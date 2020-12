Christiana Recker verfolgte am Fernseher mit, wie der Deutsche Gabriel Clemens (rechts) den Vorjahreschampion Peter Wright bei der Darts-WM ausschaltete. (Nigel Keene/ imago)

Mittwoch, 23. Dezember: Der letzte Tag vor Weihnachten beginnt entspannt. Schließlich sind alle Geschenke verpackt und die Einkäufe erledigt. Wir sind aber alle ganz aufgeregt. Dieses Jahr verbringen wir Weihnachten das erste Mal zu viert. Im Sommer wurde unsere Tochter Carlotta geboren. Deshalb befinde ich mich derzeit auch noch in Elternzeit. Bereits seit meinem 16. Lebensjahr bin ich ansonsten als Verwaltungsfachangestellte im Rathaus Schwanewede tätig. Für unseren Sohn Jonah war die Adventszeit etwas ganz Besonderes. Um der Aufregung entgegenzuwirken, geht es für ihn am Nachmittag erst einmal zum Tennistraining bei Inge Holzfuß. Inge war auch schon meine Trainerin. Und auch Carlotta schaut bereits ganz neidisch, wie ihr großer Bruder hinter den Bällen herläuft. Nach dem Tennis geht es zu meinen Eltern Uwe und Silke Recker, wo wir den traditionellen Heringssalat meiner bereits verstorbenen Oma alle zusammen zubereiten. Denn an Heiligabend gibt es wie jedes Jahr Kartoffelsalat, Heringssalat, Bockwurst und Schaschlik. Wieder daheim stellen wir noch eine Milch und Kekse für unseren Hauswichtel Nisse auf. Er war am 1. Dezember bei uns eingezogen und wird uns morgen leider wieder verlassen. Nachdem die Kinder im Bett sind, wird erst einmal Fußball im Fernsehen angemacht. Wir feiern den 3:0-Pokalsieg unseres Lieblingsklubs Werder Bremen beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96.

Donnerstag, 24. Dezember: Heute ist der große Tag. Wir starten mit einem tollen Frühstück unser Weihnachtsfest. Nisse hat als Abschiedsgeschenk eine Gitarre dagelassen. Jonahs Augen strahlen deshalb bereits zum ersten Mal. Traditionell wird das Haus noch einmal gründlich geputzt. Und dann schauen wir gemeinsam Michel aus Lönneberga und Pippi Langstrumpf mit der ganzen Familie. Ich liebe einfach die Astrid-Lindgren-Filme zur Weihnachtszeit. Gegen Nachmittag fahren wir nach Hüttenbusch zu den Eltern meines Mannes René, Brigitte und Engelbert Grunwald. Dieses Jahr müssen wir etwas improvisieren. Aber die erste Bescherung ist toll. Im Anschluss geht es wieder nach Hause, wo wir mit meinen Eltern sowie meinem Bruder Torben die zweite Bescherung machen und sogar einen kurzen Besuch vom Weihnachtsmann Robin an der Haustür bekommen. Ein unvergesslicher Tag geht zu Ende. Und alle fallen völlig erschöpft, aber glücklich ins Bett.

Freitag, 25. Dezember: Mein größtes Geschenk dieses Jahr ist ein Plotter. Dabei handelt es sich um einen Kurvenschreiber und Digitalplotter, also ein Ausgabegerät, das digital gespeicherte Funktionsgraphen, technische Zeichnungen und andere Vektorgrafiken auf verschiedenen Materialien zeichnend darstellt. Wir haben auch bereits im Freundeskreis eine eigene WhatsApp-Gruppe, in der wir uns bezüglich Plotterideen austauschen können. Plotten möchte ich gerne Dekoartikel oder T-Shirts, zum Beispiel für die Kids. Am Vormittag geht es zu den Paten-Tanten meiner Kinder, Ramona Timmermann und Maren Morisse, zu einem kurzen Weihnachtsbesuch. Mit beiden bin ich bereits seit der Kindheit befreundet. Durch sie kam ich überhaupt erst zum Tennis. Seitdem ich spiele, sind wir immer in einer Mannschaft gewesen, momentan bei den Damen 30. Es ist eine tolle Truppe – und es macht Spaß, ein Teil davon zu sein. Aufgrund der Geburt von Carlotta im Sommer hatte ich pausiert. Aber seit dem Winter bin ich wieder im Training – auf Punktspiele in der Halle haben wir verzichtet. Wir hoffen nun, dass es im Frühjahr wieder draußen losgeht. Am Nachmittag probiert Jonah sein neues Fahrrad aus. Wir drehen eine große Runde durch das Neubaugebiet in Schwanewede und genießen den ersten Weihnachtsfeiertag.

Sonnabend, 26. Dezember: Wir haben gewonnen! Und zwar den Titel Mannschaft des Jahres mit unserer Damen 30. René hat zusammen mit seinem Freund Zafer Kara vor rund einem halben Jahr den Podcast LK Drölf ins Leben gerufen. Die neuste Podcastfolge ähnelt einer Art Awardshow, die wir uns am Morgen noch einmal im Auto anhören. Diese Podcastfolge ist wirklich eine sehr lustige Ausgabe. So erhielten unsere Hamburger Tennisfreunde Sebastian und Daniela Sander zum Beispiel den Award für das beste Outfit. Heute ist zwar Weihnachten, aber mein Bruder Torben muss arbeiten. Er ist Feuerwehrmann. Auch mein Vater Uwe war bei der Feuerwehr beruflich tätig. Meinem Sohn Jonah wurde die Feuerwehr quasi in die Wiege gelegt. Deshalb machen wir ihm die Freude, indem wir Torben auf der Arbeit besuchen und Feuerwehr-Autos anschauen. Als er die ganzen Feuerwehr-Fahrzeuge sieht, hat er wieder ein großes Funkeln in den Augen. Am Abend kommen meine Eltern. Gemeinsam lassen wir das Weihnachtsfest mit unserem traditionellen Raclette-Essen ausklingen.

Sonntag, 27. Dezember: Am Vormittag hat Jonah uns eine Freude bereitet und den Frühstückstisch gedeckt. Standesgemäß hat er jedem einen Teller hingestellt und seinen Schoko-Weihnachtsmann gerecht auf alle Teller aufgeteilt. Für ihn ist dies wohl die beste Art des Frühstücks. Am Mittag absolviere ich gegen Sandra Liedtke mein nächstes Gruppenspiel unserer Vereinsmeisterschaften. Sandra und ich treffen das erste Mal aufeinander. Ich entscheide das Match in zwei Sätzen glatt zu meinen Gunsten. Für mich steht aber nicht das Gewinnen im Vordergrund. Es soll einfach Spaß machen, miteinander zu spielen – und das hat es. Am Nachmittag geht es dann mit Carlotta im Schlepptau durch das Neubaugebiet mit einem kurzen Zwischenstopp an der Haustür bei meiner Plotterfreundin Celina Duschner, die mir noch einige Anfängerfragen beantworten kann. Am Abend können René und ich miterleben, wie der Deutsche Gabriel Clemens völlig überraschend den Titelverteidiger Peter Wright bei den Darts-Weltmeisterschaften in London aus dem Turnier wirft. In einem hochdramatischen Match setzt sich der Saarländer mit 4:3 durch. Damit hat Clemens sogar Geschichte geschrieben. Noch nie zuvor hat schließlich ein Deutscher im Achtelfinale einer Darts-WM gestanden – was für ein Wahnsinn!

Montag, 28. Dezember: Heute ist der erste Urlaubstag meines Mannes René. Dies bedeutet auch für mich etwas Entspannung im Alltag mit den zwei Kids. Durch die Corona-Pandemie ist Jonah seit Ende November nicht mehr in den Kindergarten gegangen. Da können die Tage schon mal sehr lang werden. Schon heute steht das nächste Spiel bei den Vereinsmeisterschaften für mich an. Gestern Abend habe ich mich mit Karen Jachens zum heutigen Match verabredet. Auch gegen sie ist es eine Premiere. Ich behaupte mich am Ende mit 6:2 und 6:1. Ich freue mich ansonsten einfach darüber, dass wir dieses tolle neue Turnierformat eingeführt haben und so das Vereinsleben in dieser schweren Zeit so gut es geht aufrechthalten können.

Dienstag, 29. Dezember: Eigentlich gehören Familienausflüge zum Vegesacker Grünmarkt fest zu unserer Routine. Aufgrund der momentanen Coronalage fahre ich heute leider alleine, während René mit den Kindern zu Hause bleibt. Ich liebe es, das frische Obst und Gemüse von Erzeugern aus der Umgebung zu kaufen und zu verarbeiten. Zum Mittag probiert René seinen neuen Pizza-Grill aus. Das Ergebnis kann sich auch wirklich sehen lassen. Am Nachmittag besuchen wir zusammen mit unseren Nachbarskindern Nayla und Delia Weisbrot den Spielplatz hier bei uns um die Ecke. Nayla und Delia gehören schon fast zur Familie dazu – die Kinder lieben sie.

Zur Person

Christina Recker (32)

ist Mitglied der Tennis-Damen 30 des TV Schwanewede und seit drei Jahren Schriftführerin in dem Verein. Die Verwaltungsfachangestellte ist mit René, der ebenfalls beim TVS spielt, verheiratet und hat mit ihm die Kinder Jonah (3) und Carlotta (5 Monate).