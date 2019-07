Beckedorf. Trotz einer 2:4-Niederlage beim Stader TC im abschließenden Punktspiel haben die Tennis-Damen des Beckedorfer TC den Klassenerhalt in der Verbandsklasse geschafft. Der Vierte ließ die punktgleichen Bremer TC von 1912 und TC Godshorn aber nur aufgrund des besseren Matchpunkt-Verhältnisses hinter sich.

„Im Spitzenspiel hatte meine Gegnerin mit den hohen Temperaturen zu kämpfen und machte deswegen viele Fehler“, ließ Beckedorfs Kapitänin Neele Kalka wissen. Im ersten Satz habe sie präzise Winkelbälle gespielt, um Sophie Elsner ins Laufen zu bekommen. „Die Strategie ging auf“, berichtete Kalka. Anfang des zweiten Satzes drehte sich aber das Blatt. „Ich machte viel zu viele Fehler und lag schnell 0:4 hinten“, teilte Neele Kalka mit. Sie kämpfte sich aber zum 4:4 zurück. „Doch dann machten auch mir die hohen Temperaturen zu schaffen“, sagte die Mannschaftsführerin. Im Match-Tiebreak sei bei ihr dann einfach die Luft raus gewesen.

Megan Bruns und Stades Charlotte Elsner lieferten sich eine druckvolle Partie. „Megan spielte richtig gut. Mit ihrer Rückhand verteilte sie die Bälle. Ihre laufstarke Gegnerin hatte jedoch immer eine Antwort parat und ließ Megan keine Chance“, erklärte Neele Kalka. Auch Beckedorfs Leonie Hennemann musste sich in ihrem Einzel geschlagen geben. „Leonie hat stark gekämpft. Aber mehr war an dem Spieltag einfach nicht drin“, gab Kalka zu bedenken. Julia Thamm knüpfte hingegen an ihre starken Leistungen in dieser Saison an und holte erneut einen Einzelpunkt. „Sie hatte Probleme, ins Spiel zu finden, brachte ihre Gegnerin mit zahlreichen Variationen von langen und kurzen Bällen aber dann zum Laufen und punktete“, sagte Neele Kalka.

Im ersten Doppel gaben Megan Bruns und Leonie Hennemann den ersten Satz schnell ab. Im zweiten Abschnitt drehten die Gäste nach einem 1:4 noch einmal richtig auf. Mit einem aggressiven Netzspiel brachten sie ihre Kontrahentinnen aus dem Konzept. Es reichte aber nicht zur Wende. Das zweite Doppel entschieden Julia Thamm und Neele Kalka deutlich für sich.

Stader TC – Beckedorfer TC 4:2: Sophie Elsner – Kalka 2:6, 6:4, 10:3; Charlotte Elsner – Bruns 6:0, 6:3; Charlotte Schaefer – Hennemann 6:4, 6:4; Meyer – Thamm 4:6, 1:6; Charlotte Elsner/Meyer – Bruns/Hennemann 6:0, 7:5; Charlotte Schäfer/Sophie-Luise Schäfer – Kalka/Thamm 0:6, 0:6 KH