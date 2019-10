Die Kunstrad-Sportler aus Neuenkirchen (hintere Reihe, jeweils von links): Laura Teschner, Nicole Rautenhaus, Nicole Buck, Isabella Wehrenberg, Lina Mollzahn, Annika Mollzahn, Lara Kämer, Sarah Drewes; vorne: Jasmin Buck, Janina Mües, Lea Mollzahn, Luca Mollzahn, Jessica Mollzahn und Marina Mollzahn blicken auf eine erfolgreiche DM zurück. (WK)

Schwanewede. Über einen Medaillenregen freuten sich die Kunstradsportler des RV Vorwärts Neuenkirchen. Im Vierer-Kunstradsport holten sich Lea Mollzahn, Lina Mollzahn, Luca Mollzahn und Isabella Wehrenberg in Moers den deutschen Meistertitel. Silber und Bronze gab es für die RV-Vorwärts-Sportler im Sechser-Kunstradsport. Ein sechster Platz im Vierer der Frauen, Platz acht für die Geschwister Mollzahn im Zweier-Kunstradsport und der 14. Rang für die Vierer-Einradmannschaft komplettierten die Erfolgsbilanz.

Bereits der Auftakt im Sechser war sehr erfolgreich. Neuenkirchen I mit Jasmin Buck, Lea Mollzahn, Marina Mollzahn, Luca Mollzahn, Janina Mües und Jessica Mollzahn lag nach dem eingereichten Kürprogramm aussichtsreich an dritter Stelle. Die Mannschaft absolvierte ihre Kür sicher und alles schien in Richtung Medaille zu laufen. Doch dann gab es bei den Außensternen eine Unsicherheit und es kam zu einem wackeligen Stand – das bedeutete Punkteabzug. Danach kam es dann bei der Doppeltorfahrt zum Zusammenstoß zweier Sportlerinnen und wieder wurden Punkte abgezogen. Schließlich blieben dem Team 128,98 Punkte, dennoch konnten sie ihren dritten Platz verteidigen.

Missgeschick gut weggesteckt

Die zweite Vertretung ging von Platz fünf aus in den Wettbewerb. Lara Kämer, Nicole Buck, Annika Mollzahn, Lina Mollzahn, Isabella Wehrenberg und Nicole Rautenhaus starteten erstmals in der Eliteklasse und präsentierten sich in guter Form. Lediglich bei der Doppelrunde, auf dem Hinterrad rückwärts gefahren, kam es zu einem Zusammenstoß. Doch dieses Missgeschick wurde von den Sportlern gut weggesteckt – ausgefahrene 136,21 Punkte waren der Lohn dafür. Mit dieser guten Leistung schob sich der Sechser von Platz fünf auf Rang zwei vor und gewann etwas überraschend die Silbermedaille.

Mit einem Platz auf dem Treppchen hatten Lina Mollzahn, Lea Mollzahn, Luca Mollzahn und Isabella Wehrenberg im Vierer-Kunstradsport der offenen Klasse schon gerechnet, schließlich wurden sie in der Startaufstellung auf Platz zwei geführt. Nur die Mannschaft aus dem württembergischen Denkendorf hatte eine höhere Kürpunktzahl eingereicht. Bereits in der Juniorenklasse war der „gemischte“ Neuenkirchener Vierer erfolgreich und holte sich DM-Titel und Medaillen. Nun sollte auch in der Eliteklasse ein Platz auf dem Treppchen erzielt werden. Das Quartett ging beherzt zu Werke und zeigte eine saubere Vorstellung. Einzig die schwierigen, neuen Übungsteile, wie die im Steiger rückwärts gefahrenen kleinen Achten, brachten kleine Punktverluste.

Letztlich fuhren sie mit 164,49 Zählern eine neue persönliche Bestmarke aus und setzten sich zunächst an die Spitze. Denkendorf erwischte keinen guten Tag. Schließlich zeigte die Anzeigetafel am Ende nur 157,54 Punkte. Damit stand fest: Der Vierer aus Neuenkirchen holte sich im ersten Jahr in der Erwachsenenklasse auf Anhieb den Titel. Freudestrahlend nahmen die Mollzahn-Drillinge und Isabella Wehrenberg bei der Siegerehrung die Goldmedaille und das scharz-rot-goldene Meistertrikot in Empfang.

Im Vierer-Kunstradsport der Frauen traten Jasmin Buck, Sarah Drewes, Annika Mollzahn und Jessica Mollzahn für Vorwärts an. Bei der schwierigen gleichzeitigen Wechselschleifen-Torfahrt kam es aber zur Kollision – und für den Sturz und die nicht komplett gezeigte Übung gab insgesamt mehr als elf Punkte Abzug. Dadurch war für das Quartett diesmal ein Sprung weiter nach vorne in der Ergebnisliste nicht möglich. Ausgefahrene 147,60 Zähler bedeuteten schließlich Platz sechs.

Die Schwestern Marina und Jessica Mollzahn gingen im Zweier-Kunstradsport für Neuenkirchen auf die Wettkampffläche. Im Training kurz vor dem Start klappte noch alles problemlos. Im Wettkampf schlichen sich in der Kür auf zwei Rädern Fehler ein, die zum Punktabzug führten. In der zweiten Kürhälfte auf einem Rad hatten sich die Schwestern zwar wieder gefunden, doch letztlich wurde ihre Kür von den Wertungsrichtern mit nur mit 90,94 Zählern bewertet – das bedeutete Platz acht.

Unter keinem guten Stern stand auch der Auftritt der Vierer-Einradmannschaft mit Laura Teschner, Nicole Rautenhaus, Janina Mües und Lina Mollzahn. Unmittelbar nach dem Startruf stürzte eine Fahrerin bei der Schleifentorfahrt. Die verbleibenden Übungen gelangen dann aber ohne erkennbare Wackler und Fehler.

Ohne diesen unglücklichen Patzer wäre bei den geringen Punktabständen der Mannschaften in dieser Disziplin vielleicht sogar eine Medaille möglich gewesen. So blieb es beim 14. Platz in der Gesamtwertung.