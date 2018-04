HVH-Spieler Nils Grundmann (mit Ball) hat sich hier gekonnt gegen die SVGO-Abwehr durchgesetzt. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord/Schwanewede. Der Zweite hielt sich mit einem 31:16-Erfolg beim Nachbarn HSG Vegesack/Hammersbeck schadlos. Dank eines 23:19-Sieges bei der SV Hemelingen gaben die Vegesacker die rote Laterne zwei Tage später aber an die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III weiter. Diese unterlag dem SV Werder Bremen mit 30:31. SVGO III zog mit 24:27 bei der SG Findorff II den Kürzeren.

HSG Vegesack/Hammersbeck – SV Grambke-Oslebshausen II 16:31 (10:18): Der Gastgeber musste mit acht Feldspielern auskommen. „Als Ziel wurde ausgegeben, nicht wieder mit so einer derben Abfuhr, wie es im Hinspiel beim 13:35 der Fall war, das Spiel zu beenden“, erklärte HSG-Coach Rolf Wieduwilt. Sein Team sei auch erfolgreich gestartet (6:8/18.). „Danach reichte unsere Physis nicht mehr aus, um gegen die offensiv eingestellte Abwehr des Gegners gute Möglichkeiten zu kreieren“, meinte Wieduwilt. Der zweite Durchgang sei ein Spiegelbild des ersten gewesen. „Bis Mitte der Halbzeit konnte unsere aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft das Spiel ausgeglichen gestalten, wobei besonders die Abwehr überzeugte“ (Wieduwilt). Anschließend sei wegen der fehlenden Wechselalternativen die Luft wieder raus gewesen.

Bei den Gästen erhielt Torwart Daniel Schimske Unterstützung von Timon Süß. Der Keeper hatte wegen einer Fingerverletzung lange gefehlt und muss im Sommer noch ein weiteres Mal operiert werden. Süß löste Schimske nach 20 Minuten ab. „Timon hat seine Sache auch gut gemacht“, lobte SVGO-II-Trainer Jörg Rutenberg seinen Schlussmann. Erst zehn Minuten vor dem Abpfiff kehrte Daniel Schimske ins Tor zurück. „Wie für ein Sonntagabend-Spiel nicht ganz unüblich, sind wir mit leichten Problemen gestartet. Dann haben wir aber schnell für relativ klare Verhältnisse gesorgt“, sagte Rutenberg. Er probierte Tom Lange erstmals im Herrenbereich in der Rückraum-Mitte aus. „Da hat er sich auch gut verkauft“ (Rutenberg). Auch Viktor Stellmascek habe ihm im Rückraum wieder gefallen. Insgesamt habe ihm seine Mannschaft aber noch zu viele Bälle verworfen. „Dennoch haben wir unsere Pflichtaufgabe souverän gelöst“, so Rutenberg.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Schulz, Springer; Gramberg (3), Woelke, Przygoda, Arfmann-Knübel, Lisson, Grundmann (4/1), Fahsing (5), Röse (4).

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Süß; Humann, Schmidt (1), Lange (3), Allerheiligen (7), Stellmascek (4), Wendt (3/1), Stegemann (2), Pfeiffer (8), Elflein (2), Hellmann (1).

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – SV Werder Bremen 30:31 (14:15): Helge Rohdenburg und Sönke Becker verwandelten zu Beginn einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Vorsprung. Nachdem die Grün-Weißen zum 4:4 egalisiert hatten, vergab HSG-Spielertrainer René Tants einen Siebenmeter. Davon ließen sich die „Schwäne“ aber nicht aus der Ruhe bringen. Helge Rohdenburg, Malte Dörjes und Sönke Becker besorgten eine 7:4-Führung (14.). Schließlich wendete Werder das Blatt (12:9). Mit frischer Puste erarbeitete sich die HSG III nach dem Wechsel sogar eine 19:17-Führung. Doch dann schmeckte dem Heimteam eine Zeitstrafe gegen Helge Rohdenburg überhaupt nicht. Sönke Becker glich 131 Sekunden vor Ultimo noch zum 29:29 aus – doch es reichte nicht zum Punktgewinn.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Voller; Wallrabe (2), Bammert (1), Rohdenburg (9/4), Garstka (2), Blendermann (2), Dörjes (2), Tants (3/3), Siemer, Becker (4), Hütten, Wischhusen (5).

SG Findorff II – SV Grambke-Oslebshausen III 27:24 (13:10): „Aus diversen Gründen kamen wir nur mit sieben Mann zum Spiel bei Findorff II. Trotz dessen wäre die Niederlage vermeidbar gewesen“, meinte SVGO-III-Spielertrainer Simon Belis. In den ersten zehn Minuten war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Dann zogen die Gäste dank der Treffer von Philipp Beckmann, Nicolai Haupt und Sven Pahler auf 6:3 davon. „Die 6:5-Führung nach 17 Minuten war dann aber auch schon unsere letzte. Bis zur Halbzeitpause schwanden langsam die Kräfte, sodass wir mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Pause gingen“, so Belis.

Hiernach habe seine Formation wegen einer zweiminütigen Überzahl durch erhöhtes Tempo eine Drei-Tore-Aufholjagd zum 19:20 gestartet. „In dieser Phase haben wir noch drei bis vier hundertprozentige Chancen frei vorm Tor liegen lassen“, bedauerte Belis. Sein Team müsse in den letzten drei Partien aufpassen, um die tolle Rückrunde nicht kaputt zu machen, so Belis.

SV Grambke-Oslebshausen III: Logemann; Pahler (2), Haupt (3), Götz (4), Belis (4), Dunker (4), Beckmann (7/6).

SV Hemelingen – HSG Vegesack/Hammersbeck 19:23 (8:12): Die Ablehnung der Verwendung von Backe durch den Gast habe bei den Hemelingern zu einem Verhalten auf dem Spielfeld geführt, das nichts mehr mit Handball zu tun gehabt habe. „Selbst nach dem Spiel wurden wir noch mit grob unsportlichen aggressiven Äußerungen belastet“, sagte Wieduwilt. Der junge Schiedsrichter sei mit dieser Situation völlig überfordert gewesen.

„Deshalb mussten unsere Spieler auf ihre Gesundheit aufpassen“, teilte Rolf Wieduwilt mit. Seiner Mannschaft könne er gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie versucht habe, sich nur auf das Spiel zu konzentrieren. Die Gastgeber lagen nur beim 1:0 in Führung. „Die Abwehr stand über 60 Minuten stabil. Torwart Jascha Springer vernagelte zeitweise sein Tor“, freute sich Wieduwilt. Da nur noch Jan Fasse, Fabian Sobota und Bastian Preuß fehlten, vermochten die Gäste diese Leistung über die gesamte Spielzeit zu halten.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Schulz, Springer; Nareyka (1), Gramberg (4/1), Woelke (2), Przygoda (3), Arfmann-Knübel (1), Lisson, Grundmann, Schiewe (5), Fahsing (3/1), Röse (4).