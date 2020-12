Beim dritten Springturnier im Rahmen der Urban-ClassX-Serie des RFV Holle-Wüsting konnte Hendrik Sosath vom RFV Sturmvogel Berne Akzente setzen. Auf seinem Oldenburger Hengst verwies er im Ein-Stern-S-Springen ohne Fehler und in einer Zeit von 64,92 Sekunden Joleen Müller vom RFV Hooksiel auf Balou`s Grandessa um fast fünf Sekunden auf die zweite Position. (Koch)

Das dritte Springturnier im Rahmen der Urban-ClassX-Serie des RFV Holle-Wüsting hat sich auch Hendrik Sosath vom RFV Sturmvogel Berne nicht entgehen lassen. Der kurze Weg aus Lemwerder sollte sich für den Sohn von Hofbesitzer Gerd Sosath auch lohnen. So gewann er auf Casino Berlin OLD die höchste Prüfung der Veranstaltung. Auf seinem zwölf Jahre alten Oldenburger Hengst verwies er im Ein-Stern-S-Springen ohne Fehler und in einer Zeit von 64,92 Sekunden Joleen Müller vom RFV Hooksiel auf Balou`s Grandessa um fast fünf Sekunden auf die zweite Position.

„Das Turnier ist eine absolute Bereicherung für die gesamte Pferdesportszene in unserem Landesverband und darüber hinaus. Die Bedingungen könnten nicht besser sein, die Wege sind kurz, das Abreite-Zelt ist groß und die Prüfungshalle gleicht mit modernen Hindernissen und liebevoller Dekoration auch manch einem internationalen Turnier“, schwärmte Hendrik Sosath nach seinem Triumph.

Dazu seien alle Beteiligten ausgesprochen freundlich, die Atmosphäre optimal. Auf seinem neunjährigen Holsteiner Hengst Casalido verpasste Sosath ohne Abwurf in 75,50 Sekunden zudem als Fünfter nur ganz knapp eine Platzierung im S-Springen.

Im Zwei-Sterne-M-Springen ergatterte Hendrik Sosath dann aber gleich zwei Schleifen. Auf seinem achtjährigen Hengst Ogano schrammte er ohne Strafpunkte in 73,49 Sekunden dabei um weniger als eine Sekunde am Sprung auf das Siegertreppchen vorbei. Auf Casino Grande erlaubte sich Sosath zwar einen Abwurf, war dank seiner schnellen Zeit von 67,30 Sekunden aber dennoch noch als Siebter platziert.

„Ich freue mich schon darauf, wenn auch Zuschauer mitfiebern dürfen. Dann werden wir bestimmt noch viele schöne Veranstaltungen erleben”, erklärte Hendrik Sosath. Dessen Bereiter Jannes Schultewolter musste sich beim Zwei-Sterne-M-Springen ohne Fehler in 71,07 Sekunden auf Herakles nur Fynn Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude um knapp zwei Sekunden geschlagen geben. Müller-Rulfs komplettierte sein starkes Abschneiden in Wüsting mit Platz drei im S-Springen auf seinem neun Jahre alten Hannoveraner Schimmel, der zurzeit sein Paradepferd bildet.

„Auch weil die meisten anderen nicht ohne Fehler ausgekommen sind, hat es bei mir mit dem Sieg im M-Springen gereicht“, zeigte sich der 21-Jährige sehr bescheiden. Der gerade von einem zweimonatigen Aufenthalt bei dem niederländischen Nationenpreis-Springreiter Michel Hendrix bei Venlo zurückgekehrte Youngster habe hier auf Cool Edition aber auch ganz bewusst mehr aufs Tempo gedrückt.

Im Ein-Stern-M-Springen erreichte Bernes Jannes Schultewolter auf Casaria ohne Abwurf in 68,23 Sekunden als Sechster ebenfalls eine Schleife. Hier siegte Lasse Thormählen vom RFV Höven auf Gi Gante (0/62,01). Wiederum auf Casaria verzeichnete Schultewolter in der ersten Abteilung der L-Zwei-Phasen-Springprüfung eine Platzierung. Dieser belegte beim Triumph von Celina Berg vom RFV Hesel auf Carliano Clarence (0/33,69) mit vier Strafpunkten in 45,85 Sekunden Rang neun. Im Zwei-Sterne-A-Springen freute sich Henri Bruns vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne auf Quaxibe /0/58,05) als Zwölfter über eine Schleife. Heino Voskamp trug in dieser Prüfung auf Changandor (0/45,52) den Sieg davon. Jannes Schultewolter und Hendrik Sosath nahmen noch auf Herakles beziehungsweise Casalido an einem weiteren Zwei-Sterne-M-Springen teil.

Jeweils ohne Fehler in 70,72 beziehungsweise 71,82 Sekunden fanden die beiden sich beim Erfolg von Hergen Forkert vom RC Rosenbusch Oberneuland auf Stanford (0/61,88) einträchtig beisammen auf den Rängen elf und zwölf wieder und nahmen dafür jeweils eine weitere Schleife entgegen.

Im M-Springen mit einem Stern musste Schultewolter auf Corlina (0/65,30) nur Gabriele Heemsoth vom RV Aller Weser auf Cuba Libre um etwas mehr als zwei Sekunden den Vortritt lassen. Hendrik Sosath war als Siebter auf Comme Prévu (0/74,46) ebenfalls erneut platziert.

Jannes Schultewolter bejubelte im L-Springen auf Casaria (0/67,18) als Sechster noch eine zusätzliche Platzierung. Saskia Kobe vom RC Leichttrab Huntlosen behauptete sich hier auf Null Null Sieben (0/61,56). In der Springpferdeprüfung der Klasse L heimste Julia Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude auf Clarice mit einer Wertnote von 7,8 Punkten als Fünfte eine Schleife beim Sieg von Lea Steinbrüchel vom RV Diana Bad Rothenfelde auf Chasing Highs K (8,2) ein.

Auf Caramia verfehlte die Cousine von Fynn Müller-Rulfs zudem in einer weiteren L-Springpferdeprüfung als Vierte mit 7,9 Zählern nur ganz knapp das Podest. Auch hier hatte die Schweizerin Lea Steinbrüchel – diesmal allerdings auf Kings Fairytale – mit 8,2 Punkten die Nase vorne.