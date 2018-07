Im dritten Anlauf klappt es. Das Team der HSG Lesum/St. Magnus (jeweils von links hinten): Hartmut Theuerkauff, Fabian Kruse, Sandro Meusel, Joel Marzian, Philipp Schramm, Timo Teschner, Owen Niehaus, Nils Rosebrock, Co-Trainer Jörg Rosebrock, vorne: David Marzian, Jannis Haake, Jan Schwichtenberg, es fehlen: Martens Jachens, Hennes Ebeling, Timothy Fedderwitz, Jonas Zuz, schaffte den Sprung in die Landesliga. (FR)

Lesum. Dreimal hat die männliche B-Jugend der HSG Lesum/St. Magnus von Trainer Hartmut Theuerkauff an die Tür zur Handball-Landesliga geklopft (davon einmal als C-Jugend) – im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Die Rot-Blauen stiegen gleich in der ersten Aufstiegsrunde als Gruppensieger mit 6:2 Punkten in die Landesliga auf.

„Endlich treffen wir auf andere Gegner“, freut sich Coach, aber natürlich auch die Spieler, auf die sportliche Veränderung. Die B-Jugend ist der erste Jugendvertreter der HSG Lesum/St. Magnus, der seit der Saison 2014/15 wieder auf der Verbandsebene spielt.

Insofern blickt alles gespannt auf die Auswärtspremiere am 1. September beim OHV Aurich II, bevor am 9. September der Heimspielaufgalopp gegen die JSG TVL/LTS/Spaden ansteht. In einer Staffel mit der JSG Wilhelmshaven, TV Schiffdorf, VfL Horneburg II, VfL Fredenbeck II, HG Jever Schortens, TSV Bremervörde und die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg stellen die Lesumer zugleich den einzigen Bremer Klub. „Ich hoffe, dass wir in dieser Klasse eine ganz gute Rolle spielen werden“, sagt Hartmut Theuerkauf, dessen Mannschaft überwiegend aus Spielern des älteren Jahrgangs besteht.

Wie ausgewechselt gespielt

Denen hatte in der abgelaufenen Bremenliga-Saison ausgerechnet die völlig unerwartete 22:23-Niederlage im vorletzten Saisonspiel gegen die SG Findorff den richtigen Kick gegeben. „Seitdem ist meine Mannschaft wie ausgewechselt“, meint Hartmut Theuerkauff. Den Nordbremern kam das in der Aufstiegsrunde zugute. Aufgrund ihrer Platzierung in der Bremenliga (6. Platz, 18:18 Punkte) sowie der großen Zahl an Meldungen zur Aufstiegsrunde mussten sie zunächst eine Vor-Relegation bestreiten und in dieser auch noch ohne ihren etatmäßigen Torhüter auskommen.

Trotz wechselweiser Feldspieler im sechs Quadratmeter große Gehäuse setzte sich die HSG Lesum/St. Magnus dort souverän mit 7:1 Punkten durch. Damit hatte sie sich für die „reguläre“ Aufstiegsrunde in Bassum qualifiziert, in der der HSG nach den Erfolgen über die JSG Loxstedt/ Bexhövede (18:10), Gastgeber HSG Phoenix (17:12) und den TSV Altenwalde (14:13) frühzeitig der Sprung in die angepeilte Liga gelang. In Bassum hatte sich der Gastspieler aus Ritterhude im Tor, Marten Jachens, als guter Rückhalt gezeigt. Im Angriff setzten die Rot-Blauen ihren Kreisläufer Joel Marzian als besten Torschützen immer wieder stark in Szene. Mit dem Aufstieg im Rücken ließ es die HSG Lesum/St. Magnus danach im Derby gegen den SV Grambke-Oslebshausen viel zu ruhig angehen. Außerdem hatte Hartmut Theuerkauff in seinem Team kräftig rotiert, sodass sich die Gelb-Blauen deutlich mit 16:7 durchsetzten. Während den Rot-Blauen diese Niederlage aber nicht mehr wehtat, verpasste der SVGO trotz des Kantersieges den Sprung in die Landesliga.

„Meine Mannschaft hat sich über die Jahre spielerisch kontinuierlich weiterentwickelt und ihr Wurfverhalten verbessert. Außerdem macht sie nicht mehr so viele Fehler“, freut sich der HSG-Trainer. Er meldete seine Mannschaft als Bonus auch noch zur Oberliga-Aufstiegsrunde an, aus der sie jedoch mit 2:6 Punkten sofort wieder ausschied.

Der Landesligist startet die Saison-Vorbereitung Anfang August beim Beachhandball-Turnier in Cuxhaven, Mitte August richtet er dann ein Hallenturnier am Klostermühlenweg, unter anderem mit der SG Achim/Baden und dem SVGO, aus.