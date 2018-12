VafingJabateh (Mitte) traf am Burgwall doppelt. Hier versuchen die Blumenthaler LokmanAbdi (links) und Mahdi Matar, dem Stürmer des Bremer SV den Ball abzujagen. (Christian Kosak)

Blumenthal. Eine Viertelstunde nach Spielbeginn leuchtete die Fußballwelt des Blumenthaler SV noch in rosigen Farben. „Das sieht gut aus Jungs“, lobte Co-Trainer Rainer Raute, als die Gastgeber einmal mehr einen Angriff des Bremer SV unterbunden und mit einem blitzschnellen Konter beantwortet hatten. Drei Minuten später aber leitete ein kapitaler Schnitzer der Burgwall-Elf in der eigenen Hälfte den Führungstreffer und damit den 4:0-Sieg des Bremen-Liga-Spitzenreiters ein.

Es war die dritte Niederlage in Folge für die junge Blumenthaler Mannschaft nach dem 5:1-Sieg gegen den Habenhauser FV am 10. November. Und sie kam nicht unerwartet, weil die Gegner FC Oberneuland, SG Aumund-Vegesack und am Sonnabend der Bremer SV schonungslos aufdeckten, dass der Neuaufbau am Burgwall Geduld erfordert. Gleichwohl zeigte das Team von Chefcoach Denis Spitzer vor allem in der ersten Halbzeit zumindest phasenweise, dass es mit den Großen der Liga Schritt halten kann. Vor allem in punkto Spielwitz und Eins-gegen-Eins-Situationen. Was freilich nicht ausreichte, um den Bremer SV über die volle Distanz in Verlegenheit zu bringen. „Mit der Qualität des Tabellenführers können wir uns nicht messen“, analysierte Denis Spitzer nach dem Schlusspfiff.

Der Bremer SV profitierte allerdings in der ersten Halbzeit von Fehlern, die talentierten Nachwuchskräften immer mal wieder passieren – insbesondere in taktischer Hinsicht. Ebenso wie das 1:0 für die Westbremer durch Mittelstürmer Marcel Lück entsprang auch ihr zweiter Treffer der Sorglosigkeit der Gastgeber im Umschaltspiel. Weil es bei Kombinationsversuchen auf engem Raum hängen blieb, hatte BSV-Kapitän Alexander Arnhold in der 30. Minute kein Problem, den Ball zu erobern und Goalgetter Vafing Jabateh auf die Reise zu schicken. Der Liberianer scheiterte mit seinem ersten Schussversuch zwar an Blumenthals Keeper Thomas Büttelmann, brachte den Abpraller dann aber locker zur 2:0-Führung im Netz unter.

Dennoch konnte BSV-Trainer Ralf Voigt nicht zufrieden sein mit der Vorstellung seiner Mannschaft im ersten Durchgang. Sie hatte von eklatanten Fehlern des Gegners profitiert, aber hundertprozentigen Einsatz laut Voigt vermissen lassen. Dass die Blumenthaler nur mit zwei Toren Rückstand in die Pause gingen, verdankten sie allerdings auch starken Defensivleistungen von Thomas Büttelmann und Mannschaftskapitän Ennio Cordes. Weil sich aber der 18-jährige Mika Roskamm als Unsicherheitsfaktor in der Blumenthaler Abwehr erwiesen hatte, nahm Denis Spitzer seinen Platz im zweiten Durchgang ein. Und musste miterleben, welch ein Feuerwerk der Bremer SV abbrennen kann, wenn er seinen Motor auf Hochleistung bringt.

In den zweiten 45 Minuten sah sich die Burgwall-Elf permanenten Angriffswellen über die Außenbahnen ausgesetzt. Auch, weil sie bei eigenen Offensivaktionen Räume frei machte. So in der 58. Minute. Gerade hatte Rimal Haxhiu BSV-Keeper Malte Seemann mit einem satten Schrägschuss geprüft, da fiel quasi im Gegenzug der dritte Gästetreffer: Malte Tietze, neben Seemann, Moussa Alawie und Dallas Aminzadeh einer von vier ehemaligen Blumenthalern im Dress des Bremer SV, bediente Vafing Jabateh, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Und schließlich traf Emrullah Gülalan per Kopf zum 4:0-Endstand für den Bremer SV (76.). „Gegen dessen hohes Pressing haben wir kein Mittel mehr gefunden“, räumte Denis Spitzer wenig später ein.