Das waren noch Zeiten. NTV-Schlussmann Christian Ehley (vorne) im Lottopokal-Spiel gegen die Kicker des Brinkumer SV. (Christian Kosak)

Auf dem Papier existiert er noch. Noch immer, muss es korrekterweise heißen, denn schon im März zeichnete sich das Ende des 1880 gegründeten Neurönnebecker Turnvereins (NTV) ab. Weil es keinen amtierenden Vorstand mehr gibt. Und wenn sich niemand findet, der sich in die Pflicht nehmen lässt, sei die Liquidation unausweichlich, sagt die Geschäftsführerin des Landessportbundes, Karoline Müller.

Müller hat nach eigenen Worten in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit besorgten Vereinsmitgliedern geführt, die sich an den Landessportbund gewandt hatten. Grund: Seit dem plötzlichen Tod des bisherigen NTV-Vorsitzenden Gerhard Richter am 9. Februar ist der Verein quasi führungslos.

Richter hatte das Amt im November 2019 von Sven Rühlke übernommen, der aus beruflichen Gründen zurückgetreten war. Eine Aktualisierung im Vereinsregister sei aber nicht vorgenommen worden, sagt die LSB-Geschäftsführerin, die von einer festgefahrenen Lage spricht.

Ob sie noch einmal überwunden werden kann, um die Vereinsauflösung zu verhindern, ist höchst zweifelhaft. Schließlich ist der Sportbetrieb seit einem guten Vierteljahr komplett eingestellt. Zuletzt waren beim Neurönnebecker TV nur noch die Fußball- und die Tischtennis-Sparte aktiv. Die Kicker führten vor Ausbruch der Corona-Pandemie die Tabelle der Kreisliga A Bremen an. Das Gros des Teams und mit ihm ihr Trainer Oktay Özdemir sind inzwischen zum TSV Lesum-Burgdamm in die Bezirksliga gewechselt. Also dorthin, wo sie als potenzieller Aufsteiger ohnehin kicken wollten.

Derweil kümmert sich Stefan Eisenbarth von der einstigen Tischtennis-Abteilung weiterhin ehrenamtlich um die verbliebene Verwaltungsarbeit im Verein. Und um die wertvollen historischen Unterlagen, aus denen zum Beispiel hervorgehe, dass Sportler des Neurönnebecker TV 1936 an den Olympischen Sommerspielen in Berlin teilnahmen. Eine offizielle Vorstandsarbeit will Eisenbarth allerdings nicht übernehmen. Sie ist indes unabdingbar, damit der Neurönnebecker TV nicht endgültig aufgelöst wird.

Und das ist wahrscheinlich, nachdem sich Sven Rühlke vor drei Monaten nach eigenem Bekunden vergeblich um die Einsetzung eines „Notvorstandes“ bemüht hat. Weil es Gerhard Richter nach seiner Wahl zum Chef des Neurönnebecker TV unterlassen hatte, eine namentliche Änderung in dem beim Amtsgericht Blumenthal geführten Vereinsregister vorzunehmen, fungiert Rühlke auf dem Papier noch immer als „vertretungsberechtigter Vorstand. Der Hagener hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet, um bei einer Liquidation des 140 Jahre alten Vereins rechtlichen Beistand zu haben.

Karoline Müller will allerdings noch einmal das Gespräch mit den verbliebenen NTV-Mitgliedern suchen und darüber hinaus mit den Fachabteilungen des Landessportbundes über Möglichkeiten sprechen, dem nordbremischen Traditionsverein doch noch das Überleben zu sichern. Darüber hinaus, so Müller, sei man in engem Kontakt mit dem Sportamt Bremen, das für den Sportplatz der Rönnebecker zuständig ist, der sich in städtischem Besitz befindet.

Auf dem sich zurzeit freilich nur Hase und Igel begegnen. Sollten jedoch Sportler anderer Vereine Interesse an der Nutzung des Fußball-Grüns haben, dürften sie beim Sportamt auf offene Ohren stoßen, sagt der Pressesprecher von Sportsenatorin Anja Stahmann, Bernd Schneider.

Um die Auflösung des Neurönnebecker Turnvereins „ordnungsgemäß“ abzuwickeln, sind laut Karoline Müller natürlich auch die finanziellen Dinge zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss geklärt werden, was mit dem Vereinsheim an der Turnerstraße 111 passiert, das privat betrieben wird. In diesen Tagen spiegelt es den Zustand des Vereins wider: Vergitterte Fenster und heruntergelassene Jalousien signalisierten Stillstand.