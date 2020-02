Das neue Trainergespann Torben Lemke (links) und Henning Schomann feierte mit den "Schwänen" ein gelungens Heimdebüt. (OLAF KOWALZIK)

Wann er das letzte Mal in der „Heidehölle" als Cheftrainer in der Handball-Oberliga der Männer auf der Bank der HSG Schwanewede/Neuenkirchen gesessen hatte, das fiel Henning Schomann nach dem mit 33:29 gewonnene Spiel gegen den SV Beckdorf am vergangenen Sonnabend nicht sogleich ein. Zur Erinnerung: Es war am 18. Mai 2014 beim 21:18-Erfolg im Nordderby gegen den SV Grambke-Oslebshausen. Als Fünftplatzierter (36:16 Punkte) gab Schomann das Zepter damals an Malte Waldow weiter. Fünf Jahre, acht Monate und vier Wochen befindet sich Henning Schomann wieder am Puls des Oberligageschehens. Der B-Lizenzinhaber holte sich die Spieler heran, erklärte, rief, klatschte und korrigierte, als sei er nie weggewesen. In der Halbzeitpause schnappte er sich sein Taktikboard und besprach sich in der Halle erst einmal knapp zwei Minuten mit Torben Lemke, ehe die beiden zur Mannschaft in die Kabine gingen. „Es ist wie nach Hause kommen", strahlte Henning Schomann. „Spaß hat's gemacht!“ Bei rund 300 Zuschauern in der Halle und vor allem bei dem Ergebnis war seine letztere Aussage natürlich keine Überraschung. ELO

Der Wassersportverein Motzen hat einen neuen Vorsitzenden. Holger Stockfleth hat die Nachfolge von Alfred Rausch angetreten, der 34 Jahre lang im Vorstand als Schriftführer sowie zweiter und erster Vorsitzender tätig war. Stockfleth bekleidete zuletzt den Posten des Schriftführers. PJ

Im Gegensatz zum Männer-Wettbewerb findet das Frauen-Halbfinale im Lotto-Pokal des Bremer Fußball-Verbandes ohne Nordbremer Beteiligung statt. Da der Blumenthaler SV beim TS Woltmershausen nach einer 1:3-Niederlage ausgeschieden ist, stehen sich im Semifinale am Sonntag, 29. März, nun der TS Woltmershausen und TuS Schwachhausen sowie SC Weyhe und ATS Buntentor gegenüber. Das Halbfinale der Männer steigt einen Tag früher. Da empfängt der FC Huchting den Blumenthaler SV und der SC Borgfeld erwartet den FC Oberneuland. Zum Vormerken: Das Endspiel der Männer wird am Sonnabend, 23. Mai, im Florian-Wellmann-Stadion ausgetragen. PJ

Mit zwei gefühlten Neuzugängen geht der SV Grün-Weiß Beckedorf in die Restrunde der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz. Goalgetter Timo Pydde hatte wegen einer Wasseransammlung im Sprunggelenk nur das erste Saisonspiel absolviert. Pydde kehrt nun ebenso wie Co-Trainer Heinrich Weingart ins Team zurück, der wegen eines Hausbaus ein halbes Jahr pausierte. Mit elf Toren war Weingart der erfolgreichste Beckedorfer in der Vorsaison. „Somit kommen zwei unserer besten Spieler zurück“, sagt SV-Coach Wahe Airapetian. Dessen Bruder Levon Hayrapetyan wird nach gerade erst erfolgter Knie-Operation im Jahr 2020 kein Spiel absolvieren. Er hatte sich einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden zugezogen. WK