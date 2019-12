Bis zum letzten Spieltag ist der Lemwerder TV, hier mit Janika Seemann in Aktion, ein heißer Kandidat für den Aufstieg in die 1. Bundesliga Nord der Frauen. (Maximilian von Lachner)

Umjubelte Aufstiege, unerwartete Medaillengewinne, geplatzte Aufstiegsträume, bittere Abstiege, Enttäuschungen und Kuriositäten – darüber haben wir im Jahr 2019 Tag für Tag berichtet. Unser dreiteiliger Rückblick erinnert an diese besonderen Ereignisse.

1. Januar: Gelungener Start ins Jahr 2019 für den Fußball-Landesligisten SV Grohn. Die von Interimstrainer Torben Reiß betreuten „Husaren“ gewinnen das Neujahrsturnier des ASV Ihlpohl gegen den Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack mit 3:2 nach Siebenmeterschießen.

6. Januar: Auch beim 31. Bremen-Nord-Cup des SV Lemwerder ist der SV Grohn gut dabei. Im Halbfinale ereilt die Nordbremer aber das Aus gegen den späteren Zweiten Tur Abdin. Den Wanderpokal und das erste Preisgeld schnappt sich Bremen-Ligist BSC Hastedt.

6. Januar: Die erste Saison für die Sportschützen Bremen in der 2. Luftgewehr-Bundesliga endet mit einer 2:3-Niederlage beim SV Stoppelmarkt. Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt aber bereits vor dem siebten Wettkampf sicher und beendet die Serie als Tabellenvierter mit 8:6 Punkten.

7. Januar: Trainingsauftakt beim Fußball-Landesligisten SV Grohn: Ab sofort hören alle auf das Kommando von Spielertrainer Jan-Philipp Heine, der nach Celestin Zurek und Interimstrainer Torben Reiß bereits der dritte „Husaren“-Coach in der laufenden Saison ist. Heines Auftrag: den Klassenerhalt mit dem Traditionsverein schaffen.

18. Januar: Norman Stamer gibt bekannt, das er seine Trainertätigkeit beim Fußball-Landesligisten SV Lemwerder im Sommer beenden wird. Der 41-Jährige hatte den SVL 2013 übernommen und von der Kreisliga A in die Landesliga geführt. In der Saison 2017/18 wurde Lemwerder Landesliga-Vierter. Abteilungsleiter Ralf Bande präsentiert Edu Yakan als Nachfolger.

19. Januar: Pablo Broszio ist aus Panama zurückgekehrt. Der Gerätturner des TV Grohn hat sich in dem mittelamerikanischen Land vorgestellt, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Der große Traum des 16-Jährigen: Er will bei Olympia 2024 in Paris für Panama starten.

20. Januar: Für den SV Grambke-Oslebshausen wird die Lage in der Handball-Landesliga der Männer immer prekärer. Das 26:28 im Kellerduell gegen den Tabellenletzten TV Sottrum lässt die Hoffnung des Teams von Marcel Hägermann auf den Klassenerhalt weiter sinken.

3. Februar: Der Lemwerder TV verpasst den Aufstieg in die 1. Faustball-Bundesliga der Frauen. Die Mannschaft um das Trainertrio Bartelt/Dick/Weigt beendet die Saison mit 20:8 Punkten als Dritter, Bayer Leverkusen und der Wardenburger TV sind einen Tick besser (22:6). Im letzten Saisonspiel muss sich der Lemwerder TV dem direkten Konkurrenten Wardenburg mit 1:3 beugen.

3. Februar: Jennifer Bienert vom Tischtennis-Regionalligisten SG Marßel sorgt für eine faustdicke Überraschung. Sie wird bei den norddeutschen Meisterschaften in Hamburg hinter Ann-Marie Dahm, der sie sich im Finale mit 1:4 beugen muss, Vizemeisterin. Eine zweite Medaille sichert sich Jennifer Bienert im Doppel, hier gewinnt sie mit ihrer Mannschaftskameradin Klara Bruns Bronze.

17. Februar: Klasse Auftritt von Jonas Gambalat vom Blumenthaler TV bei den norddeutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen über die langen Strecken in Magdeburg. Über 1500 Meter Freistil sichert er sich im Jahrgang 2002 in 17:29,83 Minuten den Titel, obendrauf gibt es noch die Bronzemedaille über 400 Meter Lagen in 5:02,25 Minuten.

24. Februar: Der Lemwerder TV verfehlt den Aufstieg in die 2. Faustball-Bundesliga Nord der Männer. Die Mannschaft von Trainer und Abteilungsleiter Uwe Kienast kassiert in der Aufstiegsrunde, die im SFZ Lemwerder ausgetragen wird, Niederlagen gegen die beiden Mitbewerber SV Düdenbüttel (1:3) und TV Wahlscheid (0:3).

5. März: Mit der Verpflichtung von Torben Lemke, dem älteren Bruder der beiden Handball-Bundesliga-Spieler Finn und Jari, für die Saison 2019/20 setzt die Richtung Oberliga strebende HSG Schwanewede/Neuenkirchen ein Zeichen. Der 2,04 Meter lange Torben Lemke stammt wie seine Brüder aus dem „Schwäne“-Nachwuchs, ist 28 Jahre alt und spielte viele Jahre in der dritten Liga für Edewecht.

6. März: Mit zwei Titeln im Gepäck kehrt der MTV Eiche Schönebeck von den norddeutschen Prellball-Meisterschaften in Dissen im Teutoburger Wald zurück. Die männliche Jugend und die Schülerinnen freuen sich nicht nur über Platz eins, sondern auch über die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft.

24. März: Basketball Lesum/Vegesack sichert sich am letzten Spieltag der Oberliga Männer den Klassenerhalt. Die Truppe von Trainer Ronny Arnoldt gewinnt das Do-or-die-Spiel beim SV Ofenerdiek mit 66:63. Ofenerdiek, das noch mit 63:58 geführt hatte, steht damit als Absteiger fest.

30. März: Die Rückkehr der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in die Handball-Oberliga Nordsee der Männer ist nach dem 26:26 im Topspiel gegen den Elsflether TB perfekt. Wie sich die „Schwäne“ über den feststehenden Aufstieg freuen, erleben die rund 600 Zuschauer in der Halle Heideschule mit. Die anschließenden Feierlichkeiten gehen bis zum Morgengrauen.

23. März: Jan Knutzen von der SG aquinet Lemwerder sorgt in Lingen für Furore. In neuer persönlicher Bestzeit gewinnt er das Rennen über die zehn Straßenkilometer und wird damit niedersächsischer Landesmeister in der M30.

30. März: Mit reichlich Edelmetall im Gepäck kehrt Gabriele Rost-Brasholz von der LG Bremen-Nord von den Hallen-Weltmeisterschaften der Senioren im polnischen Toruń zurück. In der W70 holt sie über 3000 Meter Silber und über 10 000 Meter sowie im Halbmarathon Bronze. Unschlagbar ist sie als Team mit Elisabeth Springer und Brigitte Nittel, sie erobern Gold im Crosslauf und Gold im Halbmarathon. Ihre Teamkollegin Waltraud Bayer wird in der W75 über 800 Meter WM-Zweite, über 1500 Meter sichert sie sich zudem Bronze.

6. April: Den Schülerinnen des MTV Eiche Schönebeck um ihre Trainerin Inge Mahler gelingt bei den deutschen Prellball-Meisterschaften die Titelverteidigung. Obwohl krankheitsbedingt nur zu dritt angetreten, kehren Michelle und Marielle Husen sowie Merle Jonkhaus goldbehangen aus Hückeswagen nach Bremen-Nord zurück.

6. April: Nach dem siebten von acht Spieltagen hat der DC Vegesack den Titel in der Dart-Bundesliga in der Tasche. Die immer noch ungeschlagene Mannschaft um Teammanager Detlef Dolinksi kompensiert das Fehlen von fünf Spitzenleuten und gewinnt beim Heimspieltag im „Nightfly“ gegen Bochum und Berlin jeweils mit 7:5.

14. April: Das ist bitter. Da öffnet sich für die Tischtennis-Damen der SG Marßel plötzlich die Tür zum Aufstieg in die 3. Liga, aber den Nordbremerinnen gelingt es nicht, sie einzutreten. Da sich Regionalliga-Spitzenreiter SC Poppenbüttel einen kaum für möglich gehaltenen 3:8-Ausrutscher gegen den TTC Neukölln Berlin erlaubt, reicht Marßel ein Sieg gegen RSV Braunschweig zum Drittliga-Aufstieg. Doch die Marßeler patzen ebenfalls, unterliegen dem RSV mit 6:8 – und bleiben in der Regionalliga Nord.

14. April: Das ist ein Ausdruck von Dominanz: Bereits nach 24 von 30 Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Bremen steht des SV Türkspor als Aufsteiger in die Landesliga fest. Der Titelgewinn ist ebenfalls nur noch reine Formsache. Nach dem 6:5-Sieg gegen ATS Buntentor gibt Trainer Bahadir Kilickeser seiner Mannschaft um Torjäger Milan Meyer eine Woche trainingsfrei.

21. April: Frohe Kunde für die Tischtennis-Damen der TuSG Ritterhude. Da der TSV Lunestedt und der TTC Lechstedt auf den Aufstieg verzichten, rücken Katharina Wrieden und Co. nachträglich in die Oberliga auf.

28. April: Bitteres Saisonende für den SK Bremen-Nord: Statt des erhofften und benötigten Sieges gegen Werder Bremen IV gibt es in der Schach-Verbandsliga Nord eine 3:5-Niederlage. Der Landesliga-Aufstieg ist damit scheinbar passe.