Bremen-Nord. Der SV Grambke-Oslebshausen II hat Verfolger HSG Delmenhorst III dank eines 25:20-Erfolges abgeschüttelt und dürfte sich jetzt einen packenden Zweikampf um den Titelgewinn in der Handball-Bremenliga der Männer mit der SG Findorff I liefern. Die beiden punktgleichen Rivalen um Position eins sind derzeit nur durch einen einzigen Treffer im Torverhältnis getrennt, jetzt haben im Gegensatz zur Vowoche allerdings wieder die Findorffer die Nase vorn. Der SV Grambke-Oslebshausen III brachte das Kunststück fertig, sich ohne Einwechselspieler beim Vierten TV ­Lilienthal mit 29:26 zu behaupten. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III war spielfrei.

TV Lilienthal – SV Grambke-Oslebshausen III 26:29 (13:12): Die Hausherren begannen mit einer sehr offensiven 3:2:1-Deckung, um mit schnellen Gegenstößen das Tempo hochzuhalten. Diese Taktik brachten die Gäste aber geschickt zum Scheitern. Nach der Umstellung auf eine etwas defensivere 5:1-Abwehr schlossen die Lilienthaler zwar diese Baustelle – dafür kamen allerdings fortan die Rückraumspieler des SVGO III zu einfachen Treffern.

Die Lilienthaler Keeper Nikita Dietrich und Alexander Schulaew bekamen nur selten eine Hand an die sehr präzise vom Gast geworfenen Bälle. Nach einem knappen Rückstand zur Pause wendeten die Nordbremer das Blatt bereits Anfang der zweiten Hälfte mit einem 16:14. Erst beim 20:20 glich Lilienthal wieder aus – bis zum 23:23 (50.) blieb es eng. In der Schlussphase überstanden die Schützlinge von Spielertrainer Simon Belis eine mehrminütige Unterzahl durch drei Zeitstrafen gegen Luca Kück, Sönke David und Dennis Siuts wegen ­Meckerns ohne größeren Schaden. Die Gastformation zog drei Minuten vor dem Ende sogar spielentscheidend durch einen Treffer von Philipp Beckmann auf 28:24 davon. „Die Erfahrung der eingespielten Grambker setzte sich gegen nicht diszipliniert genug agierende Lilienthaler durch“, meinte TVL-Coach Benedikt Wendler.

SV Grambke-Oslebshausen III: Logemann, Walther; Schmidt, Pahler (4), Götz (6), Michael (11/2), Siuts (2), Beckmann (6).

HSG Vegesack-Hammersbeck – SG Findorff II 24:31 (16:16): Julius Schiewe egalisierte nach zwei Minuten zum 1:1 für das Heimteam. Doch im Anschluss eilten die Findorffer auf 4:1 davon. Sascha Gramberg ­stellte aber nach 14 Minuten den 6:6-Ausgleich her. Julius Schiewe besorgte sogar nach 20 Minuten beim 10:9 die erste Führung für den Aufsteiger. Bis zum Pausenpfiff ging es dann weiter munter hin und her.

Mitte des zweiten Abschnitts schien sich der Liganeuling leicht absetzen zu können. Als Vegesacks André Röse gerade eine Zwei-Minuten-Strafe verbüßte, glückte Jan Fasse in Unterzahl das Tor zum 24:22 (46.). Doch dieser Vorsprung verlieh den Akteuren von Coach Rolf Wieduwilt nicht die ­nötige Sicherheit.

Der Faden bei den Nordbremern war nun ganz im Gegenteil komplett gerissen. Mit neun Treffern am Stück drehten die Gäste den Spieß noch um. Dabei tat sich besonders Marc Bösewill mit vier Toren in der Endphase hervor. Diesen bekam die HSG nie richtig in den Griff. Insgesamt steuerte Böse­will neun Treffer zum Sieg bei. Die Mannen um Lars Lisson ließen drei ihrer insgesamt neun Siebenmeter ungenutzt. Niklas Na­reyka, Luc Fahsing sowie Jan Fasse verbuchten dabei jeweils eine Fahrkarte.

HSG Vegesack-Hammersbeck: Schulz, Springer; Nareyka (3), Gramberg (6/2), ­Woelke, Przygoda (1), Lisson (1), Grundmann, Schiewe (3), Fahsing (2), Fasse (6/4), Röse (2).

SV Grambke-Oslebshausen II – HSG Delmenhorst III 25:20 (9:11): Im ersten Durchgang deutete nur wenig auf einen Sieg der Gastgeber hin. Nach sieben Minuten lag der Zweite mit 1:4 zurück. Später wuchs der Rückstand auf 3:7 an. Bis zum Pausentee kämpften sich die Nordbremer aber wieder bis auf zwei Treffer heran. Dies war auch ein Verdienst von Torwart Daniel ­Schimske, der in den abschließenden fünf Minuten des ersten Durchgangs Michael Mulinski zwischen den Pfosten ablöste. „Michael hat zwar in den vergangenen Wochen starke Leistungen geboten, hatte nun aber nicht seinen besten Tag“, urteilte sein Trainer Jörg Rutenberg. Daniel Schimske blühte im zweiten Abschnitt richtig auf. Auch der in den zweiten 30 Minuten neu ins Spiel gekommene Jonas Pfeiffer glänzte als Rechtsaußen. Dieser brachte seine Farben auch nach 33 Minuten erstmals mit 12:11 in Führung. Nach einem 13:13 eilte das Heimteam mit vier Toren auf 17:13 davon. Beim 25:19 betrug der Abstand kurz vor dem Ende sogar einmal sechs Treffer. „Zum Schluss haben wir die Dinger vorne gut verwertet und standen sicher in der Abwehr“, freute sich Rutenberg.

SV Grambke-Oslebshausen II: Mulinski, Schimske; Lange, Allerheiligen (5), Stell­mascek, Wendt (6/6), Humann (2), Stegemann, Pfeiffer (5), Bangert (1), Metzscher (2), Gerber (2), Behrmann, Kohrt (2).