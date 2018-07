Auf den neuen Fußball-Coach des TSV Lesum-Burgdamm, Bayram Özkul (rechts), wartet im Vorfeld der Landesliga-Saison noch viel Arbeit. (Christian Kosak)

Lesum. Der Kunstrasen im Ihletal und der knallblaue Himmel darüber strömen auch noch um 19 Uhr brutale Hitze aus. Das allerdings ist nicht der Grund, weshalb sich um den neuen Cheftrainer des TSV Lesum-Burgdamm, Bayram Özkul, nur vier Spieler scharen. Alle anderen seien verhindert und hätten sich entschuldigt, erklärt der 44-Jährige, der mit einer runderneuerten Mannschaft in der Landesliga bestehen soll – und will.

In Nordbremer Fußball-Kreisen werden DJK Germania Blumenthal und der TSV Lesum-Burgdamm als designierte Absteiger gehandelt, bevor das erste Punktspiel in der Saison 2018/19 überhaupt angepfiffen worden ist. Das hat Gründe: Sowohl den Blumenthalern als auch den Heidbergern sind etliche Stammspieler vergangener Jahre abhandengekommen. Doch die beiden neuen Trainer Aydin Pekyalcin (DJK) und Bayram Özkul zeigen sich optimistisch. Wobei die Portion Zuversicht bei dem Lesumer Coach größer ausfallen muss.

Schließlich hat die Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison bei den Heidbergern noch gar nicht so richtig begonnen. Die Suche nach neuen Spielern, urlaubende und beruflich nicht abkömmliche Kicker haben ein Mannschaftstraining mit allen Beteiligten bislang nicht zugelassen.

Eine Hypothek, die der TSV Lesum-Burgdamm freilich bewusst in Kauf genommen hat. Daraus jedenfalls macht Michael Burghardt kein Hehl. Der frühere Co-Trainer hat sich ebenso wie der ehemalige langjährige Cheftrainer der Lesumer, Gino Shabani, aus beruflichen Gründen in die zweite Reihe hinter Bayram Özkul gestellt, stehen ihm aber nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite. Und sie mussten in der vergangenen Saison hautnah miterleben, wie der mit starken fußballerischen Vorstellungen in die Pflichtspielserie gestartete Landesligist vom Heidberg in der Rückserie den Boden unter den Füßen verlor und sich nur noch wie ein angeschlagener Boxer torkelnd vor dem Knock-out, sprich: Abstieg, retten konnte.

Viele Langzeitverletzte

Dazu habe sicherlich die ungewöhnlich lange Liste der Langzeitverletzten beigetragen, sagt Burghardt rückblickend. Ursache für die Niederlagenserie sei aber auch die fehlende Einstellung etlicher sogenannter Leistungsträger gewesen. Die Trainingsbeteiligung habe stark nachgelassen, immer öfter hätten sich Akteure vor Spieltagen mit fadenscheinigen Begründungen entschuldigt, mussten Alte-Herren-Spieler aushelfen.

Einen solch unrühmlichen Saisonverlauf will der Traditionsverein nicht noch einmal erleben. Das hat auch Fußball-Abteilungsleiter Axel Seekamp wiederholt bekräftigt. Und er hat mit Bayram Özkul einen neuen Trainer gefunden, der den Amateurfußball als das bezeichnet, was er seiner Meinung nach sein sollte: „Mit Leidenschaft Spaß am Spiel zu haben.“ Und dabei dürfe Geld keine Rolle spielen, unterstreicht der 44-Jährige sein Credo. Das deckt sich mit der Zielsetzung des Vereins. Michael Burghardt: „Der TSV Lesum kann zwar mit den schönsten Plätzen und den modernsten Umkleide- und Sanitäreinrichtungen (Ihletal) aufwarten, Geld aber wird den Spielern nicht in die Hand gedrückt.“

Eine klare Ansage. So deutlich, dass die Suche nach ligatauglichen Spielern nicht einfach war. Inzwischen aber hat Michael Burghardt die Passanträge von sieben Neuzugängen bearbeitet. Vom 1. FC Burg sind Jordan Pfannschmidt (Torwart) und Jan Christian Kriter (Abwehr), vom SV Grohn Muhammed Özkul (Sturm), vom SV Türkspor Emrah Ucar (Abwehr), der frühere Grohner Hassan Chaaban (Abwehr) sowie Ufuk Engin (vereinslos/Sturm) und Dominik Diessel von der SG Marßel (Torwart) zum Heidberg gewechselt. Und mit Diessel auch dessen Vater Horst, der zuletzt die SG Marßel trainiert und jetzt Bayram Özkul als Co-Trainer unterstützen soll.

Dem TSV Lesum-Burgdamm die Treue gehalten haben Giorgio Gogishvili (Offensive), Veton Maliqi (Abwehr), Peyman Rasmju (Abwehr/Mittelfeld), Shaban Shabanaj (Abwehr), Tarik Stiefs (Abwehr), Ercan Yilmaz (Sturm), Marian Bokelmann (Abwehr), Steven Fege (Mittelfeld), Muhammed Abdallah (Sturm) und Nick Peters (Mittelfeld). Aber auch Remigius Wild steht noch auf der Liste von TSV-Trainer Bayram Özkul. Wann er nach seinem Kreuzbandriss allerdings wieder auflaufen kann, ist ungewiss.

Der neue Lesumer Coach, den Erhan Koster beim SV Türkspor vom fußballerischen Rohdiamanten zum Stammspieler der ersten Herren formte, und der von 2004 bis 2007 für den damaligen Verbandsligisten TSV Lesum-Burgdamm die Stiefel schnürte, bevor er sich nach dessen Abstieg wieder dem SV Türkspor anschloss, ist nach eigenen Worten noch auf der Suche nach weiteren Verstärkungen. Sollte das nicht mehr bis zum Saisonstart klappen, will Özkul seinen Kader auf alle Fälle in der Winterpause erweitern. Weil mit Verletzungen und anderen Eventualitäten zu rechnen sei, komme man darum wahrscheinlich nicht herum, sagt der TSV-Coach.

Ehrgeiziges Unterfangen

Er will den runderneuerten TSV Lesum-Burgdamm in den kommenden drei Wochen für den Landesliga-Start fit machen. Ein ehrgeiziges Unterfangen mit bis zu fünf Trainingseinheiten in der Woche. Ob es von Erfolg gekrönt ist, wird sich zum Saisonauftakt herausstellen. Am Sonnabend, 18. August, müssen die Heidberger um 14 Uhr beim TS Woltmershausen ihr erstes Pflichtspiel bestreiten, eine Woche später (25. August) erwarten sie den Nachbarschaftsrivalen SV Lemwerder um 15 Uhr zum ersten Heimspiel auf dem Heidberg.

Dass seine Mannschaft in der nordbremischen Fußballszene als Abstiegskandidat eingestuft wird, sorgt bei Bayram Özkul nicht für Zornesfalten auf der Stirn. Im Gegenteil. „Man soll uns ruhig unterschätzen“, sagt der TSV-Trainer, der seinem Team und sich zutraut, am Ende der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz zu stehen.