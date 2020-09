Nadine Kordts gehörte auf Brouwershaven Black Caviar zu den Lokalmatadoren am Hamfährer Weg. (Christian Kosak)

Schwanewede. Verena Walnsch vom RFV Wechold-Martfeld hat sich beim Late-Entry-Dressurturnier des RC General Rosenberg in der Dressurprüfung der Klasse M die Krone aufgesetzt. Mit einer Wertnote von 7,6 Punkten verwies Walnsch Gesine Maaß vom RFV Diek-Bassum auf der Anlage am Hamfährer Weg in Schwanewede um 0,2 Zähler auf die zweite Position.

„Verena Walnsch ist das beste Beispiel dafür, dass die Reiter wegen der Corona-Pandemie auch eine weitere Anfahrt in Kauf nehmen und bei Turnieren starten, bei denen sie sonst eher nicht mitgemacht hätten“, sagte Kira Eibs aus dem Rosenberger Organisations-Team. Weil die Schwester von Sportwartin Lara Holst derzeit kein Turnierpferd hat, ritt sie selbst nicht mit. „Dafür konnte ich als Mädchen für alles und Ansprechpartnerin für die Teilnehmer helfen“, teilte die 30-Jährige mit.

Für die Teilnehmerinnen des gastgebenden Vereins reichte es in der höchsten Prüfung der Veranstaltung hingegen nicht zu einer Platzierung. Nadine Gerdes auf Secret Sunshine sowie Josephine Seemann auf Sasou PJ mussten sich mit 6,0 beziehungsweise 5,5 Punkten jeweils mit einem Platz im Mittelfeld in dem allerdings auch stark besetzten Wettbewerb zufriedengeben. Damit befanden sie sich jedoch in bester Gesellschaft. Schließlich verpasste auch die S-erfahrene Schwanewederin Anna-Marie Becker vom Bremer RC auf Surprice's Sunshine mit 6,3 Zählern und Rang zwölf einer Schleife.

Siegerin Verena Walnsch langten die Punkte, die sie für den Triumph in der M-Prüfung einheimste, um sich am Ende als erfolgreichste Reiterin des Spektakels zum Abschluss der Rosenberger Turnierserie herauszukristallisieren. Rosenbergs Jessica Thewes fand sich in dieser Rangliste als beste Schwanewederin auf einem ordentlichen 21. Platz wieder. Dabei hat sich Thewes noch gar nicht auf die Dressur spezialisiert, sondern ist auch im Springsport noch fleißig unterwegs. Die 20-Jährige reitet sowohl im Springen als auch in der Dressur den Hannoveraner Wallach Filou. Trainiert wird der Youngster im Springen von ihrer Klubkollegin Lara Holst. Jessica Thewes schrammte auf Filou mit 7,2 Zählern in der A-Dressur als Vierte nur um 0,1 Punkte am Sprung auf das Siegertreppchen vorbei. Ihre Klubkollegin Mascha Grote schnappte ihr den Podestplatz auf Dornröschen beim Sieg von Marie Behrens vom RV Sudweyhe auf Vino vor der Nase weg.

Thewes errang auf Filou in der L-Dressur – Trense – noch eine weitere Schleife. Hier belegte diese mit 6,4 Punkten Rang sieben. „Dabei war es erst ihre zweite L-Dressur überhaupt“, gab Kira Eibs zu bedenken. Dafür sei ihre Vorstellung richtig gut gewesen. Rosenbergs Birgit Seemann verfehlte auf Dünengold mit 6,7 Punkten als Vierte nur ganz knapp das Podium. Frank Minnermann vom RV Ganderkesee hatte hier auf Fiorella S die Nase vorne. In dieser Prüfung traten insgesamt gleich zehn Rosenbergerinnen an. Bei Mascha Grote auf Dornröschen (6,2), Carola Behrens auf Betty Balou (6,1) Charlotte Schröder auf Defender Doe (6,0) sowie Tanja Schieche auf William Wallace (6,0) fehlte auch nicht viel zu einer Platzierung. Für Rosenbergs Nadine Kordts, die zuletzt auch ihre erste Schleife in der M-Dressur erlangt hatte, lief es in der L-Dressur – Trense - nur zu Beginn nach Wunsch. „Nadine fing gut an, hatte dann aber ein paar Schwierigkeiten und auch Pech“, ließ Eibs wissen. Mit 5,6 Punkten musste sich Kordts deshalb auf Brouwershaven Black Caviar am Ende direkt hinter ihrer Vereinskameradin Gina-Marie Nickel auf Fairytale (5,7) mit Position 20 begnügen.

„Durch die Hinzunahme eines zweiten Dressurvierecks hatten wir doppelt so viele Teilnehmer wie bei unserem Dressurturnier im August“, informierte Kira Eibs. „Besonders unsere Reitpferdeprüfung für drei- und vierjährige Pferde, die ansonsten nicht so häufig angeboten wird, wurde hervorragend angenommen“, ergänzte Eibs. Die Schwaneweder hätten zudem richtig gute Reiter wie Jörn Kubelke vom RV Aller-Weser begrüßt.

In der ebenfalls top besetzten Zwei-Sterne-L-Dressur bejubelte Rosenbergs Nadine Gerdes auf Secret Sunshine eine Platzierung. Beim Sieg von Jana Pape vom RV Lilienthal auf Carlos beanspruchte die Lokalmatadorin mit einer Wertnote von 6,5 Zählern immerhin Rang sechs.

Weitere Informationen

Reitpferdeprüfung: 1. Katja Lange (RV Hubertus Garrel) auf Dirk 8,1; Alexandra von Samson-Sager (RV Sachsenreiter Groß Eilstorf) auf Fredy-Steady-Go 8,0; 3. Christin Potratz (RV Sottrum) auf Belle Amie 7,8

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Ingrid Wilkens (Bremer RC) auf Fürstentanz 8,2; 2. Katja Lange (RV Hubertus Garrel) auf Dirk 8,0; 3. Anna-Marie Becker (Bremer RC) auf Ridschi) 7,8

Dressurpferdeprüfung Kl. L: 1. Jörn Kubelke (RV Aller-Weser) auf Frans von Freiburg an der Elbe) 7,6; 2. Nicola Osmers (RV Sankt Jürgen) auf Chameurs Cavallino 7,2; 3. Ingrid Wilkens (Bremer RC) auf Dontano 7,0

Dressurwettbewerb: 1. Alina Stefko (RV Tarmstedt) auf Sunshine PL 7,4; 2. Madita Hempen (RV Lilienthal) auf Ginger Ale 7,3; 3. Luisa Sophie Lindenau (RFV Aller-Leine) auf Tack Black Edition 7,2

Dressurprüfung Kl. A: 1. Marie Behrens (RV Sudweyhe) auf Vino 7,5; 2. Adriana de Peppe (RCL Rotenburg) auf Royal Rolex 7,4; 3. Mascha Grote (RC General Rosenberg) auf Dornröschen 7,3

Dressurprüfung Kl. L – Trense: 1. Frank Minnemann (RV Ganderkesee) auf Fiorella S 7,4; 2. Nadine Hüneke (RV Engeln) auf Bellissima 7,2; 3. Lara Brüns (RFV Wechold-Martfeld) auf Lege artis 6,8

Dressurprüfung Kl. L: 1. Jana Pape (RV Lilienthal) auf Carlos 7,0; 2. Kira Hustedt (RV Aller-Weser) auf Douglas 6,8; 2. Ingrid Wilkens (Bremer RC) auf Dontano 6,8

Dressurprüfung Kl. M: 1. Verena Walnsch (RFV Wechold-Martfeld) auf Faye 7,6; 2. Gesine Maaß (RFV Diek-Bassum) auf Federer 7,4; 3. Antonia Kauert (Bremer RC) auf Colour and Cream 7,3 KH