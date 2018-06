Vegesack. Mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Köln wurde die Saison abgeschlossen. Über die spannenden Vorläufe und Hoffnungsläufe konnten sich alle Akteure des Vegesacker Rudervereins für die Finals qualifizieren, vor allem Luise Asmussen ragte hier heraus.

Am vorletzten Tag ging es so auf dem Fühlinger See schon für Luise Asmussen und Lisa Schneemann in die Finalrennen (U23). Asmussen trat zunächst im leichten Einer an. Mit einem starken Startspurt konnte sie sich auf der ersten Hälfte eine gute Bootslänge vor das Verfolgerfeld legen. "Dann aber kamen zwei Gegnerinnen stark auf und zogen vorbei, dennoch konnte Luise den Anschluss halten", meinte der VRV-Trainer Peter Hermes. Im Endspurt legte sie dann nochmals kräftig zu, verkürzte den Abstand und war schon Zweite. "Die favorisierte Vera Spanke aus Neuss konnte sich im Ziel schließlich mit knappen neun Hundertsteln über die Ziellinie retten, für Luise bedeutete dies die Silbermedaille", so Hermes.

Damit verpasste Luise Asmussen sehr knapp die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Einer, war über ihren Erfolg aber dennoch überglücklich. Nachmittags trat die 19-Jährige noch im leichten Doppelvierer an. Hier stand schon kurz nach dem Start die Reihenfolge fest, zusammen mit einem weiteren Boot setzten sie sich deutlich vom restlichen Feld ab, sodass erneut Silber für Asmussen heraussprang.

Ihre Teamkollegin Lisa Schneemann ging im leichten Zweier ohne Steuerfrau an den Start. Mit einem starken Beginn konnten die beiden sich auf Platz zwei positionieren und diesen bis zur Halbzeit verteidigen. Dann allerdings schoben sich die anderen Boote Schlag für Schlag vorbei, sodass auf der Ziellinie der fünfte Platz heraussprang. Am Sonntag ging es schließlich für die Junioren in die Finalrennen. Den Anfang machten Pia Lüsse und Rieke Wens im Vierer ohne Steuerfrau. Mit ihrer bislang besten Startphase konnten sie sich mit unter den ersten drei Plätzen platzieren und das favorisierte Boot aus Hanau immer wieder attackieren. Nach 1000 Metern hatten sie sich bereits mehrere Bootslängen von den restlichen drei Booten abgesetzt. "Auf der zweiten Streckenhälfte konnte das hohe Tempo dann nicht mehr ganz mitgenommen werden, sodass die Mädels schließlich auf dem Bronzerang die Ziellinie überquerten" (Hermes).

Kristian Streit bestritt das nächste Rennen im leichten Doppelzweier mit Lasse Tietz (Bremer Ruderverein von 1882). Hier lief es vom Start weg nicht ganz so rund. Nach einer mäßigen Startphase konnte das Duo sich aber wieder fangen. Am Ende sprang Platz sechs heraus. Im Doppelvierer konnten Streit/Tietz dafür umso mehr punkten. Zusammen mit ihren Partnern aus Berlin und Kiel gingen sie hoch motiviert auf die Strecke. Schlag für Schlag konnten sie sich auf dem dritten Platz festsetzen, das immer wieder aufkommende Boot vom RC Wiking Berlin in Schach halten und sich am Ende die Bronzemedaille sichern.

Neele Benjes hatte sich für das B-Finale qualifiziert. "Hier wuchs sie erneut über sich hinaus. Vom Start weg griff sie immer wieder das führende Boot an. Um die Streckenhälfte herum gelang es aber zwei weiteren Booten, sich an ihr vorbeizuschieben. In der Schlussphase mobilisierte Neele nochmals alle Kräfte und letztlich wurde Neele Benjes Dritte. Das Abschluss-Rennen bestritten wieder Pia Lüsse und Rieke Wens, diesmal in der Königsdisziplin, dem Achter.

"Hier konnten sie ebenfalls ein sehr starkes Rennen zeigen und kamen im Ziel ungefährdet auf dem vierten Platz über die Ziellinie. Er war insgesamt ein sehr starker Auftritt der Vegesacker mit vielen individuellen Erfolgen", freute sich Peter Hermes.