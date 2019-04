Nur Vegesacks Routinier Muhamed Hodzic (Mitte) konnte beim siegreichen Gastgeber BTS Neustadt über einen Treffer jubeln. (Christian Kosak)

Vegesack. Herber Rückschlag für die SG Aumund-Vegesack. Nach der 1:3 (1:0)-Auswärtsniederlage in der Fußball-Bremen-Liga beim Abstiegskandidaten BTS Neustadt bleiben die Vegesacker auf Rang zehn der Tabelle kleben und müssen weiterhin um die Teilnahme am Hallen-Masters bangen, für die Platz acht benötigt wird.

SAV-Trainer Björn Krämer war nach dem Schlusspfiff stinksauer. Zur Halbzeitpause durfte er noch von einem Auswärtssieg träumen, nachdem Muhamed Hodzic eine schöne Kombination durch die Neustädter Abwehr mit dem 1:0-Führungstreffer abgeschlossen hatte (38.). Ansonsten gab es in den ersten 45 Minuten wenige Torgelegenheiten. Auf Seiten der Gäste parierte BTSN-Torhüter David Diers zweimal gegen Mirko-Alexander Jankowski, und einmal köpfte Alexander Schlobohm einen Eckstoß von Lennart Kettner über das Tor. Eine tolle Parade zeigte im SAV-Tor auch Markus Boettcher, der nach gut einer halben Stunde die Neustädter Führung verhinderte. Da stand nach einem langen Einwurf von Adel Yusefi und einer Kopfballverlängerung plötzlich Victor Tarwo am langen Pfosten völlig frei, doch Boettcher entschärfte seinen Abschluss im kurzen Eck.

Einige Nachlässigkeiten

„Wir dürfen kaum Standards zulassen, und bei langen Einwürfen sind die langen Kerle immer gefährlich“, sagte Björn Krämer vor Beginn der zweiten 45 Minuten, doch die Gefahr für seine Mannschaft sollte von ganz woanders her kommen. Nämlich von der bisher so wenig treffsicheren Neustädter Offensive. „Wir haben viele Bälle wieder abgegeben, die wir zuvor erobert haben“, beklagte Björn Krämer später in seiner Spielanalyse eine Nachlässigkeit seiner Spieler in Durchgang zwei.

So kamen die Gastgeber nun öfter bis vor das SAV-Tor und dort auch zum Abschluss. Nach drei Minuten flog eine Hereingabe von Marvin Warner noch an Freund und Feind vorbei, aber in der 56. Minute war es dann soweit.

Eine gefährliche Neustädter Flanke sprang einem Vegesacker an die Hand, und Kris-Yanik Walters verwandelte den berechtigten Handelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. „Wie wir das zweite Gegentor dann bekommen, weiß ich auch nicht“, sagte Björn Krämer und stand damit wahrscheinlich nicht alleine da. Der Ball war von der SAV-Abwehr eigentlich schon geklärt, doch der bereits nach rund einer Viertelstunde für den am Fuß verletzten Jinoh Jin eingewechselte Marc-Kevin Neemann spitzelte das Spielgerät noch in den Vegesacker Torwinkel. Fortan rannten die Gäste also einem Rückstand hinterher und probierten es vermehrt mit Distanzschüssen, die jedoch allesamt ihr Ziel verfehlten.

„Wir haben super umständlich und kompliziert gespielt“, bewertete Björn Krämer später die Offensivbemühungen seines Teams, obwohl er mit Bashkim Toski und Ibrahim Fidan zwei Stürmer einwechselte. Auch Torjäger Alexander Schlobohm hatte nicht seinen besten Tag erwischt. So verpasste er beispielsweise in der Mitte stehend eine vielversprechende Flanke. Dann foulte Ausgleichs-Torschütze Kris-Yanik Walters in der Nähe der Mittellinie Vegesacks Ibrahim Fidan sehr rabiat und sah sofort die Rote Karte (85.) von Schiedsrichter Jannik Weibrecht (SV Grambke-Oslebshausen).

Doch auch in Überzahl gelang der SG Aumund-Vegesack nicht mehr viel. Alexander Schlobohm köpfte eine Freistoß-Flanke von Mirko-Alexander Jankowski am Tor vorbei, und ein Schuss von Yusuf Demir wurde von der BTSN-Deckung geblockt. Daraus entsprang sofort der Konter, der zum 3:1 durch Tugay Sonakalan in der Nachspielzeit führte, denn Markus Boettcher hatte seinen Kasten längst verlassen. „Eine aufgrund unserer zweiten Halbzeit völlig verdiente Niederlage“, urteilte Björn Krämer abschließend.