Blumenthal. „Ihr wart immer so nah an mir dran“, teilte der Torwart des Blumenthaler SV, Malte Vollstedt, seinen Mitspielern direkt nach dem 2:0-Sieg seiner Formation in der Fußball-Bremen-Liga beim VfL 07 Bremen mit. Die Abmessungen auf dem Ausweichplatz auf der Bezirkssportanlage an der Nürnberger Straße im Findorff stimmten nicht so ganz. „Der Strafraum war zwei Meter zu klein. Auch der Elfmeterpunkt ist nicht dort gekreidet worden, wo er hingehört. Das war irgendwie ein komisches Gefühl“, ließ der Schlussmann nach seinem geglückten Comeback wissen.

Viel wichtiger war Vollstedt aber die Tatsache, dass seine lädierte linke Hand der ersten Belastungsprobe standhielt. „Beim Warmmachen habe ich es aber schon noch gemerkt“, so der 27-Jährige, der für den verletzten Jascha Tiemann einspringen musste. Malte Vollstedt war es nur recht, dass die Findorffer in der Offensive kaum etwas zustande brachten. „Den einzigen Schuss, den ich aufs Tor bekommen habe, konnte ich dann zum Glück auch noch mit der rechten Hand abwehren“, frohlockte der frühere Keeper des VSK Osterholz-Scharmbeck.

Jürgen Tashi hatte ihn in der ersten Halbzeit einmal wenigstens halbwegs geprüft. Ansonsten zeigten sich die Hausherren im ersten Durchgang durchaus bemüht, doch es sah nie so aus, als ob der Vorletzte ein Tor erzielen würde. „Wir haben hinten nichts zugelassen“, freute sich Blumenthals Trainer Malte Jaskosch. Im Offensivspiel ließen seine Mannen in den ersten 45 Minuten aber den letzten Biss vermissen, sodass sich zunächst ein lauer Frühlingskick entwickelte.

Nach der Rückkehr aus den Kabinen zogen die Blau-Roten dann die Zügel an. BSV-Kapitän Tim Pendzich nahm bei seinem Dribbling durch den gegnerischen Strafraum nicht das ausgestreckte Bein eines Gegenspielers an, sondern steckte zu seinem Sturmpartner Vinzenz van Koll durch, der ohne Mühe freistehend das 1:0 erzielte (53.). „Wir haben zuvor bei einem langen Ball nicht aufgepasst“, ärgerte sich VfL-Trainer Marcel Wino.

In der 62. Minute hätte Tim Pendzich bereits für die Vorentscheidung sorgen müssen. Er zielte aber völlig blank um Zentimeter links vorbei. „Klasse Pass, Moritz“, lobte Malte Jaskosch an der Seitenlinie den Vorbereiter dieser dicken Möglichkeit, Moritz Hannemann, der Pendzich genau im richtigen Moment steil geschickt hatte. Nach einem unsauberen Pass von Dennis Jordan von hinten heraus ermahnte Jaskosch den Innenverteidiger zu einem klareren Spiel.

Nachdem Vinzenz van Koll noch knapp das 2:0 verpasst hatte, holte Kebba Mboge mit seinem Kopfball nach einer Ecke von Tim Pendzich die Vorentscheidung nach (73.). „Wir haben immer noch genügend Zeit“, versuchte Findorffs Torhüter Lucas Horsch seine Mannen aufzumuntern. Bis auf einen harmlosen Lupfer über den Querbalken von David Pioch kam aber nichts mehr vom Heimteam (80.). „Wir haben uns einfach zu wenige Chancen herausgespielt und es zu viel mit langen Bällen versucht“, kritisierte Marcel Wino.

Nach einer Dreiviertelstunde hatte Vinzenz van Koll die schönste Kombination über Tim Pendzich und Joker Paul Marciniak ein wenig zu überhastet abgeschlossen. „Wenn jetzt noch Arne Meyer mit seiner ersten Ballberührung das 3:0 macht, dann bin ich zufrieden“, erklärte Jaskosch nach der Einwechslung des lange verletzten Rückkehrers Arne Meyer. Fast wäre ihm der Wunsch sogar erfüllt worden. Doch der ebenfalls neu ins Match genommene Ali Dag kam mit seinem geplanten Querpass auf Meyer nicht am aus seinem Kasten geeilten Lucas Horsch vorbei (88.). Jaskosch beorderte Mittelfeldspieler Arne Meyer in die vorderste Reihe. „Es war ein typischer Arbeitssieg“, bilanzierte ein entspannter Malte Jaskosch.