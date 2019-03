Andrea Besser ist mit dem Lemwerder TV Anfang Mai in der 1. Bundesliga Nord der Frauen im Einsatz. (Maximilian von Lachner)

Lemwerder. Nun sind es nur noch rund zwei Monate, bis der Startschuss für den Lemwerder TV in der 1. Faustball-Bundesliga Nord der Frauen fällt. Am Sonntag, 5. Mai, geht es für die LTV-Frauen auf dem Feld mit einem Gastspiel in Brettorf los. Eine Woche später steht für den Aufsteiger der erste von gleich drei Heimspieltagen im Blickpunkt.

Nach den Partien am 12. Mai gegen den Mitaufsteiger Ohligser TV sowie TK Hannover, folgen am 16. Juni die Heimbegegnungen gegen den Titelverteidiger Ahlhorner SV und TV Brettorf. Eine Woche später (22. Juni) empfängt das LTV-Team dann vor heimischer Kulisse Bayer 04 Leverkusen und den Vizemeister VfL Kellinghusen. Der Abschlussspieltag findet am 30. Juni statt.

Diese Bundesliga-Feldsaison dauert also noch nicht einmal zwei Monate. Und so verwundert es kaum, dass am Wochenende (22./23. Juni) gleich zwei Spieltage knallhart durchgezogen werden. Nach dem bereits erwähnten Heim-Event (Beginn Sonnabend, 15 Uhr) müssen die Lemwerderanerinnen bereits einen Tag später auch noch beim TV Jahn Schneverdingen (11 Uhr) auflaufen.

„Das wurde auch in der vergangenen Bundesliga-Saison so schnell durchgezogen. Wir müssen das jetzt so hinnehmen und eben das Beste daraus machen. Auch meine Spielerinnen haben diese Termine bereits abgenickt“, meinte Arthur Dick.

Probleme in der Offensive

Neben diesem gewaltigen Mammutprogramm drückt dem Bundesliga-Neuling auch noch in der Offensivabteilung gewaltig der Schuh. Hier versucht die angeschlagene Rückschlägerin Andrea Besser auf die Zähne zu beißen, um vorne für die dringend notwendigen Punkte zu sorgen. So ist auch die Knie-Operation bei Andrea Besser erst nach der Feldsaison vorgesehen – und auch Anika Langpaap ist aufgrund ihrer Schulterprobleme nicht ganz schmerzfrei.

Da sich im personellen Bereich wohl keine Verstärkungen ankündigen, muss der Lemwerder TV in Sachen Klassenerhalt das wohl mit den vorhandenen Bordmitteln stemmen. „Ja, das stimmt. So versuchen wir, Saskia Gelhaus auf mehreren Positionen einzusetzen, auch vorne“, meinte der LTV-Trainer Arthur Dick, der bisher vergeblich nach Neuzugängen aus Brettorf und Ahlhorn plus Umgebung Ausschau hielt. „Aber die neuen Spielerinnen müssten ja dann auch zum Training nach Lemwerder kommen, sonst kann das nicht klappen“, ergänzte Dick.

Übrigens konnten die LTV-Frauen an der Hallen-Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga Nord nicht teilnehmen. Da der 2. Bundesliga-Meister Bayer 04 Leverkusen und der Zweitplatzierte Wardenburger TV ihr Aufstiegsrecht in Anspruch nahmen, muss die Mannschaft um das Trainertrio Arthur Dick, Patrick Bartelt und Sandra Weigt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Nord einen neuen Anlauf Richtung Eliteklasse starten. Der Lemwerder TV belegte bekanntlich nur den dritten Rang (20:8 Zähler) knapp hinter Leverkusen, das den Aufstieg in die 1. Bundesliga schaffte, sowie Wardenburg (jeweils 22:6 Punkte).