Lemwerder. Die Faustballerinnen des Lemwerder TV setzten ihren Höhenflug in der 2. Bundesliga Nord fort. Am zweiten Spieltag besiegten sie Erstliga-Absteiger Bayer 04 Leverkusen mit 3:1 und fertigten im Anschluss den TV Brettorf II mit einem deutlichen 3:0-Erfolg ab. Damit bleiben die Lemwerderanerinnen ungeschlagene Spitzenreiterinnen. Ebenfalls ohne Punktverlust, aber mit schlechterem Satzverhältnis rangiert der Wardenburger TV auf Platz zwei.

Bayer 04 Leverkusen – Lemwerder TV 1:3 (11:8, 9:11, 10:12, 7:11): Mit Stephanie Suhren und Anika Langpaap im Angriff, Darja Seemann im Zuspiel sowie Saskia Gehlhaus und Janika Seemann in der Abwehr startete der LTV in die zweite Punktspielrunde. Gleich als Erstes wartete eine schwere Aufgabe auf das Wesermarsch-Team. Erstliga-Absteiger Bayer 04 Leverkusen erwischte den besseren Auftakt und ging mit 6:1 in Führung. Doch dadurch ließen sich die LTV-Frauen nicht beeindrucken, starteten eine sehenswerte Aufholjagd und erbeuteten sieben Zähler in Folge. Grund genug für den Bayer-Coach, die Reißleine zu ziehen. Er nutze eine Auszeit zum Einnorden und zur Regeneration seines Teams. „Danach haben die Leverkusenerinnen vermehrt in unsere Lücken gespielt“, berichtete LTV-Trainer Arthur Dick. Die Taktik der flexibler agierenden Bayer-Crew ging auf und führte für den Lemwerder TV zur ersten Satzniederlage der Saison (8:11).

Von Beginn an Gas zu geben, stand für die Faustballerinnen des LTV im folgenden Durchgang auf dem Programm. Routiniert, mit schönen Angaben und variablem Spiel erkämpften sie sich schnell eine 5:0-Führung. Beim 6:2 für den LTV nahm der Gegner erneut eine Auszeit. Mit kurzen Bällen kam darauf hin Bayer 04 zum Zug und glich beim 6:6 aus. Beim LTV folgte eine Umstellung: Darja Seemann, die über Rückenprobleme klagte, wechselte in die Abwehr, während Saskia Seemann das Zuspiel übernahm. Danach entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, bei dem sich zunächst keines der Teams absetzen konnte. Am Ende nutzte der LTV geschickt seine Chancen und erkämpfte sich den 11:9-Satz-Sieg. „Die Mannschaft war sicher in der Annahme, agierte miteinander und ruhig auf dem Feld“, lobte Arthur Dick seine Crew.

Mit einem knappen Erfolg für den Lemwerder TV endete auch Satz drei. Um frischen Wind aufs Spielfeld zu bringen, hatte Arthur Dick einige Änderungen in der Aufstellung vorgenommen. Beim 4:4-Gleichstand kam für Darja Seemann die junge Kira Hoffmann in der Abwehr zum Einsatz. Außerdem nahm er die gesundheitlich angeschlagene Anika Langpaap raus. Den Schlag übernahm Andrea Besser. So erarbeitete sich der LTV eine 8:6-Führung. Doch im packenden Kräftemessen brachte sich Leverkusen immer wieder mit kurzen Bällen geschickt ins Spiel zurück (8:8). Zum Schluss aber hatten die Lemwerderanerinnen die Nasen vorn und bejubelten beim 12:10 ihren zweiten Satzgewinn. Klarer setzten sie sich im vierten Durchgang durch. „Da war Andrea Besser eingespielt, und jeder wusste, was zu tun war“, verriet Arthur Dick nach dem 11:7.

TV Brettorf II – Lemwerder TV 3:0 (6:11, 3:11,1:11): Mit all ihrer Routine und Feldpräsenz stellte sich der Lemwerder TV seinem zweiten Kontrahenten, dem TV Brettorf II, entgegen. „Wir hatten Respekt vor dem Gegner. Er hatte sich beim Spieltag flexibel und agil präsentiert“, erzählte Arthur Dick. Doch in der Besetzung Anika Langpaap, Andrea Besser (Schlag), Saskia Gehlhaus (Zuspiel), Kira Hoffmann und Janika Seekamm (Abwehr) bot der Lemwerder TV den Gastgeberinnen keine Chance auf effektive Gegenwehr. „Unsere Faustballerinnen zeigten eine starke Teamleistung, standen perfekt hinterm Ball und hatten zu keinem Zeitpunkt Probleme“, berichtete Dick stolz. Schade sei lediglich gewesen, dass Andrea Besser im dritten Durchgang bei einer Angabe umgeknickt war und danach durch Stephanie Suhren ersetzt werden musste. Bereits am kommenden Sonntag ist der Lemwerder TV erneut im Einsatz. Dann misst er sich in Wardenburg mit TV Voerde und Ohligser TV, die Mitkonkurrenten auf die vorderen Platzierungen sind.