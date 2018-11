Die Marßelerin Katarina Belopotocanova brachte das 7:7-Remis gegen Hannover 96 II in trockene Tücher. (Maximilian von Lachner)

Marßel. Unterschiedlicher konnten die Anforderungen an die Spielerinnen des Tischtennis-Regionalligisten SG Marßel kaum sein. Am Sonnabend musste das Quartett von Teamchef Thomas Bienert bei der zweiten Vertretung von Hannover 96 gut drei Stunden Schwerstarbeit verrichten, damit beim 7:7 zumindest ein Pluspunkt verbucht werden konnte. Dagegen benötigten die Marßelerinnen am Sonntag in der Landskronahalle nicht einmal die Hälfte der Zeit, um den Niendorfer TSV mit 8:0 von der Platte zu fegen.

Hannover 96 II – SG Marßel: Mindestens einen Punkt wollte Marßels Teamchef Thomas Bienert aus der niedersächsischen Landeshauptstadt mitnehmen. Nach gut drei Stunden war es am Sonnabend geschafft. Allerdings unter erheblicher Nervenbelastung. Grund: Die „Wundertüte“, wie Bienert die 96-Reserve wegen ihrer auffälligen Leistungskurve vor dem Match bezeichnet hatte, zeigte sich von ihrer besseren Seite. Allerdings hatten nicht alle Marßelrinnen ihren besten Tag erwischt. Klara Bruns an Position vier im unteren Paarkreuz konnte kein einziges ihrer drei Einzelspiele gewinnen und verlor an der Seite von Jennifer Bienert auch das Doppel.

Allerdings etwas unglücklich mit 2:3 gegen Natalie Horak und Sonja Radtke. Im entscheidenden fünften Satz lagen Bruns und Bienert 10:9 in Front, ließen sich aber noch mit 10:12 über den Tisch ziehen. Und das 7:7-Unentschieden konnte das Marßeler Quartett erst im letzten Spiel des Tages retten. Wobei Katarina Belopotocanova (Nummer zwei) fünf Sätze benötigte, um Hannovers Nummer vier, Jaqueline Presuhn, niederzuringen und das Remis in trockene Tücher zu bringen.

Das Team von Thomas Bienert, das ohne Sofia Stefanska auskommen musste, die an einem Bundeskader-Lehrgang teilnahm, ging nach den beiden Doppelspielen mit einem 0:2-Rückstand in die Einzelbegegnungen. Verlass war dabei vor allem auf Spitzenspielerin Elina Vakhrusheva, die ihre Einzel gegen Natalie Horak (Nummer zwei) 3:2 sowie gegen Jule Wirlmann (Nummer eins) und Sionja Radke (Nummer drei) mit 3:0 gewann.

Und jeweils zwei Zähler zum Unentschieden steuerten Katarina Belopotocanova (Nummer zwei) gegen Jule Wirlmann (3:0) und Jaqueline Presuhn (3:2) sowie Jennifer Bienert (Nummer drei) bei, die sich mit 3:1 gegen Presuhn und mit 3:0 gegen Hannovers Spitzenspielerin Jule Wirlmann durchsetze. Damit hatten Vakhrusheva, Belopotocanova und Bienert die in dieser Saison bislang so stark auftrumpfende Hannoveranerin fast mühelos düpiert.

SG Marßel – Niendorfer TSV: Die Hamburgerinnen hatten am Sonnabend mit einem 8:5-Erfolg über ttc berlin eastside II überrascht. Allerdings nicht die Experten. Thomas Bienert: „Niendorf traf auf eine Nachwuchsmannschaft der Berlinerinnen.“ Der Marßeler Coach war deshalb vor dem Match gegen den Tabellenvorletzten zuversichtlich, dass seine Schützlinge einen Heimsieg im Schnelldurchgang landen könnten. So kam es denn auch. Nach nur einer Stunde und 25 Minuten feierten Elina Vakhrusheva, Katarina Belopotocanova, Jennifer Bienert und Klara Bruns einen makellosen 8:0-Heimsieg, zu dem jede Spielerin Pluspunkte beigesteuert hatte.

Wie überlegen die Nordbremerinnen agierten, belegt auch das Satzverhältnis. In den insgesamt acht Spielen gewannen die Gäste gerade mal zwei von 26 Sätzen. Ein wenig Spannung bei den 15 Zuschauern in der Halle kam nur auf, als Marßels Nummer zwei, Belopotocanova, den dritten Satz gegen Niendorfs Spitzenspielerin Nicola Kölnn mit 6:11 abgab, das Spiel gewann sie aber schließlich mit 3:1. Und Klara Bruns, Marßels Nummer vier, musste in ihrem einziges Einzel erst einmal den Frust von Sonnabend in Hannover abbauen, bevor sie gegen Katja Decker an Position drei der Niendorferinnen zur Normalform auflief und nach dem Verlust des ersten Satzes (8:11) die drei folgenden für sich entschied.

Weitere Informationen

Hannover 96 II – SG Marßel 7:7: Wirlmann/Presuhn - Vakhrusheva/Belopotocanova 3:2 (11:7, 5:11, 1:11, 11:3, 11:7); Horak/Radtke – Bienert/Bruns 3:2 (11:6, 11:7, 9:11, 9:11, 12:10); Wirlmann – Belopotocanova 0:3(6:11, 4:11, 8:11); Horak – Vakhrusheva 2:3 (10:12, 11:4, 8:11, 11:5, 10:12); Radtke – Bruns 3:0 (11:5,11:4, 11:5); Presuhn – Bienert 1:3 (8:11, 11:8, 6:11, 3:11); Wirlmann – Vakhrusheva 0:3 (10:12, 6:11,3:11); Horak - Belopotocanova 3:0 (11:8, 12:10, 11:5; Radtke – Bienert 3:2 (11:9, 9:11, 4:11, 11:3, 11:2); Presuhn – Bruns 3:1 (10:12, 11:7, 12:10, 13:11); Radtke – Vakhrusheva 0:3 (5:11, 9:11, 3:11); Wirlmann – Bienert 0:3 (7:11, 8:11, 9:11); Horak – Bruns 3:0 (11:6, 11:9, 11:7); Presuhn – Belopotocanova 2:3 (11:9, 11:5, 10:2, 7:11, 7:11

SG Marßel – Niendorfer TSV 8:0: Bienert/Bruns – Kölln/Weichel 3:0 (11:6,11:6,11:8); Vakhrusheva/Bolopetocanova – Decker/Jensen 3:0 (11:4,11:6,11:7); Vakhrsusheva – Weichel 3:0 (11:5, 11:7, 11:4); Belopotovanova – Kölln 3:1 (11:9, 11:8, 6:11, 11:9); Bienert – Jensen 3:0 11:8,11:7,11:6); Bruns – Decker 3:1, 8:11, 11:7, 11:9, 11:5); Vakhrusheva – Kölln 3:0 (11:7, 12:10, 11:7); Belopotocanova – Weichel 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) GRU