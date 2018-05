Vinzenz van Koll (Olaf Schnell)

Vinzenz van Koll: Nicht so gut. Die erste Halbzeit war von uns nicht so gut. Die zweite Halbzeit haben wir mehr versucht, waren auch näher am Tor – aber kriegen dann das zweite Tor. Was soll ich sagen, es ist eben enttäuschend für uns verlaufen.

Beim ersten Treffer weiß ich es gar nicht mehr so genau. Da haben wir uns hinten nach einem sehr langen Ball wieder blöd angestellt. Nach dem Seitenwechsel kommen wir dann gut raus – mit einem guten Gefühl. Wir waren ja dran, haben ja Denis Spitzer eingewechselt und auch Druck nach vorne gemacht. Haben uns noch einmal angeheizt – das war gut von uns. Da dachte ich noch, dass wir dann endlich das erste Tor schießen. Aber dass wir noch eins kriegen. Na gut, dann kommt dieser Treffer zum 2:0 und wir machen anschließend brutal auf. Das 3:0 spielen die Hastedter klasse heraus und dann stehen wir hier auf dem Platz mit Nix herum.

Der fünfte Platz in der Bremen-Liga war für uns ja nicht so prickelnd. Aber dieses Pokalendspiel war für uns schon das absolute Highlight. Meine Familie war auch da. Natürlich ist man jetzt enttäuscht, dass man nicht mit denen feiern kann. Aber ich hoffe, sie verzeihen mir das, dass wir hier verloren haben. Wir haben kämpferisch doch alle 100 Prozent gegeben. Bei so einem Spiel braucht man doch auch nicht groß motivieren. Wer bei so etwas nicht 110 Prozent gibt, der kann sich nach dem Spiel fragen, ob er alles richtig gemacht hat. Gleich gucken wir erst einmal in der Kabine, wie wir die Leute wieder abbauen können, vor allem die jungen Spieler – da kümmere sich mich drum.

Ja, ich glaube schon. Für mich war das hier das erste Pokalfinale – für einige meine Mitspieler schon das dritte. Ich werde meine Jungs wie zum Beispiel Matze Tietze und Tim Pendzich mal fragen, wie man es hinkriegt, sich richtig abzulenken.

Auf jeden Fall. Ich denke mal die Bremen-Liga ist attraktiver geworden. Doch der Fokus liegt bei allen Mannschaften schon auf diesen Pokal. In der nächsten Saison machen wir es auf jeden Fall besser.

Zur Person

Vinzenz van Koll (26)

spielte beim SV Grohn und bei der SG Aumund-Vegesack. Das Pokalendspiel war für van Koll das bisherige sportliche Highlight. Mit Grohn scheiterte er einmal im Halbfinale gegen den Blumenthaler SV.