinnen Henrike Schukat und Charlotte Hoffmann auf dem Werdersee. Dieser Vierer wurde nach den Rennergebnissen des vergangenen Ruderregatta-Wochenendes in Hamburg in dieser Besetzung festgelegt. Vor der Trainingseinheit macht unser Vierer-Trainer Tammo Meyer noch einmal klar, dass es nur noch zweieinhalb Wochen bis zu den deutschen Junioren-Meisterschaften sind. Unser Ziel ist es, dort um eine Medaille mitzufahren. Jetzt ist es daher wichtig, jede Trainingseinheit mit voller Konzentration anzugehen, um die letzten kleinen technischen Fehler aus dem Boot zu bekommen. Laut unseres Trainers konnten wir sehr zufrieden mit der Einheit sein. Im Anschluss muss ich mich zu Hause noch an meinen Schreibtisch setzen, um die letzten Referate für dieses Halbjahr vorzubereiten. Meine Lieblingsfächer sind Mathe, Musik und natürlich auch Sport. Nächstes Jahr mache ich nach dem zwölften Schuljahr mein Abitur.



Donnerstag, 7. Juni: Auch heute geht es wieder für Rieke und mich nach der Schule an den Werdersee. Die Sonne scheint sehr stark. Es sind über 30 Grad. Das heißt, sich gut einzucremen und ein Cappi aufzusetzen. Die Trainingseinheit verläuft sehr zufriedenstellend. Wir knüpfen an das gestrige Training an und erreichen somit im Boot weitere Fortschritte. Nach dem Training geht es für mich zur Massage. Meine Muskeln werden täglich stark beansprucht. Deshalb ist eine regelmäßige Massage sehr wichtig, um die Muskeln zu entspannen. Aufgrund unserer gezeigten Leistungen beim U19-Ranglisten-Wettbewerb in Hamburg wurden wir zum Nord-Ost-Riemen-Lehrgang nach Berlin eingeladen. Da es morgen schon um 13 Uhr losgeht, muss ich abends noch die Tasche packen.



Freitag, 8. Juni: Seit April bin ich fast jedes Wochenende auf einer Regatta oder habe auswärts ein Trainingswochenende. Da es meistens schon freitags losgeht, muss mein Trainer Peter Hermes oft eine Entschuldigung für die letzten Stunden in der Schule schreiben, so auch heute wieder einmal. Nach fünf Stunden Fahrt kommen wir endlich im Sportzentrum Berlin-Grünau an. Wir bekommen eine kurze Anweisung für das Wochenende, bevor es noch für eine Stunde im Achter mit den Mädels aus Potsdam aufs Wasser geht. Die Einheit macht sehr viel Spaß, da alle super motiviert sind. Dies liegt an dem zweiten Platz, den wir uns am vergangenen Wochenende in Hamburg erkämpft haben. Um diesen Erfolg in zwei Wochen auf den deutschen Meisterschaften wiederholen zu können, muss dieses Wochenende noch einmal sehr hart trainiert werden.⇒

Sonnabend, 9. Juni: Der Wecker klingelt sehr früh. Alle 40 Sportler des Trainings-Wochenendes treffen sich bereits um 6.30 Uhr zum Frühstück. Nach dem Essen gibt Bundestrainerin Sabine Tschäge den Tagesplan bekannt. Eigentlich wollten wir für drei Wassereinheiten rausgehen. Aber aufgrund der 36 Grad im Schatten trainieren wir morgens um 7 Uhr und dann wieder abends um 19 Uhr jeweils für 100 Minuten, um die Hitze zu umgehen. Zwischen den Einheiten treffen wir uns noch zweimal im Gymnastikraum für An- und Entspannungsübungen. Da Tammo Meyer uns in der ersten Einheit gefilmt hat, wird vor der zweiten Einheit noch die Videoanalyse besprochen.



Sonntag, 10. Juni: In der ersten Trainingseinheit stehen zwei Belastungen auf dem Programm. Dabei werden die Distanzen 500 und 1000 Meter zurückgelegt, um in die hohen Schläge für die Rennbelastungen hineinzukommen. Als diese Einheit erfolgreich absolviert ist, machen wir zum letzten Mal an diesem Wochenende eine Pause. Anschließend steht noch eine kurze Technik-Einheit an. Sonntags von 10 Uhr an ist meistens der Bootsverkehr auf dem Wasser sehr stark. Dementsprechend ist auch das Wasser kabbelig und dadurch unser Boot instabil. Unser Trainer ist sehr zufrieden mit dem Wochenende. Als Mannschaft haben wir das Boot gut voranbekommen und können daher nun selbstbewusst in zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften an den Start gehen. Ich nehme noch zur Kenntnis, dass Rafael Nadal zum elften Mal die French Open im Tennis gegen Dominic Thiem gewinnt.



Montag, 11. Juni: Heute ist wieder ein ganz normaler Schultag. Wegen des langen Wochenendes haben wir trainingsfrei. Das nutze ich, um meine Schwester Beatrice mit dem Zug in Oldenburg zu besuchen. Ich habe ein Jugendfreizeit-Ticket und kann somit ab 14 Uhr kostenlos Zug und Bus fahren. Um vom Oldenburger Bahnhof in die Stadt zu kommen, benutze ich den Bus. Egal zu welcher Uhrzeit muss jeder Fahrgast in Oldenburg vorne beim Busfahrer einsteigen und sein Ticket vorzeigen. Ich finde, das ist eine super Lösung, um Schwarzfahrer zu minimieren. Es ist aber eben ein bisschen ungewohnt, weil schließlich in Bremen nur abends in den Bussen vorne einzusteigen ist. In der Stadt angekommen, fällt mir immer wieder die Sauberkeit auf der Straße auf. Dies ist meiner Meinung nach ein riesiger Unterschied zu Bremen. Wir schlendern durch die Innenstadt und bringen uns gegenseitig wieder auf den neusten Stand.



Dienstag, 12. Juni: Ich muss dienstags immer erst zur dritten Stunde in die Schule. Deshalb habe ich noch genug Zeit davor, mit meinen Hunden Heidi und Tommy an der Lesum spazieren zu gehen. Während Tommy ein Appenzeller Sennenhund ist, handelt es sich bei Heidi um einen echten Sport-Mops. Nach der Schule geht es wieder direkt zum Training des Vierers an den Werdersee. Bis zu den deutschen Meisterschaften stehen noch mehrere Trainingseinheiten in der Stadt auf dem Programm, unter anderem am kommenden Wochenende. Mit allen Rudersportlern, für die es auf die nationalen Meisterschaften geht, wird sich noch einmal gemeinsam auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet. Bis dahin ist es sehr wichtig, auf seine Gesundheit zu achten. Nächste Woche Mittwoch heißt es dann endlich: Auf zu den deutschen Juniorenmeisterschaften nach Köln an den Fühlinger See.

Zur Person

Pia Lüße (17)

ist seit fünf Jahren beim Vegesacker Ruderverein aktiv. Sie besucht die 11. Klasse der gymnasialen Oberstufe an der Bördestraße in ­Lesum und wohnt mit ihren Eltern sowie zwei Hunden in St. Magnus. Ihre sechs Jahre ältere Schwester Beatrice studiert in Oldenburg.

