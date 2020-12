Der Berner Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) hat sich mit großem Erfolg am vierten Springturnier des RFV Holle-Wüsting beteiligt. „Ich bin froh, dass es so gut geklappt hat“, äußerte sich Hendrik Sosath nach der Veranstaltung beim RFV Holle-Wüsting im Rahmen der Urban-ClassX-Serie. (Frank Thomas Koch)

So nahm Sosath in einem S-Springen zwei Podestplätze ein. Auf seinem zwölfjährigen Oldenburger Hengst Casino Berlin OLD, sowie auf seinem neunjährigen Holsteiner Hengst Casalido blieb er jeweils ohne Fehler und musste sich nur Thorsten Pander (TG Bad Zwischenahn) auf Plot Green um 2,61 und 3,38 Sekunden geschlagen geben.

„Ich bin froh, dass es so gut geklappt hat“, äußerte sich Hendrik Sosath. Bei Casino Berlin OLD handelt es sich derzeit um das Paradepferd des 33-Jährigen. Mit diesem springt Sosath bei großen internationalen Turnieren auch schon mal bei Drei-Sterne-S-Prüfungen. „Casino Berlin muss sonst immer schwer gehen. Es war gut, dass wir jetzt auch mal locker ein bisschen die Wendungen üben konnten“, sagte Hendrik Sosath. Er freue sich schon darauf, wenn auch der RFV Holle-Wüsting wie bereits angekündigt Zwei- und Drei-Sterne-S-Springen anbieten wird. „Es ist schließlich schon ein Unterschied, ob mein Pferd Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,60 Metern statt 1,40 Metern nimmt“, meinte der 33-Jährige.

Am Siegerpodest vorbeigeschrammt

Jannes Schultewolter schrammte auf Corlina im Zwei-Sterne-M-Springen ohne Strafpunkte in einer Zeit von 65,21 Sekunden als Vierter nur um 2,24 Sekunden am Sprung auf das Siegertreppchen vorbei. Auch auf Herakles war der Bereiter der Familie Sosath in Lemwerder als Siebter (0/67,75) platziert. Hendrik Sosath selbst verpasste auf Comme Prévu ohne Fehler in 69,75 Sekunden nur hauchdünn eine Platzierung.

Es siegte Pia Wernke (RSC Handorf-Langenberg) auf Little Crazy Jumper ohne Abwurf in 57,26 Sekunden. Im anderen M-Springen klappte es für Schultewolter nicht so gut. Sowohl auf Herakles, als auch auf Casaria und Locaro wurde es nichts mit einer Platzierung. Auf dem achtjährigen Oldenburger Hengst Herakles riss der Berner zwar keine Stange aus der Verankerung, war aber in 48,37 Sekunden um knapp eine Sekunde zu langsam für eine Platzierung. Hendrik Sosath fehlten in diesem Wettbewerb auf seinem siebenjährigen Westfalen-Hengst Comme Prévu weniger als eine halbe Sekunde zu einer Schleife.

Eine M-Platzierung gesellte sich dann aber doch noch für Jannes Schultewolter dazu. Auf der achtjährigen Oldenburger Stute Casaria belegte dieser ohne Fehlerpunkte in 66,84 Sekunden Position zehn in der zweiten Abteilung eines einfachen M-Springens – mit Locaro misslang Schultewolter der Sturm auf eine Schleife.

Alina Sparwel vom RFV Südlohn-Oeding setzte sich dabei auf Ma Petite (0/53,14) in der zweiten Abteilung die Krone auf. Insgesamt war jedoch Leonie Pander von der TG Bad Zwischenahn auf Cantara als Gewinnerin der ersten Abteilung (0/52,25) beste Teilnehmerin. Nach der Prüfung erfolgte dann eine Teilung nach Leistung auf die beiden Abteilungen. „Jannes hat es sehr gut gemacht. Er ist mit unseren jungen Pferden unterwegs und holt echt viel aus diesen heraus“, lobte Hendrik Sosath seinen Bereiter und Klubkollegen.

Drei Sekunden fehlen

Hendrik Sosath selbst nahm auch noch an einem weiteren S-Springen teil. Auch hier ergatterte dieser auf Casino Berlin OLD als Siebter ohne Fehler in einer Zeit von 56,38 Sekunden eine Schleife. Auf Casalido erlaubte er sich sich zwar ebenso wenig einen Abwurf, verfehlte aber in 59,44 Sekunden um rund drei Sekunden eine Platzierung. Der Sohn von Gerd Sosath legte sogar noch auf einem dritten Pferd eine fehlerlose Runde hin. Auf Casino Grande war dieser in 62,55 Sekunden aber noch einen Tick langsamer unterwegs und vermochte deshalb ebenso wenig eine Schleife einzuheimsen.

Karl Brocks vom RV Waltrop setzte sich in dieser Prüfung auf Chasmo (0/53,02) durch. In einem Zwei-Sterne-M-Springen bejubelte Hendrik Sosath auf Casalido einen weiteren Podestplatz. In der zweiten Abteilung dieser Prüfung musste Sosath auf seinem neunjährigen Holsteiner Hengst nur dem ebenso fehlerlosen Josch Löhden vom RV Zeven auf Balena um etwas mehr als eine Sekunde den Vortritt lassen. Auf Ogano und Casino Grande leistete sich Hendrik Sosath allerdings jeweils einen Abwurf und blieb somit außerhalb der Platzierungen. Jannes Schultewolter kassierte auf der zehnjährigen Oldenburger Stute Corlina zwar keine Strafpunkte, verpasste in 62,29 Sekunden aber dennoch knapp eine Schleife.

„Die Turniere des RFV Holle-Wüsting sind perfekt. Der Verein hat alles richtig gut im Griff“, lobte Hendrik Sosath den Veranstalter. Der 33-Jährige wolle deshalb auch am nächsten Wochenende wieder dort starten. Er sehe die Wettbewerbe auch als Training für die richtig schweren S-Springen. Im zwei-Sterne-A-Springen langte es für Karsten Bruns vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne auf Galoppa wegen zu vieler Fehlerpunkte beim Sieg von Melina Hasenklever vom Verdener Schleppjagd-RV auf Steendiek`s Most Wanted (0/40,64) nicht zu einer Platzierung.