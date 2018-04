Vegesacks Nils Husmann (links, hier im Spiel gegen Habenhausen) war gegen LTS mit einem Doppelpack erfolgreich. (Christian Kosak)

Vegesack. Die SG Aumund-Vegesack hat es im Match der Fußball-Bremen-Liga beim Neunten Leher TS besser gemacht als so manches Spitzenteam. SAV-Trainer Björn Krämer hatte ausgerechnet, dass die Bremerhavener den Vereinen aus den Top-Fünf bereits zwölf Punkte in dieser Saison abgeknöpft hatte. Die Nordbremer setzten sich hingegen mit 4:1 in der Seestadt durch.

"Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft größtenteils zufrieden. Nur in der Phase nach dem 1:2-Anschlusstor sind wir mal kurz aus der Spur geraten", resümierte Krämer. Bereits nach 240 Sekunden setzte sich Nick Enghardt auf Rechtsaußen durch und legte den Ball dann zum Torschützen Elias Steege in den Rückraum zurück. Nach 34 Minuten musste Björn Krämer Steege aber wegen einer Verletzung am Fuß vorzeitig vom Platz nehmen.

Nach einem Einwurf holte Nick Enghardt dann einen Elfmeter heraus, den er selbst in der 21. Minute zur Vorentscheidung verwertete. Gut gemeint war eine Aktion von Jannis Kurkiewicz, die zum 1:2 führte. Er wollte mit der Hacke seinen Gegenspieler anschießen, damit der Ball von diesem ins Aus springt. Dieses Unterfangen misslang aber gänzlich. Lehes Torjäger Jan-Niklas Kersten bedankte sich mit dem Anschlusstreffer. Mit nunmehr 24 Treffen führt Kersten die Torschützelinste weiter an. Dieser war immer gefährlich und scheiterte auch noch zwei Mal an SAV-Torhüter Marvin Ekuase. "Außerdem hat Marvin gut mitgespielt und den schön den Raum hinter der Viererkette abgedeckt", lobte Björn Krämer seinen Tormann. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit setzte der gerade erst eingewechselte Nils Husmann zu einem Solo an, das er mit dem 3:1 abschloss. Der Angreifer war dabei mit einem schönen Schlenzer in die lange Ecke erfolgreich.

Nach dem Wiederanpfiff investierten die Platzherren noch einmal einiges. "Wenn Lehe das 2:3 erzielt hätte, wären wir vielleicht auch noch in Schwierigkeiten gekommen", räumte Krämer ein. Seine Schützlinge hätten bei dem einen oder anderen Konter aber auch frühzeitig alles klarmachen können. 17 Minuten vor Ultimo machte erneut den Deckel drauf. Im Anschluss an eine von Nick Enghardt ausgeführte Standardsituation gewann Kasim Uslu den entscheidenden Zweikampf und ermöglichte dem Angreifer so den zweiten Treffer. "Nick hat sehr viel gerackert", fand Krämer lobende Worte für seinen Offensiv-Allrounder. Dieser begann als Zehner hinter zwei Spitzen und wechselte dann nach einer Umstellung des Systems von einem 4:4:2 auf ein 4:1:4:1 auf die Acht. "Trotz der hohen Temperaturen haben meine Spieler gerade in läuferischer Hinsicht sehr viel investiert. Ich hoffe, dass die Verletzung von Elias Steege sich als nicht so schlimm herausstellt", so Krämer.