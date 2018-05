Mittwoch, 25. April: Mein Tag fängt um 6.30 Uhr mit dem Klingeln meines Weckers an. Daraufhin fahre ich zur Arbeit. Ich bin als Tabakwaren-Großhändler im Betrieb meiner Eltern in Rönnebeck tätig. Wir beschäftigen rund 100 Mitarbeiter in unserer Firma. Da ich sowieso an der Wirtschaft interessiert bin, war es für mich naheliegend, bei meinen Eltern zu arbeiten. Meine verkürzte, zweijährige Ausbildung habe ich allerdings in einem anderen Genussmittelbereich in München absolviert. Ich wollte auch mal andere Luft schnuppern und hätte mir sogar ein Studium in München vorstellen können. Da mir die Mentalität in München aber nicht so gut gefallen hat, bin ich wieder nach Bremen-Nord zurückgekehrt. Mir hat das typische Moin rund um die Uhr im Süden gefehlt. In München ist auch mehr darauf geachtet worden, welches T-Shirt man zum Beispiel gerade trägt. Es war nicht so einfach, da reinzukommen. Seit Juli des vergangenen Jahres bin ich jetzt wieder hier.

Donnerstag, 26. April: Abends fahre ich zum Handball-Training. Es handelt sich um das letzte Training vor dem letzten Saisonspiel am Sonnabend gegen den direkten Konkurrenten im Abstieskampf, TSV Altenwalde. Wir konzentrieren uns primär auf die Abwehr und Spielzüge. Nach dem Training bin ich ziemlich kaputt und gehe deshalb direkt ins Bett. Ich denke noch darüber nach, wie ich vor sechs Jahren zum Handball gekommen bin. Wir sind damals gerade von Beckedorf weggezogen. Ich habe dann sowohl mit Fußball als auch mit Tennis aufgehört. Beides hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Einige der Jungs, mit denen ich konfirmiert wurde, spielten damals in der Lesumer Jugend Handball. Noch heute trete ich auch mit Akteuren wie Lars Buchwald und Finn Mannott in einem Team an. Im Herrenbereich habe ich am Anfang als Spieler des ersten Teams unter Coach Holger Langer auch immer mal wieder in der Zweiten ausgeholfen.

Freitag. 27. April: Ich habe schon um gegen 15 Uhr Feierabend. Zu Hause wasche ich und erledige sonstigen Haushaltskram. Im Anschluss mache ich mir etwas zu essen und schaue fern. Ich denke auch schon an das morgige Spiel. Ein Sieg wäre wichtig. Ich mag am Handballsport vor allem die Geschwindigkeit und den Körpereinsatz. Wenn ein Fußballer seinem Gegenspieler ins Ohr pustet, ist das Geheule schon groß. Beim Handball gibt es so etwas vereinzelt zwar auch, aber viel weniger. Die Handball-Damen ziehen sich zum Beispiel gegenseitig an den Haaren und spielen trotzdem weiter. Das ist auch eher meine Mentalität. Deshalb fühle ich mich beim Handball auch so wohl.

Sonnabend, 28. April: Mein Tag startet mit einem ausführlichem Frühstück, um genug Energie für das wichtige Spiel zu tanken. Pünktlich beginnt das ganze Team mit Unterstützung aus der Zweiten mit dem Aufwärmen. Ich bekomme gleich am Anfang des Spiels einen Schlag auf den Oberschenkel, später auch noch einen gegen das Knie. Auch deshalb spiele ich nur eine Viertelstunde. Steffen Zerjatke ist bei uns als Kreisläufer aber auch die erste Wahl. Weil ich Kreisläufer bin, habe ich immer den früheren Nationalspieler Oliver Roggisch bewundert. Wir verlieren ein sehr ausgeglichenes Match gegen Altenwalde mit 25:28. Wenn wir unsere Tore gemacht hätten, hätte es auch umgekehrt ausgehen können. Nach dem Spiel sind wir alle enttäuscht. Jedoch ist noch nicht alle Hoffnung auf den Klassenerhalt verloren. Wir müssen jetzt abwarten, wie die Konkurrenz am nächsten Wochenende spielt und wie viele Teams in die Bremenliga runtergehen müssen. Am Abend lassen unter anderen meine Teamkollegen Lars Buchwald, Finn Mannott und ich den Tag in der Discothek nff in der Bremer Innenstadt ausklingen. Die Stimmung wäre bei einem Sieg bestimmt besser gewesen.

Sonntag, 29. April: Am Oberschenkel habe ich einen großen blauen Fleck vom gestrigen Spiel. Ich nutze den Tag zum Ausschlafen und verbringe den Rest des Tages mit meiner Familie. Ich gehe mit meinem Vater in der Strandlust essen und schaue mir dabei auch die Partie von Werder in der Fußball-Bundesliga gegen Dortmund an. Am Anfang schwächelt Werder ein wenig, findet dann aber immer besser in die Begegnung. Erst in der Schlussphase zieht Dortmund wieder an. Am Ende hätten beide Mannschaft das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden können. Ab und zu gehe ich auch mal wegen der guten Atmosphäre ins Weserstadion. Ich bin zwar kein großer Fußballfan, aber wenn ich zu einer Mannschaft halte, dann zu Werder.

Montag, 30. April: Ich kümmere mich in unserem Betrieb unter anderem um die Anlieferfahrzeuge, also um den Einsatz der Fahrer und darum, wann welcher Kunde seine Ware erhält. Auch wenn ich in der Tabakwaren-Industrie arbeite, finde ich es gut, dass genau wie für Alkohol wenig Werbung für Zigaretten gemacht wird. Ich fände auch eine Zigaretten-Werbung auf dem Trikot einer Mannschaft im Sport deplatziert. Ich selbst bin zwar Raucher. Aber bei uns in der Firma gibt es auch Nichtraucher, die geschützt werden. Wir Raucher haben extra gekennzeichnete Raucherzonen im Betrieb. Hiernach besuche ich noch einen Freund bei einer Geburtstagsfeier in Uthlede.

Dienstag, 1. Mai: Nach der Feier schlafe ich in Ruhe aus. Ich denke an mein Handballteam und hoffe, dass wir die Landesklasse halten werden. Ein Abstieg wäre aber auch kein Beinbruch. Die Mannschaft würde auch im Falle des Abstiegs größtenteils so zusammenbleiben. Ich finde es ein bisschen schade, dass uns unser Trainer Peter Bartniczak nach nur einem Jahr wieder verlässt. Unsere Motivation hat immer gestimmt. Man hat gemerkt, dass die Absprachen auf dem Feld in der Rückrunde besser geworden sind. Deshalb blicke ich optimistisch auf die neue Saison. Aber es wäre schön, wenn wir diese mit einem neuen Coach in der Landesklasse bestreiten könnten.

Zur Person

Niklas Wolters (22)

ist Handballer bei der HSG Lesum/St. Magnus in der Landesklasse. Der Tabak­waren-Großhändler spielt seit sechs Jahren Handball und begann seine Laufbahn auch in Lesum. Zwischendurch war er aber zwei Jahre für den TSV Ismaning in München im Einsatz.

Weitere Informationen

