Marc Blum in seiner Piper PA28 Cherokee. Später will der 21-Jährige in den Cockpits großer Maschinen sitzen. (frei)

Schwanewede. Die Lage ist für Marc Blum anspruchsvoll: Als der Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in seiner Piper PA28 Cherokee über den 185 Meter hohen Funkturm von Lüneburg fliegt, ragt nur dessen Spitze aus der Wolkendecke heraus. Der Wolkenteppich ist zu tief, um ohne fremde Hilfe eine Zwischenlandung beginnen zu können. Auch schon zuvor hatte sich bei seinem 700 Kilometer langen Rundflug bis nach Berlin keine Landemöglichkeit geboten. Dabei war er vier Stunden zuvor in Ganderkesee bei strahlendem Sonnenschein gestartet.

„Marc war die ganze Zeit die Ruhe selbst, daher habe ich mir auch nie Sorgen um etwas gemacht", sagt seine mitgeflogene Mutter Aniko. „Notfalls hätte mich ein Lotse durch die tief liegende Wolkendecke führen müssen“, erklärt der Schwarzschopf gelassen. Das war jedoch nicht nötig, da die Wolken kurze Zeit später am Heimatflughafen wie weggeblasen waren.

Dem Himmel so nah ist Marc Blum aber nicht nur im Flugzeug, auch beim Handball ist er bei den „Schwänen" so etwas wie der Herr der Lüfte. Denn wenn der 1,99-Meter-Mann im Spiel zum Sprungwurf ansetzt, dann schraubt er sich derart hoch, dass er für das Runterkommen glatt eine Landegenehmigung bräuchte. Die Alarmstimmung in der gegnerischen Abwehr ist bei seinem peitschenartigen Armzug obendrein garantiert. Nicht von ungefähr war er in der vergangenen Saison mit 146/1 Toren der erfolgreichste Rückraumschütze des Oberliga-Rückkehrers.

Beide Wege, die zur kleinen Lederkugel und die zum Steuerknüppel, schienen bei ihm schon in jungen Jahren vorgezeichnet gewesen zu sein. Dass Marc Blum eines Tages zum Handball greifen würde, war ja noch irgendwie logisch. Schließlich hatte sein Vater Carsten seit jeher bei der HSG Vegesack-Hammersbeck der kleinen Lederkugel hinterhergejagt, er ist dort aktuell immer noch Trainer. Seine Mutter Aniko stand damals unter ihrem Geburtsnamen Geczi sogar viele Male in der ungarischen Nationalmannschaft. Außerdem wurde sie mit dem Bundesligisten TuS Walle Bremen mehrfach deutscher Meister und mischte mit dem heute nicht mehr allein existierenden Klub auch international die Frauen-Handballszene gehörig auf.

Da mussten sich die Handballer-Gene doch zwangsläufig auf den Sohn übertragen, oder? Anfangs wohl eher nicht. Denn als viereinhalbjähriger Steppke erzielte Marc Blum zwar bei den HVH-Minis in der Lerchenstraße schnell sein erstes Tor, aber leider ins eigene. „Von mir hat er das nicht„, hebt Aniko Blum beteuernd die Arme und schmunzelt. „Ich hatte mich aber trotzdem riesig gefreut“, meint der Torschütze von einst, und das ist ja wohl das Wichtigste. Seine Wege führten ihn über die HSG Vegesack-Hammersbeck weiter zur SG HC Bremen/Hastedt. Bis dato hatte er aber eher auf den Außenpositionen gespielt, weil er unheimlich schnell war. Im Gegensatz zu seinem Wachstum, das erst spät, dafür aber mit einem gewaltigen Schub einsetzte. 15 Zentimeter schoss er plötzlich in die Höhe – in nur in einem Jahr.

Im heimischen Garten übte er derweil gerne mit Vater Carsten Trickwürfe auf ein Holztor mit Netz. „Wenn er jetzt noch den Überleger gut beherrschen würde, dann wäre er kaum zu halten„, ist Carsten Blum überzeugt. Aber einer der Versuche seines Sohnemanns landete schmerzhaft per Ellbogen in seinem Gesicht. „Dafür habe ich einen schnellen Antritt“, betont Marc Blum, der bei seinem Anlauf mit Ball in der Tat nur äußerst schwer zu verteidigen ist.

Den Durchbruch auf der Königsposition im linken Rückraum schaffte er erst bei seinem Wechsel im letzten A-Jugend-Jahr bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Danach avancierte der Mann mit der Rückennummer 33 zum Stammspieler auf halb links, im Abstiegsjahr 2018 flatterten ihm sogar einige höherklassige Angebote ins Haus. Dennoch entschied er sich der Shooter für einen Verbleib in Schwanewede.

Der Weg zum Piloten war eindeutig länger, auch wenn Marc Blum schon im Kindergarten als Flugzeug verkleidet zum Fasching ging. Papa Carsten hatte das Gefährt nach den Wünschen seines Juniors gebastelt. Mit siebeneinhalb Jahren flog er dann erstmals allein zu seinen Großeltern nach Ungarn und war dabei „so aufgeregt, dass er nicht einmal mehr gewunken hat„, erinnert sich Aniko Blum. Sieben Jahre später ging es sogar alleine zu Onkel und Tante an die Ostküste Australiens. Zu Hause saß Marc Blum wiederum am PC-Flugsimulator mit allem Drum und Dran und jettete mit einem Freund auch schon mal zwölf Stunden um den Globus. Aber erst der Wechsel in die zehnte Klasse des Technischen Bildungszentrums Bremen mit dem Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt heizte seine Liebe zum Fliegen richtig an. „Mir gefällt es, immer Neues zu entdecken, neue Landeplätze kennenzulernen“, begründet Marc Blum sein Interesse am Fliegen.

Erstaunlich schnell schaffte er im Juli des vergangenen Jahres mit nur 53 Flugstunden die Privatpiloten-Lizenz. Aber selbst die hatte schon ihren Preis: „Inklusive der Nachtflug-Lizenz hat mich das 15 000 Euro gekostet", verrät er. Seinen ersten Alleinflug vergisst er dabei nie: „Auf einmal war die Maschine so leer und so leicht...“, lacht er.

Das reicht Marc Blum aber nicht, denn er will jetzt auch noch die Verkehrsfluglizenz erlangen. Er will in die Cockpits der ganz großen Flugzeuge der Welt. Daher büffelt er nicht nur auf den Fahrten zum und vom Training die 28 000 Fragen, die in 14 verschiedenen Fächern zu lernen sind. „75 Prozent der zufällig aus diesem Pool ausgewählten Fragen muss ich bis ins Detail korrekt beantworten, um die Theorie-Prüfung zu bestehen“, erläutert Marc Blum. Die möchte er gerne Ostern des kommenden Jahres in Angriff nehmen. Danach soll es weiter an den praktischen Teil der Verkehrsfluglizenz gehen, die mit 30 000 bis 35 000 Euro gewaltig Geld verschlingen wird.

Doch nicht nur beruflich, auch sportlich hat der „Ballermann“ der HSG Schwanewede/Neuenkirchen Ziele. „Der Oberliga-Abstieg vor einem Jahr hat uns mannschaftlich gutgetan, wie auch damals der Bundesliga Abstieg in der A-Jugend“, sagt der 21-Jährige vorweg. Nach der umgehenden Rückkehr in die Oberliga Nordsee „hätte ich mit dieser Mannschaft auch Lust, mittelfristig in der dritten Liga zu spielen", sagt er. Aber auch die eingleisige Oberliga Niedersachsen/Bremen, die es ja bald geben soll, „wäre für mich mit diesem Team eine sehr reizvolle Spielklasse.“