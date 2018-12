Björn Wehrs ist Mannschaftsführer der ersten Tischtennis-Mannschaft vom Vegesacker Turnverein. (Ulf Buschmann)

Mittwoch, 12. Dezember: Da ich das kleine Privileg habe, im Home-Office als Vertriebsmitarbeiter eines Energieunternehmens mit eigenem Zuständigkeitsbereich Bremen-Nord zu arbeiten, beginnt mein Arbeitstag erst um 9 Uhr am PC. Leider überschattet die erste Meldung, die bei meinem Browser aufploppt, die nächsten Minuten: Das Attentat eines jungen Mannes mit Migrationshintergrund in Straßburg. Ich finde die Vorverurteilungen der Medien zwar grundsätzlich falsch. Aber in diesem Fall scheint es dokumentiert. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich mit einem ziemlich mulmigen Gefühl daran, dass ich fast auf den Tag genau vor vier Jahren an fast dem gleichen Platz in Straßburg gestanden habe. Da ich tags zuvor einem Vortrag im Nunatak in Blumenthal mit dem Politikwissenschaftler aus Frankfurt mit Bremer Vergangenheit, Fabian Jellonnek, über rechte Parteien bei der Bürgerschaftswahl 2019 gelauscht habe, treibt es mich für ein Anti-Rechts-Konzept innerhalb der SPD an. Ich hatte zuvor auch das Interview mit Jellonek in dieser Zeitung gelesen. Der Zeitpunkt für das Konzept ist günstig, hält der Unterbezirk doch am kommenden Sonnabend einen Antragsparteitag ab.

Abends fahre ich in die Stadt, um an einem Workshop des Bremer Bündnisses zur Verkehrswende teilzunehmen. Bei den Forderungen nach einer autofreien Innenstadt, Radschnellwegen und kostenlosem Nahverkehr muss ich mich allerdings als Parteimitglied zurücknehmen. Ich bekomme angesichts der aufgestellten und auch berechtigten Thesen Schweißperlen auf der Stirn. Damit muss sich meine Partei aber noch sehr intensiv auseinandersetzen. Der Tag endet mit einer Rundmail an alle Mitspieler der beiden VTV-Mannschaften, uns diesen Freitag mit den Auf-und Umstellungen aufgrund persönlicher Quartals-Tischtennis-Rating (QTTR)-Werte für die Rückrunde zu beschäftigen.

Donnerstag, 13. Dezember: Neben alltäglichen Einpflegungen in die Kundendatenbanken und eventuellen Verkaufsgesprächen ruft mich unsere Ortsvereins-Kassiererin Kirsten Löffelholz an. Sie möchte mit mir die Jahres-Endabrechnungen besprechen und bittet mich zudem noch, für sie kurzfristig einen Delegiertenersatz für Sonnabend zu organisieren. Außerdem hat sie noch ein paar Verständnisfragen zu unserem gemeinsamen Konzept in der Positionierung gegen Rechtspopulismus. Am frühen Abend mache ich mich auf den kurzen Weg in die Jacobs University zum Dialog-Forum Bremen-Nord der Handelskammer und des Wirtschafts- und Strukturrates (WIR). Es geht um Perspektiven für unsere Region, die mit 104 000 Einwohnern eigentlich als Großstadt gilt.

Die Hoffnung auf Impulse durch die Universität teile ich, die Einplanung der Sportfläche Oeversberg, also der zentral wichtigen Fußball-, BMX-, Skater- und Tennis-Bezirkssportanlage als potenziellen Technologiepark aber entschieden nicht. Hier soll ja unter anderem ein Medizin-Campus im Gespräch sein. Das Gelände muss aus meiner Sicht aber den Sportlern erhalten bleiben.

Freitag, 14. Dezember: Ich finde Zeit, unseren VTV-Technikwart Egon Schrader anzurufen, um mit ihm die kurzen Tagesordnungspunkte durchzugehen, die wir heute Abend beim Training besprechen wollen. Dabei erhalte ich die Nachricht, dass sich die Sprecherrunde aufgrund von Unpässlichkeit auf eine Vertagung auf den 21. Dezember verständigt hat. Langsam steigt bei mir die Spannung auf das tolle Spiel von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga morgen beim Tabellenführer Borussia Dortmund, als ich in der Mittagspause den Sportteil „MEIN WERDER“ im „WESER-KURIER“ lese. Demnach sind vielleicht sogar drei Punkte für die Bremer drin. Ich erinnere mich daran zurück, dass Werder auch bereits in der vergangenen Saison in Dortmund gewonnen hat. Warum sollte es nun also nicht noch einmal damit klappen? Nachmittags besuche ich die allwöchentliche Kundgebung der Bremen-Norder Bürger gegen den Krieg. Hier berichtet der Diplom-Psychologe Manfred Polewka über Bangladesch. Ich ergreife das Wort und weise auf die aus meiner Sicht völlig inakzeptable Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2022 nach Katar hin. Dort werden schließlich Bangladeschi als Vertragsarbeiter für die Errichtung der Stadien ausgebeutet. Zum Abschluss des Tages schlage ich mich im Tischtennis-Training mit Matthias Tischler vom TV Grohn aus der Bremen-Liga ein. Derzeit belegen wir in der 3. Kreisliga den ersten Abstiegsplatz. Ich werde zusehen, mit meinem neuen Schläger einfach öfter offensiv zu spielen, um so zum Klassenerhalt beizutragen.

Sonnabend, 15. Dezember: Ich fahre mit dem Bus zum Parteitag in den Pellens Sportpark nach Marßel. Auf dem Weg dorthin lese ich in der „NORDDEUTSCHEN“ die beruhigende Nachricht, dass die Jacobs University endgültig auf die Option Oeversberg verzichtet. Derart gestärkt bringe ich zusammen mit Dirk Bülow, unserem Schriftführer, das Anti-Rechts-Konzept ein, das wir in erster Linie in Farge-Rekum verorten wollen. Anschließend unterstütze ich noch einen Antrag der Jusos zur Wiederausbildung von Sportlehrern und der verbindlichen Gewährung der dritten Sportstunde. Durch den Parteitag verpasse ich leider Werders Match in Dortmund. So erfahre ich erst hinterher von der knappen 1:2-Niederlage. Leider ist es also nichts mit der Überraschung beim Ersten der Fußball-Bundesliga geworden.

Sonntag, 16. Dezember: Am Mittag kündigt sich überraschend mein Bruder Henning mit seiner vierköpfigen jungen Familie aus Horn-Lehe zu einem Besuch an. Wir verbringen seit Langem mal wieder einen geruhsamen Sonntag in vertrautem Kreise. Beim Aufsagen von Textpassagen meiner achtjährigen Nichte Clara für ihre Heiligabend-Aufführung kommt ordentlich Weihnachtsstimmung auf. Abgerundet wird der Tag durch ein zufälliges Einschalten meines Lieblingssenders RadioWeserTV. Dieser beschäftigt sich drei Stunden lang mit den 80er-Jahren. Ich versinke und schwelge in Erinnerungen an die damalige Zeit.

Montag, 17. Dezember: Ich muss noch einiges in der Mitgliederbetreuung des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, kurz BUND, für den ich im Nebenjob tätig bin, nacharbeiten. Dazu bin ich gestern schließlich nicht gekommen. Beim abendlichen Training gibt mein Mitspieler Dirk Richter nachträglich zum 50. Geburtstag eine Hopfenschorle aus. Ich finde es schön, dass rechtzeitig dazu sein langjähriger Doppelpartner „Ecki“ Wiebe wieder zu uns zurückgekehrt ist, um sich mit uns auf die wichtigen Abstiegsspiele im Januar einzustimmen.

Dienstag, 18. Dezember: Zum Abschluss des politischen Jahres habe ich noch vor, im Rahmen der Bremer MigrantInnen-Tage eine Einführung in die Tätigkeit eines Einbürgerungslotsen zu bekommen. Immerhin haben wir mittlerweile drei ehemals geflüchtete Männer bei uns in der VTV-Abteilung, die durch den Sport am besten am gesellschaftlichen Leben partizipieren können. Außerdem steht unser Pokal-Achtelfinale an – es geht zu Hause gegen den ATS Buntentor.

Zur Person

Björn Wehrs (46)

gehört seit fünf Jahren dem Vegesacker TV an und war im Jahre 2013 Mitbegründer der Tischtennis-Sparte. Hier ist er Mannschaftsführer des ersten Teams, das in der 3. Kreisliga Bremen spielt. Zusätzlich sitzt Wehrs dem SPD-Ortsverein Aumund-Vegesack vor.