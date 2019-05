Moritz Hannemann (links) will mit dem Blumenthaler SV nach dem 5:1-Triumph gegen Brinkum nun auch in Habenhausen punkten. (Christian Kosak)

Vegesack. Mit ihren Siegen am vergangenen Wochenende haben sich der Blumenthaler SV und die SG Aumund-Vegesack auf den sechsten beziehungsweise siebten Tabellenplatz in Fußball-Bremen-Liga hochgearbeitet. Bliebe es auch am Ende des 30. Spieltages so, könnten Trainer und Teams von einer insgesamt erfolgreichen Saison sprechen. Voraussetzung ist, dass man an in der Erfolgsspur bleibt. Während die SAV am Sonnabend um 14 Uhr im eigenen Stadion auf den BSC Hastedt trifft, muss die Burgwallelf am Sonntag um 15.30 beim Habenhauser FV antreten.

SG Aumund-Vegesack – BSC Hastedt: Seitdem die Hastedter in der Bremen-Liga spielen, haben sie gegen die SAV stets die Nase vorn gehabt. Das soll sich an diesem Wochenende ändern. „Wir wollen da bleiben, wo wir jetzt sind“, sagt SAV-Trainer Björn Krämer mit Blick auf die Tabelle. Seine Mannschaft soll den Rückenwind von zwei Siegen in Folge nutzen, um die durchwachsene Saison zu einem noch zufriedenstellenden Ende zu führen. Das wäre die Teilnahme am Hallen-Masters, und dazu ist nach dem 30. Spieltag mindestens der achte Tabellenplatz nötig.

Dieses Ziel möchte freilich auch der BSC Hastedt erreichen, der als Tabellenneunter mit der SAV punktgleich ist, aber die deutlich schlechtere Tordifferenz aufweist. Gleichwohl macht Krämer die Tabellensituation in seinen Trainingseinheiten nicht zum Thema. „Wir gucken nur auf uns und auf den nächsten Gegner, um optimal gewappnet zu sein“, sagt der SAV-Coach. Seine Vorbereitung auf die Partie mit den Hastedtern begann bereits am vergangenen Sonntag, als er sich den Auftritt der Ostbremer gegen den Bremer SV (0:3) anschaute und feststellte: „Trotz Niederlage und Personalproblemen hat der BSC eine stabile Vorstellung geboten.“ Mit anderen Worten: Auf die leichte Schulter darf sein Team die Gäste am Sonnabend nicht nehmen. Und möglicherweise soviel Geduld aufbringen, wie zuletzt beim OSC Bremerhaven, wo der Siegtreffer von Abdullah Basdas erst in der 83. Minute fiel.

Gute Voraussetzungen für die erfolgreiche Fortsetzung der Endspiele, wie Krämer die letzten vier Begegnungen in der Saison 2018/19 bezeichnet hat, ist auf alle Fälle die Personallage. Zwar fehlt verletzungsbedingt vermutlich Sturmspitze Bashkim Toski, doch Goalgetter Alexander Schlobohm, Linksverteidiger Ferdi Uslu und möglicherweise auch Kapitän Andreas Radke im zentralen Mittelfeld sind wieder fit.

Habenhauser FV – Blumenthaler SV: Einen Punkt benötigen die Südbremer noch, um endgültig die Ligazugehörigkeit zu realisieren. Die Tabellenkonstellation macht indes deutlich, dass die Nordbremer zwar längst nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, aber sich auch kein Gastgeschenk leisten können. „Wir müssen gewinnen, um die Teilnahme am Hallen-Masters nicht zu verlieren“, bringt Trainer Denis Spitzer die Ausgangslage auf den Punkt. Und dabei hat er bereits den letzten Spieltag vor Augen. Dann nämlich empfangen die Blumenthaler den Tabellenzweiten und Pokalfinalisten FC Oberneuland.

Zunächst aber gelte es, die insgesamt gute Saison mit einer fabelhaften Rückrunde durch die Teilnahme am Hallenturnier in der ÖVB-Arena abzurunden, sagt der Blumenthaler Trainer. Der für sich in Anspruch nehmen darf, aus einer talentierten Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 20,8 Jahren einen der leistungsstärksten Bremen-Ligisten geformt zu haben. Der zuletzt den Brinkumer SV mit 5:1 vom Platz gefegt hat und in dieser Form auch beim Habenhauser FV als klarer Favorit antritt.

Gerade diese Tatsache beinhaltet nach Spitzers Worten aber auch eine Gefahr: „Wenn sich in den Köpfen der Spieler festsetzt, dass ein Team wie Habenhausen mal eben im Vorübergehen zu schlagen ist, kann das ein böses Erwachen geben.“ Damit es dazu nicht kommt, wollen die Nordbremer die gute Bilanz gegen Habenhausen (sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen seit 2014) optimal verbessern. Das bedeutet nichts anderes als den abwehrschwachen Gastgebern, die die meisten Gegentreffer der 16 Bremen-Ligisten (94) kassiert haben, drei Punkte am Bunnsacker Weg abzuknöpfen.