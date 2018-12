Oktay Özdemir ist beim Fußball-B-Kreisligisten NTV im Einsatz. (WK)

Mittwoch, 5. Dezember: Ich arbeite bereits seit 21 Jahren als Industriemechaniker bei ArcelorMittal. Meine Arbeit beginnt morgens um 7 Uhr, indem ich als Vorarbeiter 20 Leute einteile. Im Laufe des Tages beobachte ich dann unsere Baustellen in den verschiedenen Hallen. Unter anderem unterhalten wir als Dienstleister eine Fahrradwerkstatt und stellen Fleinblech her. Nach der Arbeit esse ich mit meiner Familie daheim. Dann begebe ich mich zum Training der Ü32-Mannschaft der DJK Germania Blumenthal. Bis zur vergangenen Saison war ich hier Spielertrainer. Mein Traineramt habe ich aber wegen meiner Tätigkeit beim Neurönnebecker TV an meinen Nachfolger Bekir Egilmez abgegeben. Nun bin ich nur noch Spieler. Mit dieser Mannschaft sind wir innerhalb von zwei Jahren zweimal von der 3. in die 1. Kreisklasse aufgestiegen. Ich bin mit meinen Teams in den vergangenen 15 Jahren 14 Mal aufgestiegen. Meine Fußballer-Laufbahn habe ich in der Jugend des Blumenthaler SV begonnen. Im Herrenbereich spielte ich dann auch beim SV Türkspor und bei Vatan Sport. Mit Blumenthal II bin ich aus der 2. Kreisklasse bis in die Bezirksliga aufgestiegen. Als Torjäger habe ich dabei fast immer mehr als 30 Tore pro Saison erzielt. Dann wandelte der damalige Trainer Thomas Schindler die zweite Mannschaft aber in eine Ü23 um. Deshalb wechselte ich zum SV Türkspor. Dort stieg ich erst mit der dritten und dann mit der zweiten Formation fünfmal bis in die Kreisliga A auf.



Donnerstag, 6. Dezember: Nach der Einteilung der Mitarbeiter übernehme ich kurzfristig die Aufsicht über eine Baustelle und mache hier im Anschluss auch klar Schiff. Nach Feierabend um 14.30 Uhr mache ich mir Gedanken über das abendliche Training beim NTV. Meine Frau Meliha, die als staatlich anerkannte Erzieherin in der Kita an der Reepschlägerstraße arbeitet, bereitet mir und meinen Töchtern ein leckeres Hähnchen mit Kartoffeln im Backofen zu. Ohne Meliha hätte ich meine Fußball-Leidenschaft in all den Jahren nicht so ausleben können. Dabei mag sie den Fußball noch nicht einmal. Wir trainieren auf dem Schlackeplatz an der Turnerstraße. Als ich vor der Saison potenziellen Neuzugängen davon erzählt habe, dass wir auf Schlacke trainieren, weil wir nur dort über Flutlicht verfügen, musste ich ganz schön Überzeugungsarbeit leisten. Letztlich sind die 17 Neuzugänge überwiegend aus Freundschaft zu mir zu uns gekommen. Wir machen Sprintübungen und schießen dann unseren Torwart Sacha Högemann warm. Im Anschluss gibt es ein Spielchen mit drei Ballkontakten, ehe wir zu einem freien Spiel übergehen. Hinterher sitzen wir alle noch gemütlich bei einem Getränk zusammen.



Freitag, 7. Dezember: Nach der Arbeit hole ich meine ältere Tochter Özlem von der Oberschule In den Sandwehen ab. Den restlichen Tag verbringe ich vor dem Fernseher. Zuerst schaue ich mit der Familie türkische Serien an. Dann verfolge ich das 0:0 von Alanyaspor gegen Besiktas Istanbul in der türkischen Süper-Lig an. Ich selbst bin allerdings Fenerbahce-Fan. Meine Mannschaft befindet sich derzeit leider auf einem Abstiegsplatz. Das hatte es vorher noch nie gegeben. Auch das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf (3:1) gucke ich mir noch an. Ich favorisiere in der Bundesliga aber eher Borussia Dortmund, weil dort früher mein großes Vorbild Karl-Heinz Riedle gespielt hat.



Sonnabend, 8. Dezember: Ausnahmsweise stehe ich heute mal erst um 9 Uhr auf. Nach einem ausgiebigen Frühstück mit der Familie fahren wir zusammen ins Metropol-Theater in die Bremer Innenstadt. Ich habe von der Arbeit vier Karten für die Schneekönigin bekommen. Nach dem Theaterbesuch gehen wir noch auf dem Weihnachtsmarkt spazieren. An unserer Lieblings-Pommesbude holen wir uns alle die extra dicken Pommes frites. Am Abend freue ich mich darüber, dass Galatasaray Istanbul eine 2:0-Führung gegen Rizespor in der Schlussviertelstunde noch abgibt und am Ende nur 2:2 spielt. Es gibt eine große Rivalität in der Türkei zwischen Galatasaray und Fenerbahce. Ich mag Galatasaray einfach nicht. Dann schauen wir uns noch gemeinsam die türkische Variante von „The Voice“ im Fernsehen an.



Sonntag, 9. Dezember: Wir treffen uns um 9 Uhr am Burgwall, weil wir mit der Ü32 der DJK um 10 Uhr gegen den SV Werder Bremen antreten (1:1). Mein Sturmkollege Ismail Akyildiz erzielt bereits früh das 1:0. Nach einer Viertelstunde muss ich selbst den Platz verlassen, weil sich wieder mein rechter Oberschenkel bemerkbar macht. Dabei hatte ich wegen einer Zerrung extra vorher drei Wochen pausiert. Nach dem Duschen geht es gleich weiter zum Heimspiel meiner Herrenmannschaft gegen OT Bremen II. Ich lege dafür eine Kiste Mandarinen und Bananen für meine Spieler aus. Außerdem habe ich Blumen und eine Packung Merci für die Frau unseres Betreuers Stefan Rothermund besorgt. Diese wäscht unsere Trikots, die nach den Spielen nicht selten total verdreckt sind. Wir gewinnen das Spiel überraschend mit 16:1 und festigen damit unseren zweiten Platz. Wir vermeiden es nach dem Spiel jedoch, übertrieben zu feiern. Das wäre respektlos dem Gegner gegenüber. OT II hat zwar hinten sehr viel zugelassen, die Partie aber trotz des deutlichen Rückstandes bis zum Ende fair zu Ende gebracht. Das habe ich auch schon ganz anders erlebt. Mein Betreuer Holger Högemann, der Vater unseres Torwarts Sascha Högemann, und ich spendieren den Spielern zur Feier des Tages ein paar Getränke. Abends ärgere ich mich über die 0:3-Niederlage von Fenerbahce bei Akhisar Belediyespor. Auch nach der Entlassung von Trainer Phillip Cocu ist es also leider noch nicht besser bei meinem Verein geworden.



Montag, 10. Dezember: Ich bleibe mit Rückenschmerzen einen Tag zu Hause und hole erst einmal meine kleine Tochter Zeynep von der Schule an der Eggestedter Straße und dann meine ältere Tochter Özlem von der Schule ab. Um 17.30 Uhr mache ich das Essen Reis mit Putenfleisch warm, das meine Frau uns schon vorher gekocht hat. Özlem bereitet zudem einen Salat zu. Ohne Fußball geht es bei mir aber auch heute nicht. Ankaragücü unterliegt leider dem Tabellenführer der Süper-Lig, Istanbul BB. Meine Eltern stammen beide aus Ankara. Ich selbst bin aber in Bremen geboren.



Dienstag, 11. Dezember: Ich kann wieder arbeiten. Hiernach treffe ich mich mit zwei potenziellen Winterneuzugängen. Wenn das klappen sollte, wäre dies sehr gut für uns. Ich bin derart fußballverrückt, dass ich vor unseren Spielen zwei Nächte schlecht schlafe, weil ich es möglichst jedem Spieler recht machen möchte.

Zur Person

Oktay Özdemir (39)

fungiert seit Saisonbeginn als Trainer des Fußball-B-Kreisligisten Neurönnebecker TV. Der Industriemechaniker ist seit 17 Jahren mit Meliha verheiratet, mit der er die Kinder Özlem (15) und Zeynep (11) hat. Die Familie wohnt in Blumenthal.