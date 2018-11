Gerrit Balke (Basketball Lesum/Vegesack) erzielte gegen den Tabellenführer Weser Baskets Bremen/Bremen 1860 fünf Punkte. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Ronny Arnoldt wusste, dass sich die gute Laune angesichts einer guten Leistung erst in ein paar Tagen einstellen würde. „Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn man an einem Sieg schnuppert, ihn dann aber doch nicht ins Ziel bringt“, sagte der Trainer der Oberliga-Herren von Basketball Lesum/Vegesack (BLV) nach der knappen 61:67 (30:38)-Heimniederlage gegen den weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter Weser Baskets Bremen/Bremen 1860.

Wie auch im Heimspiel zuvor gegen den Tabellendritten Delmenhorster TV, das nur mit einem Zähler an die Gäste ging, ärgerten die Arnoldt-Schützlinge den Favoriten nahezu über die gesamte Spieldauer. „In der ersten Halbzeit waren wir allerdings viel zu ängstlich. Wir hatten uns vorbereitet, auf das, was da kommt, hatten aber nichts umgesetzt“, erläuterte Ronny Arnoldt. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann einen guten Job gemacht.“ Trotzdem holten die Gastgeber ein 10:18-Defizit bis zum 18:18-Ausgleich zum Ende des ersten Viertels auf. Im zweiten Viertel lag BLV mit 20:18 und 22:20 zwischenzeitlich erstmals in Front, verzeichnete dann jedoch etwas Wurfpech, sodass der Lokalrivale, gecoacht von Regionalliga-Trainer Cai Kaiser, zur Pause leicht in Front lag.

Vorsprung nicht verteidigt

Dann sahen die Zuschauer in der Halle Heisterbusch ein klasse drittes Viertel von den Gastgebern mit einem 13:0-Run und einer energischen BLV-Defensive, die den Weser Baskets sieben Minuten und 43 Sekunden lang keinen Korberfolg gestattete. Ihren knappen 46:45-Vorsprung vor den letzten zehn Minuten konnten die Gastgeber jedoch nicht verteidigen, die Kaiser-Truppe legte ihrerseits einen 8:0-Run hin.

„Wir haben im vierten Viertel dann viel probiert“, rekapitulierte Ronny Arnoldt, doch letztlich waren es die Dreier vom Ex-Lesumer Michael Diederich zum richtigen Zeitpunkt, die die Entscheidung brachten. Beim knappen 59:62 waren die BLVer dann zu absichtlichen Fouls gezwungen, aber die Gäste bewiesen von der Freiwurflinie, dass sie ihre Nerven im Griff hatten. Ganz im Gegenteil übrigens zu den BLV-Akteuren. Die trafen in dieser Kategorie lediglich fünf von 15 Versuchen. „Das und die Turnover-Rate haben den Ausschlag zu unseren Ungunsten gegeben“, sagte Ronny Arnoldt. „Dennoch haben wir den Tabellenführer in eigener Halle vor einer Niederlage gehabt. Das gibt uns Selbstvertrauen für die restlichen drei wichtigen Spiele in diesem Kalenderjahr gegen Gegner aus der unteren Tabellenregion, von denen wir uns mit Siegen absetzen wollen“, blickte Ronny Arnoldt zurück und gleichzeitig voraus.

Basketball Lesum/Vegesack: Veselovski (3/1 Dreier), Dierks (4), Gottwich (14/3), Ilinseer (13/2), Sirowi, Kollath, Rybarczik (16/2), Grafunder (6), Balke (5), Kück.