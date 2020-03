Mahdi Matar (am Ball) erzielte beim 6:2-Hinspielsieg des Blumentaler SV gegen BTS Neustadt vier Treffer. (Frank Thomas Koch)

Blumenthal. Die Wetten auf einen Sieg dürften für den Blumenthaler SV und die SG Aumund-Vegesack am 22. Spieltag der Fußball-Bremen-Liga höchst unterschiedlich ausfallen. Während die Burgwall-Elf am Sonnabend um 15 Uhr im eigenen Stadion gegen die BTS Neustadt die eindeutige Favoritenrolle einnimmt, stehen die Vegesacker an diesem Freitag um 19 Uhr als Gäste des Bremer SV auf der Sportanlage Hohweg vor einer hohen Hürde.

Bremer SV – SG Aumund-Vegesack: Eine Ausrede werden die Trainer des Bremer SV, Turan Büyükata und Maik Stolzenberg, sowie der SAV, Björn Krämer, bei einem Misserfolg nicht gelten lassen. Dass nämlich Freitag der 13. seine Finger im Spiel gehabt habe. Weil der Aberglaube also als Entschuldigung nicht akzeptiert wird, müssen sich beide Mannschaften auf ihre fußballerischen Fertigkeiten besinnen und vor allem die jüngsten Niederlagen aus den Köpfen verbannen. Der Bremer SV kassierte eine unerwartet glatte 0:3-Abfuhr beim BSC Hastedt, während sich die SG Aumund-Vegesack dem Tabellenzweiten TuS Schwachhausen mit 1:4 beugen musste.

In ihrem jüngsten Heimspiel bewiesen die Nordbremer wieder einmal, dass sie in dieser Saison bislang vergeblich versuchen, eine in einem Spiel gezeigte kompakte Mannschaftsleistung zu konservieren, um sie dann mit gleicher Intensität auch in den folgenden Begegnungen in die Waagschale werfen zu können. Der starken Vorstellung beim 3:2-Auswärtssieg in Blumenthal zum Beispiel schloss sich ein zerfahrener Heim-Auftritt gegen Schwachhausen an. Sollte diese Berg-und-Tal-Fahrt in den restlichen Saisonspielen zur Konstante der SAV werden, könnte sich an diesem Freitagabend beim Bremer SV ein Erfolgserlebnis einstellen. Auch deshalb, weil Björn Krämer nach eigenen Worten meistens ein gutes Gefühl hat, wenn sein Team an einem Freitag in die Pflicht genommen wird.

Um bei den favorisierten Westbremern kein Waterloo zu erleben, ist das auch deshalb notwendig, weil die Vegesacker ohne den verletzten Christian Böhmer und den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Abdullah Basdas auskommen müssen.

Die beiden Dauergäste der Bremen-Liga messen übrigens an diesem Abend zum 50. Mal in einem Punktspiel ihre Kräfte, ist auf der Homepage des Waller Traditionsvereins zu lesen. Und auch das: Der BSV konnte 30 Mal den Platz als Sieger verlassen, bei den Vegesackern stehen zehn Siege zu Buche, neun Mal trennte man sich Unentschieden. Und die letzte Heimniederlage des BSV gegen die SAV datiert vom 27. April 2013. Damals gewannen die Vegesacker mit ihrem Trainer Kristian Arambasic 3:0 auf dem Panzenberg.

Blumenthaler SV – BTS Neustadt: So ganz hat Denis Spitzer, der Trainer des Blumenthaler SV, die Hoffnung nicht aufgegeben, doch noch den dritten Tabellenplatz und damit das anvisierte Saisonziel erreichen zu können. Schließlich sind noch neun Meisterschafts-Begegnungen zu absolvieren und 27 Punkte zu gewinnen. Und seine Mannschaft ist personell so gut besetzt, dass sie es mit allen restlichen Gegnern aufnehmen kann, zumal die meistens der unteren Tabellenhälfte angehören.

Der angepeilte optimale Endspurt hat vor einer Woche mit dem 4:2-Auswärtserfolg bei der Leher TS begonnen und soll jetzt gegen die BTS Neustadt fortgesetzt werden. Die Mannschaft von Volker Fahlbusch musste zuletzt eine 1:7-Klatsche gegen den erstarkten SC Borgfeld verschmerzen und ist nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Die Achillesferse der Bremer Turn- und Sportgemeinde ist die Defensive.

Bereits 67 Mal lag der Ball in dieser Saison im Netz des Tabellenvierzehnten, so oft wie bei keinem anderen Bremen-Ligisten. Und am Sonnabend muss sich die wackelige BTS-Abwehr im Burgwallstadion gegen eine Blumenthaler Formation behaupten, die mit 59 Treffern nach dem FC Oberneuland (74) und SFL Bremerhaven (61) bislang die meisten Tore aller Bremen-Ligisten erzielt hat.

Das Hinspiel am 14. September 2019 an der Erlenstraße hatte die Spitzer-Elf mit 6:2 für sich entschieden. Allein vier Mal ließ sich Mahdi Matar als Torschütze feiern. Außerdem trafen Jonathan Bondombe-Simba und Sebastian Kurkiewicz. Alle drei Torschützer gehören auch an diesem Sonnabend zum BSV-Kader. Ebenso wie Denis Spitzer selber, der seine Hüftprobleme überwunden hat und gegen Neustadt wieder mit Maurice-Pascal Hesseling die Innenverteidigung bilden dürfte. Ob Dominik Willkomm seinen Defensivpart auf der linken Außenbahn ausüben kann, ist allerdings fraglich, denn im Training klagte er nun seinerseits über Schmerzen in der Hüfte. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Jannik Stein. Den Mittelfeldspieler hat eine Erkältung erwischt.

„Wenn die Einstellung stimmt, wir unsere Qualitäten abrufen können und den Gegner nicht leichtfertig unterschätzen, sollten die drei Punkte in Blumenthal bleiben“, gibt Denis Spitzer sich optimistisch.