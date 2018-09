Bremen-Nord. Derbysieg für den SV Türkspor am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga. In einer hart umkämpften Partie setzte sich der Aufstiegsanwärter mit 2:1 gegen den Blumenthaler SV II durch. Die Negativserie der TSV Farge-Rekum setzte sich mit einer 2:4-Heimniederlage gegen den FC Roland Bremen fort. Für die SG Aumund-Vegesack II gab es beim 0:3 gegen Tuspo Surheide ebenso keine Punkte zu holen.

SV Türkspor – Blumenthaler SV II 2:1 (0:1): Respektvoll begegneten sich die beiden Burgwall-Klubs an heimischer Spielstätte. Sowohl Türkspors Coach Bahadir Kilickeser als auch Blumenthals Spielertrainer Daniel Rosenfeldt sprachen von einem „erwartet schweren Gegner“ – die Partie wurde kämpferisch zwar auf gleichem Niveau ausgetragen, aber die individuelle Qualität der SVT-Akteure machte schließlich den Unterschied.

Dabei war die BSV-Reserve früh in Führung gegangen, sie resultierte aus dem ersten Angriff der Gäste: Jannik Stein köpfte in der neunten Spielminute nach einer Ecke zum 1:0 ein. Auf der Seite des gastgebenden SVT scheiterten in der Folge Bilal Subasoglu sowie Ismail und Enes Kök an Blumenthals bestem Mann auf dem Platz: Torhüter Maximilian Braun. Und auch der zum SV Türkspor zurückgekehrte Necati Uluisik vergab gegen Braun.

In der Halbzeitpause bündelte die Kilickeser-Elf ihre Kräfte, und nach dem Seitenwechsel verwertete Türkspors Bilal Subasoglu ein Zuspiel von Uluisik mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich (62.). Kurz darauf nahm sich der eingewechselte Rechtsfuß Milan Meyer ein Herz, legte sich den Ball auf seinen Linken vor und beförderte das Leder aus 20 Metern in den BSV-Kasten (71.).

„Dann haben wir natürlich alles nach vorne getrieben und es Türkspor insgesamt schwer gemacht. Am Ende bin ich zufrieden. Mit ein bisschen Glück wäre auch ein Unentschieden drin gewesen“, sagte Blumenthals Spielertrainer Daniel Rosenfeldt. Sein SVT-Pendant Bahadir Kilickeser stimmte zu: „Wir waren zwar dominant, aber Blumenthal hat das wirklich gut gemacht und sehr gut gekämpft. Sie werden bestimmt noch einige Gegner ärgern – das Ergebnis passt.“

Tuspo Surheide – SG Aumund-Vegesack II 3:0 (1:0): „Das war unsere schwächste Saisonleistung“, lautete das nüchterne Fazit von SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann. Dabei hatten die Vegesacker nicht schlecht angefangen, konnten aber einige Fehlpässe der Surheider nicht verwerten. „Wir haben nicht konsequent zum Tor agiert, sondern waren zu verspielt“, so Broekmann. Sein Trainerkollege Michael Leopold wies auf die aus Verletzungsgründen zum fünften Mal veränderte Defensivaufstellung hin: „Alle Tore waren reine Fehlpässe von uns, zeitweise ohne Bedrängnis.“ Dazu kamen eine fehlende Präsenz in den Zweikämpfen und nach vorne gespielte Bälle ins Niemandsland.

Nach einer Viertelstunde fiel das erste Tor für die Bremerhavener: Eine Ballklärung landete bei Surheides Bugra Kurt, der zum 1:0 einnetzte (16.). Im zweiten Durchgang verlor SAV II den Ball im Aufbau, sodass Behar Nebihi zum 2:0 treffen konnte (58.). Kurz darauf behinderten sich die Vegesacker Akteure Veysel Yasak und Nico Trentweber gegenseitig, wodurch Bugra Kurt ein Slapstick-Tor zum 3:0-Endstand gelang (64.).

„Das reifere Team hat gewonnen. Wir dürfen unser Selbstvertrauen nicht verlieren“, sagte Manuel Broekmann, der lieber auf die anstehende Partie am kommenden Sonntag gegen den SC Borgfeld II blickt. Michael Leopold sprach von einer „reinen Lehrstunde für unsere Jungs. Wir hätten noch höher verlieren können oder sogar müssen.“

TSV Farge-Rekum – FC Roland Bremen 4:2 (0:0): Einen unverändert schweren Stand haben die abgestiegenen Farger in der neuen Liga. Nur zwei Punkte nahmen sie aus nunmehr sechs Partien mit, ein Sieg lässt noch immer auf sich warten. Dabei begann die TSV gut gegen Roland und hatte bis zum Pausenpfiff mehr vom Spiel. So folgte kurz nach dem Wiederanpfiff als Belohnung der verdiente 1:0-Führungstreffer, bei dem Phillip-Malte Barnat den Ball ins lange Eck beförderte (47.).

„Da haben wir uns noch keine Sorgen gemacht, waren vielleicht im Anschluss zu locker“, sagte Farges Co-Trainer Heiko Hillrichs. Aus dem Gewühl im Strafraum resultierten zunächst der Ausgleich für die Gäste durch Howanes Johnny Titizian (65.) und danach die 2:1-Führung für Roland, für die ebenso Titizian verantwortlich zeichnete (73.). Seinen lupenreinen Hattrick machte der FC-Akteur in der 85. Minute mit seinem Tor zum 1:3 aus Farger Sicht perfekt.

Die Schlussminute wurde aktionsreich, als ein missglückter Rückpass der Farger Defensive den Ball zum bereitstehenden Roland-Angreifer Ponya Farokhnia brachte und dieser das 4:1 für die Gäste erzielte (90.). Mit dem darauffolgenden Anstoß konnte Farges Philip Bohnhardt aus der Drehung noch das 2:4 der Platzherren markieren (90.).

„Wir haben die Niederlage größtenteils selbst verschuldet, weil wir Chancen nicht clever ausgespielt haben und ohne Mut in die Zweikämpfe gegangen sind“, sagte Heiko Hillrichs. Gleichwohl seien die Farger Stürmer zögerlich vor dem Tor gewesen, weil der Gäste-Torwart durch ungestümes Auftreten aufgefallen sei und die TSV-Spieler keine weiteren Verletzungen riskieren wollten.