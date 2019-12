Der "Schwäne"-Akteur Torben Lemke markierte sechs Tore beim knappen Heimerfolg gegen den "Nachbarn" Elsflether TB. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. „Rauf, nur noch mitten in die Elsflether Abwehr rein“, lautete das verzweifelte Rezept der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. 70 Sekunden vor Schluss hatten sich die Oberliga-Handballer im „Weserseiten-Derby" bei der 22:21 (14:8)-Führung die kleine Lederkugel geangelt. Rund 20 Zeigerstriche vor Ultimo ging der Arm der beiden insgesamt gut leitenden Schiedsrichterinnen zum Vorwarnen eines Zeitspiels nach oben.

Jetzt blieben den „Schwänen„ also nur noch maximal sechs Pässe zum Torabschluss Zeit. Es sei denn, dass die beiden pfeifenden Damen bei den sogenannten “Sahneschnitten„ schon vorher kein echtes Angriffsbemühen erkennen. Sie sahen es aber, und so holten die Hausherren einen Freiwurf nach dem anderen heraus, bis die Zeit ablief. Dadurch gab es mit dem 22:21-Erfolg über den Elsflether TB wieder einmal ein Herzschlagfinale in der „Heidehölle“. Denn es war der fünfte „Schwäne“-Heimsieg mit maximal zwei Toren Differenz. Vor allem einer, der bei den 315 Zuschauern, egal welcher Vereinscouleur, großes Potenzial zum aufgeregten Fingernägeln-Kauen hatte.

„Wir hatten am Ende Glück gehabt", atmete HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz auf. „Man hätte unsere Angriffe auch zugunsten von Elsfleth früher abpfeifen können“, gab der HSG-Coach zu. Nun muss die Frage nicht groß diskutiert werden, da die Unparteiischen das nicht getan haben. Punktum. Torben Lemke war das Thema ohnehin schnuppe: Der Routinier schnappte sich nach der Jubelarie seines Teams das Mikrofon und lud die Zuschauer für den 20. Dezember zum Schwaneweder Weihnachtsmarkt ein. Denn dort wird sich das HSG-Team ebenfalls tummeln, ehe es dann in die interne Fete startet.

Die erste Hälfte gegen den Elsflether TB deutete alles andere als auf ein furioses Finale hin. Denn in der klappte bei den Gastgebern über das 12:4 von Karlo Oroz (22.) bis hin zum 14:8-Pausenstand fast alles wie am Schnürchen. Angetan war „Andi" Szwalkiewicz von seiner Abwehr, die abwechselnd in der 3:2:1- und der 6:0-Formation agierte. „Nach den vielen Gegentoren der vergangenen drei Spiele wollte ich etwas Neues versuchen und Elsfleth immer wieder vor anderen Aufgaben stellen", klärte der HSG-Trainer auf. „Das hat fast perfekt geklappt“, freute er sich. Vor allem auch deshalb, weil Niklas Planck zwischen den Pfosten eine überragende Leistung ablieferte. „Er hat uns mit seinen Paraden den Sieg gerettet", lobte Szwalkiewicz.

Im zweiten Abschnitt war es mit der Schwaneweder Dominanz vorbei, weil sich beim Szwalkiewicz-Team immer mehr die dünne Besetzung im Rückraum und somit auch der beginnende Substanzverlust bemerkbar machte. Torben Lemke und Niels Huckschlag brauchten Atempausen, als dritter übriggebliebener, etatmäßiger Rückraumspieler biss Andrej Kunz trotz starker Schulterbeschwerden auf die Zähne und stellte sich in den Dienst der Mannschaft.

Die Gäste feuerten sich wiederum dadurch an, indem sie fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 12:15 verkürzten. Nach dem 16:19 wendeten sie das Blatt sogar mit vier Toren in Folge zum ersten Mal im gesamten Spiel (20:19/51.). Niels Huckschlag beendete mit seinem Unterzahltreffer zum 20:20 die fast achtminütige Torflaute der HSG. Torben Lemke drehte schließlich den 20:21-Rückstand per Doppelschlag zum 22:21-Endstand um. Den dritten 22:22-Endstand der beiden nur 19 Kilometer voneinander entfernt liegenden Klubs binnen eines Jahres wehrten die Hausherren in den letzten zweieinhalb Spielminuten ab. Weil sie stark verteidigten und im Angriff den Ball am Ende nicht mehr aus der Hand gaben.

Weitere Informationen

Oberliga Männer

HSG Schwanewede/Neuenkirchen – Elsflether TB 22:21 (14:8) HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Tholen, Planck; Helfers, Huckschlag (4), Hartwich (2), Molzahn (1), Goepel (3), Lemke (6), Mechau, Wünsch (1), Oroz (2/1), Kunz (3)

Siebenmeter: 3/1 - 3/2

Zeitstrafen: 3 - 2 ELO