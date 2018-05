Freie Bahn hat in dieser Spielszene ein Grohner Nachwuchs-Kicker auf dem Sportplatz Oeversberg beim eigenen SVG-Turnier um den Nehlsen-Cup. (von Lachner)

Grohn. Die Grün-Weißen unterlagen dem späteren Sieger TuS Syke mit 0:3. Im Spiel um den dritten Platz hatten die Beckedorfer gegen den SFL Bremerhaven II mit 1:2 das Nachsehen. „Es ist bei bestem Wetter alles super gelaufen“, zog Grohns Jugendleiter Michael Zenker ein positives Fazit.

Die vielen Mannschaften in den unterschiedlichen Altersklassen hätten auch guten Fußball geboten. „Nur bei uns hat es nicht wie erhofft geklappt“, bedauerte Zenker. In der U7 und in der U11 sprangen aber immerhin sechste Plätze für Teams des Gastgebers heraus. In der U9 stellten die „Husaren“ auch sogar gleich drei Mannschaften. Diese verpassten aber allesamt den Einzug in die Vorschlussrunde.

Besser machte es aber der SV Grün-Weiß Beckedorf in der Gruppe B. Dieser musste nur dem SFL Bremerhaven den Vorrang lassen. Der FC Hansa Schwanewede verpasste hier den Einzug ins Halbfinale auch nur ganz knapp. Ausgerechnet die benachbarte JSG Aschwarden/Meyenburg vermasselte den Schwanewedern mit einem 1:0-Sieg im letzten Gruppenspiel die Tour. Bei einem Erfolg wäre Schwanewede weitergekommen. So aber überholte der SV Grün-Weiß Beckedorf den Lokalrivalen noch dank eines 3:0-Triumphes über den SV Komet Pennigbüttel. Im Endspiel trafen der TuS Syke und der FC Huchting wie bereits in der Vorrunde erneut aufeinander. Nachdem die Syker die Bremer in der Gruppe A mit 2:1 bezwungen hatten, rangen sie die Hansestädter auch im Finale knapp nieder. Dafür hielt ein Neunmeterschießen her.

Im Wettbewerb der U7 qualifizierten sich die SG Aumund-Vegesack und der 1. FC Burg für das Semifinale. Hier mussten aber beide Teams deutlich die Segel streichen. Die SAV zwang den Nachbarn im Match um die dritte Position mit 3:2 in die Knie. Die Burger hatten zuvor sogar mit einer makellosen Bilanz den Triumph in der Gruppe B davongetragen. Auch im Klassement der U11 stellten die „Husaren“ gleich drei Mannschaften. Die vorderen Plätze machten aber andere Vereine unter sich aus. Der OSV Hannover sowie der FC Huchting überstanden die Vorrunde jeweils verlustpunktfrei und ohne Gegentor. Auch im Halbfinale hatten sie die Nase vorne. Die Kicker aus der niedersächsischen Landeshauptstadt gewannen dann souverän das Finale.

„Die Mannschaften aus Hamburg und Hannover haben schon einen Unterschied zu den Teams aus unserer Region gemacht. Die Teams hatten eine hohe Qualität“, betonte Michael Zenker. Der FC Huchting besiegte den SV Grohn III in der Vorrunde vor allem dank der Tore zweier Afrikaner gleich mit 16:0. „Das ist schon eine Leistung in nur 20 Minuten Spielzeit“, urteilte Zenker. Im Feld der U13 wurde die SG Aumund-Vegesack vermisst. „Die SAV hat das Turnier irgendwie verpennt“, so Zenker. Hier setzte sich der STV Wilhelmshaven vor dem SV Nettelnburg/Allermöhe aus Hamburg durch. Für den SV Grohn blieb nur der letzte Rang übrig. „In Bremen-Nord fehlt uns in dem Bereich einfach der Wettkampf“, stellte Michael Zenker fest. Dieser freute sich jedoch über den guten Besuch auf der Anlage am Oeversberg in Grohn und über eine insgesamt gelungene Veranstaltung.

Weitere Informationen

Ergebnisse: U7: Vorrunde Gruppe A: SC Vahr Blockdiek – TSV Farge-Rekum 5:1; TV Stuhr – TSV Abbehausen 3:4; SV Grohn - SC Vahr Blockdiek 1:8; TSV Abbehausen – TSV Farge-Rekum 1:0; SV Grohn – TV Stuhr 0:1; TSV Abbehausen - SC Vahr Blockdiek 3:3; TSV Farge-Rekum – SV Grohn 2:0; SC Vahr Blockdiek – TV Stuhr 3:2; SV Grohn – TSV Abbehausen 0:6; TV Stuhr – TSV Farge-Rekum 5:1

Endstand Gruppe A: 1. SC Vahr Blockdiek 19:7 Tore/10 Punkte; 2. TSV Abbehausen 14:6/10; 3. TV Stuhr 11:8/6; 4. TSV Farge-Rekum 4:11/3; 5. SV Grohn 1:17/0

Gruppe B: TSV Lesum-Burgdamm – SV Grohn III 2:1; 1. FC Burg – SV Grohn II 7:1; SG Aumund-Vegesack - TSV Lesum-Burgdamm 7:1; SV Grohn II – SV Grohn III 5:0; SG Aumund-Vegesack – 1. FC Burg 3:5; SV Grohn II - TSV Lesum-Burgdamm 4:2; SV Grohn III – SG Aumund-Vegesack 0:9; TSV Lesum-Burgdamm – 1. FC Burg 0:8; SG Aumund-Vegesack – SV Grohn II 4:1; 1. FC Burg – SV Grohn III 12:0

Endstand Gruppe B: 1. 1. FC Burg 32:4/12; 2. SG Aumund-Vegesack 23:7/9; 3. SV Grohn II 11:13/6; 4. TSV Lesum-Burgdamm 5:20/3; 5. SV Grohn III 1:28/0

Halbfinale: SC Vahr Blockdiek – SG Aumund-Vegesack 4:1; TSV Abbehausen – 1. FC Burg 3:0

Spiel um Platz 7: TSV Farge-Rekum – TSV Lesum-Burgdamm 2:0

Spiel um Platz 5: TV Stuhr – SV Grohn II 2:1

Spiel um Platz 3: SG Aumund-Vegesack – 1. FC Burg 3:2

Finale: SC Vahr Blockdiek – TSV Abbehausen 3:0

U9: Vorrunde Gruppe A: TuS Heidkrug – TuS Syke 1:3; FC Huchting – SG Marßel 3:0; SV Grohn – SFL Bremerhaven 0:1; SV Grohn II – TuS Heidkrug 1:0; SG Marßel – TuS Syke 1:2; SFL Bremerhaven – FC Huchting 0:2; SV Grohn II – SV Grohn 1:0; SG Marßel – TuS Heidkrug 1:2; TuS Syke - SFL Bremerhaven 1:0; FC Huchting – SV Grohn II 4:0; TuS Heidkrug – SV Grohn 0:3; SFL Bremerhaven – SG Marßel 1:2; SV Grohn II – TuS Syke 0:5; SV Grohn – FC Huchting 1:2; SFL Bremerhaven – TuS Heidkrug 1:0; SG Marßel – SV Grohn II 4:0; TuS Syke – SV Grohn 2:1; TuS Heidkrug – FC Huchting 0:2; SV Grohn II - SFL Bremerhaven 0:2; SV Grohn – SG Marßel 4:2; FC Huchting – TuS Syke 1:2

Endstand Gruppe A: 1. TuS Syke 19:4/18; 2. FC Huchting 14:3/15; 3. SFL Bremerhaven 15:9/9; 4. SV Grohn 9:8/6; 5. SG Marßel 10:12/6; 6. SV Grohn II 2:15/6; 7. TuS Heidkrug 3:11/3

Gruppe B: SFL Bremerhaven II – SV Grün-Weiß Beckedorf 0:0; SV Komet Pennigbüttel – FC Hansa Schwanewede 0:3; JSG Aschwarden/Meyenburg – ESC Geestemünde 1:1; SV Grohn III - SFL Bremerhaven II 0:3; FC Hansa Schwanewede – SV Grün-Weiß Beckedorf 1:1; ESC Geestemünde – SV Komet Pennigbüttel 2:0; SV Grohn III – JSG Aschwarden/Meyenburg 0:0; FC Hansa Schwanewede - SFL Bremerhaven II 0:1; SV Grün-Weiß Beckedorf – ESC Geestemünde 0:0; SV Komet Pennigbüttel – FC Grohn III 0:1; SFL Bremerhaven II – JSG Aschwarden/Meyenburg 2:0; ESC Geestemünde – FC Hansa Schwanewede 1:2; SV Grohn III – SV Grün-Weiß Beckedorf 0:2; JSG Aschwarden/Meyenburg – SV Komet Pennigbüttel 3:1; ESC Geestemünde - SFL Bremerhaven II 0:1; FC Hansa Schwanewede – SV Grohn II 2:0; SV Grün-Weiß Beckedorf – JSG Aschwarden/Meyenburg 2:1; SFL Bremerhaven II – SV Komet Pennigbüttel 4:0; SV Grohn III – ESC Geestemünde 0:2; JSG Aschwarden/Meyenburg – FC Hansa Schwanewede 1:0; SV Komet Pennigbüttel – SV Grün-Weiß Beckedorf 0:3

Endstand Gruppe B: 1. SFL Bremerhaven II 11:6/16; 2. SV Grün-Weiß Beckedorf 8:2/12; 3. FC Hansa Schwanewede 8:4/10; 4. ESC Geestemünde 6:4/8; 5. JSG Aschwarden/Meyenburg 6:6/8; 6. SV Grohn II 1:9/4; 7. SV Komet Pennigbüttel 1:16/0

Halbfinale: TuS Syke – SV Grün-Weiß Beckedorf 3:0; FC Huchting - SFL Bremerhaven II 3:0

Spiel um Platz 13: TuS Heidkrug – SV Komet Pennigbüttel 5:0

Spiel um Platz 11: SV Grohn II – SV Grohn III 2:1

Spiel um Platz 9: SG Marßel – SG Aschwarden/Meyenburg 2:0

Spiel um Platz 7: SV Grohn – ESC Geestemünde 5:0

Spiel um Platz 5: SFL Bremerhaven – FC Hansa Schwanewede 3:0

Spiel um Platz 3: SV Grün-Weiß Beckedorf - SFL Bremerhaven II 1:2

Finale: TuS Syke – FC Huchting 3:2 n.N.

U11: Vorrunde Gruppe A: TuSG Ritterhude – LTS Bremerhaven 3:2; OSV Hannover – SV Grohn 6:0; DJK Germania Blumenthal – TuSG Ritterhude 2:2; SV Grohn – LTS Bremerhaven 1:4; DJK Germania Blumenthal - OSV Hannover 0:2; SV Grohn – TuSG Ritterhude 1:0; LTS Bremerhaven – DJK Germania Blumenthal 2:1; TuSG Ritterhude - OSV Hannover 0:5; DJK Germania Blumenthal – SV Grohn 1:0; OSV Hannover – LTS Bremerhaven 6:0

Endstand Gruppe A: 1. OSV Hannover 19:0/12; 2. LTS Bremerhaven 8:11/6; 3. DJK Germania Blumenthal 4:6/4; 4. TuSG Ritterhude 5:10/4; 5. SV Grohn 2:11/3

Vorrunde Gruppe B: OSV Hannover II – SV Grohn II 5:0; FC Huchting – FC Grohn II 7:0; OSV Hannover II – FC Huchting 0:1; SV Grohn II – SV Grohn III 6:2; SV Grohn III – FC Huchting 0:16; SV Grohn II - OSV Hannover II 2:7

Endstand Gruppe B: 1. FC Huchting 24:0/9; 2. OSV Hannover II 12:3/6; 3. SV Grohn II 8:16/3; 4. SV Grohn III 2:27/0

Halbfinale: OSV Hannover - OSV Hannover II 4:0; LTS Bremerhaven – FC Huchting 0:1

Spiel um Platz 7: TuSG Ritterhude – SV Grohn III 11:1

Spiel um Platz 5: DJK Germania Blumenthal – SV Grohn II 3:2 n.E.

Spiel um Platz 3: OSV Hannover II – LTS Bremerhaven 3:0

Finale: OSV Hannover – FC Huchting 3:1 KH