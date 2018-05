Mittwoch, 16. Mai: Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich fahre jeden Morgen 30 Minuten mit dem Fahrrad aus der Vahr in die Neustadt zur Schule. Am Schulzentrum Delmestraße befinde ich mich in der Ausbildung zum Sozialpädagogischen Assistenten. Heute stehen Englisch, Deutsch und Bewegung, was Ähnlichkeiten zum normalen Sportunterricht aufweist, auf dem Stundenplan. Dabei steht aber der pädagogische Aspekt immer im Vordergrund. Um 13.15 Uhr mache ich mich wieder auf den Weg nach Hause. Zu Hause ruhe ich mich erst einmal eine Stunde aus. Dann fange ich an, mich weiter über den Pokalgegner zu informieren. Da die Stimmung in den letzten Trainingseinheiten sehr gut war, habe ich weiterhin ein sehr gutes Gefühl für das Finale gegen den BSC Hastedt. Später am Abend gehe ich noch zur Fußpflege. Um 21 Uhr starte ich noch mein tägliches Work-out, bei dem ich jeden Muskel mit einer speziellen Übung trainiere.

Donnerstag, 17. Mai: Da ich morgen noch eine Klausur schreibe, muss ich mich vorbereiten. Es bleibt also nur wenig Zeit, mich mit den Hastedter Spielern zu befassen. Um 18 Uhr habe ich das Glück, dass mein Vater mich mit dem Auto nach Blumenthal zum Training bringt. Von der Vahr aus sind es immerhin pro Strecke 45 Minuten Fahrtzeit. Beim Training spielen wir viel auf kleinerem Feld mit zehn gegen zehn. Alle geben aber alles, um sich für das Finale zu zeigen. Um 22.30 Uhr kehre ich vom Training zurück. Mein Mitspieler Dennis „Hammer“ Jordan nimmt mich auf einem Teil des Weges mit. Deshalb wird es nicht ganz so spät. Ich brate mir noch ein paar Eier, um eiweißreiche Kost zu mir zu nehmen.

Freitag, 18. Mai: Heute habe ich später Schule und stehe trotzdem früh auf. Ich kann einen Früh-Work-out machen, damit ich fit bin für den Tag. Um 8.10 Uhr fahre ich mit dem Rad los. Um 8.45 Uhr beginnt die Schule. Wir schreiben heute eine Klausur zum Thema Lernprozesse. Später stelle ich ein Spiel im Fach Spiel vor. Es geht darum, den Geschmackssinn von kleinen Kindern anzuregen. Sie sollen Sachen anhand des Geruchssinns erraten, ohne dabei andere Sinne zu benutzen. Daheim erstelle ich als Hausaufgabe ein Foto-Rezept. Es gibt Obstsalat. Abends arbeite ich weiter an einer Mappe für das Fach Kunst. Es geht um die Förderung der Kreativität von Kindern im Alter bis sechs Jahren.

Sonnabend, 19. Mai: Ich beginne um 10 Uhr mit meinem Ganzkörpertraining. Ansonsten steht heute das Abschlusstraining für das Pokalfinale auf dem Plan. Die Stimmung ist viel angespannter als zuletzt. Ich bin der Einzige, der seinen Platz in der Mannschaft sicher hat, da mein Konkurrent um die Nummer eins, Malte Vollstedt, lange verletzt war. Nach dem Aufwärmen spielen wir elf gegen elf. Später treffe ich mich noch mit einer Freundin in der Nähe des Weserstadions an der Weser. Mit Alica war ich von der fünften bis zur zehnten Klasse in einer Klasse. Das Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt schaue ich mir nicht an. Ich bin aber schon überrascht, als ich erfahre, dass Frankfurt sich mit 3:1 durchgesetzt hat. Weil ich davon höre, dass der Schiedsrichter den Bayern beim Stande von 1:2 einen klaren Elfmeter verweigert haben soll, gucke ich mir die entsprechende Szene auf Youtube an. Es war meiner Meinung nach ein klarer Strafstoß. Aber die Bayern sind in der Vergangenheit schon so oft bevorteilt worden, dass sich mein Mitleid für die Münchener sehr in Grenzen hält.

Sonntag, 20. Mai: Ich stelle meine Kunstmappe fertig, da ich sie früher abgeben muss, weil ich am Dienstag mit einem Teil der Mannschaft nach Mallorca fliege. Ich bereite mich mental auf das Pokalfinale vor und stelle mir schon einmal die Musik zusammen, die ich vorher hören möchte. Ich entscheide mich für Hardrock, um etwas mehr Aggressivität für das Match gegen den BSC Hastedt aufzubauen. Ich werde mir die Musik dann morgen auf dem I-Phone anhören und gehe früh schlafen.

Montag, 21. Mai: Ich hatte mir den Wecker für 8 Uhr gestellt, überhöre diesen jedoch und wache erst um 9 Uhr auf. Ich packe meine Sachen zusammen und fahre zu meinem Kollegen Ben Nielsen, um ihm meine Kunstmappe zu übergeben, die er dann am Donnerstag für mich bei meiner Kunstlehrerin abgibt. Von dort aus fahre ich weiter zum Finale nach Arsten. Ich bin sehr nervös. Schließlich ist es mein erstes Pokalfinale. Unser Trainer Malte Jaskosch schwört uns auf das Spiel ein. Leider klappt es dann nicht, wie wir es uns vorgestellt hatten. Vielleicht haben wir einfach nur den falschen Tag erwischt. Meine Person eingeschlossen, legen wir alle nicht die Leistung an den Tag. Wir machen alle Fehler, mich eingeschlossen. Ich werfe mir ein bisschen vor, dass ich beim zweiten Gegentor nicht entschlossener aus meinem Kasten herausgekommen bin. Ansonsten hätte ich den Ball eventuell noch vorher weggrätschen können. Die Stimmung nach der 0:3-Niederlage in der Kabine ist schlecht. Alle sind geknickt. Dabei hatten wir alle in den vergangenen Trainingseinheiten so viel Gas gegeben. Ich hoffe aber mal für mich, dass es nicht mein letztes Pokalfinale war. Wir fahren noch alle zusammen nach Bremen-Nord.

Dienstag, 22. Mai: Mit einem Kleinbus begeben wir uns nach Hamburg, um von dort aus nach Palma de Mallorca zu fliegen. Von den Spielern sind neben mir auch unter anderem Tim Pendzich, Malte Tietze, Dennis Jordan, Denis Spitzer, Paul Marciniak und unser ehemaliger Akteur Kilian Lammers dabei. Unser Hotel liegt nur fünf Minuten vom Strand von Palma entfernt. Wir lassen die Saison Revue passieren und wollen erst einmal wieder gute Stimmung bekommen. Wir nehmen uns vor, in der nächsten Spielzeit wieder richtig anzugreifen. Ich war vor elf Jahren schon einmal auf Mallorca. Daran kann ich mich aber nicht mehr wirklich erinnern. Abends gehen wir feiern.

Mittwoch, 23. Mai: Ich schlafe erst einmal bis 10 Uhr und lasse den Tag auf der sonnigen Insel ganz entspannt angehen. Wir haben kein festes Programm auf dem Zettel und lassen es uns am Strand gut gehen. KH

Zur Person

Tiemann wechselte vor zwei Jahren zu den Blumenthaler A-Junioren, ehe er zu den Herren stieß. KH

Weitere Informationen

