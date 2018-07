Wer angelt sich bei der Sportwoche den Ball? Luca-Sönke Heißenbüttel (SVA, links) oder Beckedorfs Timo-Sebastian Pydde. (Christian Kosak)

Aschwarden. Im direkten Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Gruppe A an diesem Dienstag um 20.15 Uhr wird ermittelt, wer das Finale und wer das Spiel um Platz drei bestreitet. In der anderen Gruppe landete der FC Hansa Schwanewede einen mühsamen 2:1-Favoritensieg über die SG Findorff II, während der SV Löhnhorst den TSV Farge-Rekum mit 2:0 bezwang.

SV Aschwarden – SV Grün-Weiß Beckedorf 3:1 (2:1): „Es war zwar ein verdienter Sieg, aber kein gutes Spiel von uns“, fasste Aschwardens Vorsitzender Uwe Hotes zusammen. Bereits nach 180 Sekunden verwertete Marc Holler eine Vorlage von Rene Nowak mit einem Heber von der Strafraumgrenze zum 1:0. Beim 2:0 von Janni Cammann leistete Holler die Vorarbeit (25.). Doch nach einem Missverständnis zwischen Marc Bullmahn und Christoph Hotes in der Abwehr der Gastgeber verkürzte Rolf-Angel Aschentrup noch vor der Pause auf 1:2. Erst zwei Minuten vor dem Spielende machte Daniel Bolte mit einem Schuss aus 20 Metern auf Vorarbeit von Luca-Sönke Heißenbüttel mit dem 3:1 alles klar. Aschwardens Torhüter Jannis Zinke parierte in der Schlussminute noch bravourös einen Schuss von Joker Florian Fischer. „Die Beckedorfer haben insgesamt gut dagegengehalten“, lobte Uwe Hotes das unterlegene Team.

FC Hagen/Uthlede II – DJK Germania Blumenthal 2:1 (2:0): Fabian Theilmann nutzte nach 20 Minuten einen Querpass von Simon-Tim Schoof zur Uthleder Führung. Sechs Zeigerumdrehungen später erkämpfte sich Tobias Steenken im Mittelfeld den Ball und schickte im Anschluss Tewes Michaelis auf die Reise. Der Youngster lief alleine auf das DJK-Gehäuse zu und behielt mit einem Flachschuss in die Ecke zur Vorentscheidung auch die Nerven. „Hagen II war in der ersten Halbzeit deutlich überlegen und hatte viel mehr Ballbesitz“, teilte Uwe Hotes mit. Nach dem Wiederanpfiff ließ es der Cuxhavener Kreisligist etwas ruhiger angehen. Aus diesem Grunde vermochte der Bremer Landesligist die Partie ein wenig ausgeglichener zu gestalten, ohne sich dabei jedoch große Möglichkeiten zu erspielen. Erst drei Minuten vor dem Schlusspfiff glückte Marius Schramm nach einem Querschläger von Tim Wrieden im eigenen 16-Meter-Raum das 1:2.

FC Hansa Schwanewede – SG Findorff II 2:1 (2:0): Jonas Neumann profitierte bei seinem Treffer zum 1:0 nach 13 Minuten von einem Ballverlust von Findorffs Gilbert Terdevay. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Thorsten Vethacke auf 2:0. SG-Schlussmann Dominic Otto hatte zuvor einen Schuss von Jannis Kirschnick nicht festgehalten. Ansonsten ließ der Außenseiter aber in der ersten Halbzeit in der Defensive nur wenig zu. Nach vorne machten die Stadtbremer allerdings nicht viel. Umso überraschender fiel drei Minuten nach der Rückkehr aus den Kabinen der Anschlusstreffer.

Nach einem Eckball von Chris Schönfelder markierte Kolja Mickeleit freistehend das 1:2. Der Sieg für die Mannen von Trainer Andreas Dirks geriet aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr. In den letzten zehn Minuten hätten Daniel Gaese, Tom Schröder und Nick Stellmann den Vorsprung sogar noch in die Höhe schrauben können.

SV Löhnhorst – TSV Farge-Rekum 2:0 (2:0): Die Nordbremer hatten mit großen Personalproblemen zu kämpfen. Unter anderem fehlten Kapitän Dennis Zäbe, Phillip-Malte Barnat und alle drei Bohnhardt-Brüder. Deshalb wechselte sich TSV-Trainer Björn Reschke auch noch selbst ein. Nach einem groben Abwehrfehler von Timo Reinken markierte Daniel Cummerow fünf Minuten vor der Pause das 1:0 für die Löhnhorster. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Referee Heiko Junge sprach beiden Formationen kurz nacheinander jeweils einen Elfmeter zu. Doch während Behar Ramadani den Farger Strafstoß nicht zu verwerten vermochte, erhöhte Niklas Meißner auf 2:0. Farges Keeper Jerome Schröder hatte zuvor Jannik Dargel gefoult. Ramadani war es auch, der nach 37 Minuten knapp aus 17 Metern danebenzielte.

SV Grün-Weiß Beckedorf – FC Hagen/Uthlede II 1:3 (0:1): SVG-Tormann Sergej Masterkov foulte nach 19 Minuten Christoph Werde. Den fälligen Strafstoß versenkte Fabian Theilmann zur FC-Führung unter die Querlatte. Bereits nach sieben Minuten war Frederik Bühring nach einem Solo über die rechte Seite an Masterkov gescheitert. Bei der ersten Möglichkeit für Beckedorf zog Timo Pydde das Leder knapp rechts vorbei (14.).

Mit einem Doppelpack brachte Simon-Tim Schoof die Grün-Schwarzen dann im zweiten Durchgang endgültig auf die Siegerstraße. Auf der Gegenseite hatte Robert Fritsche Pech mit einem Lattenkracher aus 20 Metern (45.). Das Freistoßtor von Vilmar Humann zum 1:3 kam zu spät. „Die Hagener waren nach dem 1:0 das überlegene Team“, versicherte Aschwardens stellvertretender Vorsitzender Carsten Buggeln.

SV Aschwarden – DJK Germania Blumenthal 4:1 (1:0): Bereits nach acht Minuten fand Marc Holler seinen Meister in DJK-Torwart Nico Gnutzmann. Auf der anderen Seite köpfte Sinan Asli den Ball nach einer Aytac-Flanke nur um Haaresbreite am Pfosten vorbei (12.). Auf Pass von Marc Holler erzielte Luca-Sönke Heißenbüttel dann das 1:0 für die Platzherren (22.). „Bis dahin war es ein Spiel auf Augenhöhe“, so Buggeln. Aber spätestens nach dem 2:0 von Marc Holler kurz nach dem Pausentee war der Osterholzer Kreisligist klar Herr im eigenen Haus. Zehn Minuten hiernach strebte Holler nach einem langen Ball alleine auf Gnutzmann zu und überwand diesen zum 3:0. Nach einem Foul an ihn selbst machte Marc Holler per Strafstoß nach 52 Minuten seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Der sehr auffällige DJK-Neuzugang Ergün Talip sorgte nach einem Foul an Cuma Aytac ebenfalls per Elfmeter nur noch für ein wenig Ergebniskosmetik (55.).