Beendet zum Saisonende sein langjähriges Gastspiel bei der SG Aumund-Vegesack: Gregor Grzesik. (Olaf Schnell)

Vegesack. Seit der Saison 2001/02 war Gregor Grzesik für die Tischtennis-Abteilung der SG Aumund-Vegesack im Einsatz. Nun endet zum Saisonende das Gastspiel des 37-Jährigen, das er als Zehnjähriger begonnen hatte. „Ich mache im April erst einmal eine Pause, die ich im Oktober bereits unserem Abteilungsleiter mündlich mitgeteilt habe. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich in Vegesack Vereinsmitglied bleibe. Es kann auch eine passive Mitgliedschaft werden“, äußerte sich der Bezirksoberliga-Spieler, der in der vergangenen Saison mit den Nordbremern aus der Landesliga absteigen musste.

Grzesik betont aber, dass es nicht sportliche, sondern ausschließlich private Gründe waren, dass er jetzt erst einmal einen Schlussstrich gezogen hat. Rund sieben Jahre war er Mannschaftsführer bei der ersten Tischtennis-Mannschaft, zudem drei Jahre Tischtennis-Abteilungsleiter und war auch in Sachen Sponsoren-Suche oft im Einsatz. „Ich freue mich nun auf meine Auszeit, weil ich mich dann auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Vielleicht spiele ich irgendwann noch einmal ein Turnier, damit ich meine Punkte behalte – aber das war’s dann auch erst einmal“, so Grzesik.

Wantoch hofft noch

Vegesacks jetziger Spartenleiter Christian Wantoch, der seit April vergangenen Jahres im Amt ist, hofft, dass Grzesik es sich noch einmal anders überlegt. „Es hat mir seine Entscheidung schriftlich mitgeteilt. Ich versuche nun, noch einmal mit Gregor zu sprechen. Nach so einer langen Zeit wäre das schon ein Verlust für den Verein“, meinte Wantoch, der in Sachen Planung der ersten Mannschaft für die Saison 2019/20 nun in Ruhe entsprechend reagieren möchte. „Ja, und wenn es dann in Sachen Gregor nicht klappt, wird er schon seine Gründe haben, und wir müssen seinen persönlichen Wunsch dann auch akzeptieren“, ergänzte Wantoch.